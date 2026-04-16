مذاکرات تهران و واشینگتن در فضایی از ابهام و نگرانی دنبال می‌شود؛ در حالی که ایران با تشدید تحریم‌ها و ادعای محاصره دریایی مواجه است. تحولات اخیر شامل درگیری‌های مرزی، ادعاهای دخالت خارجی، و سرکوب داخلی، بر پیچیدگی اوضاع افزوده و چشم‌انداز دیپلماتیک ایران را تیره کرده است.

در فضایی آمیخته با ابهام و نگرانی، چشم‌انداز مذاکرات میان تهران و واشینگتن با تلاقی چالش‌های داخلی و خارجی تیره شده است. خبرگزاری فارس، که وابستگی آن به سپاه پاسداران مورد اشاره است، از وقوع حادثه‌ای ناگوار در شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. طبق گزارش این خبرگزاری، در جریان تیراندازی افراد مسلح به سوی نیروهای گشت پلیس یگان امداد، سه تن از ماموران جان خود را از دست دادند.

این رویداد تلخ، در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های پراکنده‌ای از نقش‌آفرینی عوامل خارجی، از جمله ادعای حمایت برخی کشورهای خاص از جمهوری اسلامی در جریان جنگ‌های اخیر، منتشر شده است. این گزارش‌ها، که لزوماً به طور رسمی تایید نشده‌اند، بر پیچیدگی لایه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منازعات تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران می‌افزایند. توماج طاهباز، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، در گزارش خود به این ابعاد مختلف پرداخته است. همچنین، تصاویر ماهواره‌ای که توسط سی‌ان‌ان منتشر شده، نشان‌دهنده فعالیت‌های بازسازی پایگاه‌های زیرزمینی و گشودن دوباره تونل‌های ورودی در اطراف حداقل یکی از شهرهای موشکی ایران است. این پایگاه‌ها پیش از این در حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بودند. این تحولات نظامی، به موازات فشارهای اقتصادی، بر فضای کلی حاکم بر روابط ایران و قدرت‌های جهانی سایه افکنده است. روزبه میرابراهیمی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، معتقد است توافقی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به دنبال آن است، برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نخواهد بود. این اظهار نظر، نشان‌دهنده شکاف عمیق در انتظارات و اهداف طرفین مذاکره‌کننده است. در راستای تشدید لفاظی‌ها و موضع‌گیری‌های قاطع از سوی مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بر آمادگی نیروهای مسلح تاکید کرده و گفته است که کنترل تنگه هرمز و «ابتکار عمل در تمامی جبهه‌ها» در اختیار نیروهای مسلح ایران است. او همچنین اظهار داشت که «آمریکایی‌ها نمی‌توانند برای ما ضرب‌الاجل تعیین کنند». این اظهارات، همزمان با تاکید بر ادامه رویکرد سرکوبگرانه در داخل کشور صورت گرفته است. محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت برخورد با هرگونه همکاری با «دشمن متجاوز»، بر لزوم عدم مماشات با افرادی که اطلاعاتی در اختیار دشمن قرار می‌دهند، تاکید کرد. این موضع‌گیری، بیانگر عزم حکومت برای مقابله با هرگونه تهدید داخلی و خارجی است. در جبهه دیپلماتیک، تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه نیز بر فضای موجود تاثیر گذاشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع رسمی در لبنان گزارش داده است که بیروت از هرگونه تماس قریب‌الوقوع میان مقامات لبنانی و اسرائیلی بی‌اطلاع است. این منبع تاکید کرده که هیچ اطلاعی از برنامه‌ریزی چنین تماسی از طریق مجاری رسمی دریافت نشده است. با این حال، در سوی دیگر، گیلا گملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قرار است در تاریخ ۲۷ فروردین با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، گفت‌وگو کند. این تفاوت در اطلاعات دریافتی، بر پیچیدگی روابط و کانال‌های ارتباطی میان دو کشور می‌افزاید. از سوی دیگر، در داخل ایران، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، محمد اکرمی‌نیا، اعلام کرد که امیر حاتمی، فرمانده ارتش، دستور داده بود «در صورت تجاوز زمینی به کشور، حتی یک نفر از متجاوزین هم نباید زنده بماند». او با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور، بیان داشت که یگان‌های ارتش در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و آتش‌بس فعلی نیز تفاوت چندانی با شرایط جنگی برای آنها ندارد. وی همچنین دلیل عدم برگزاری مراسم رژه سالانه در شهرها را وضعیت موجود عنوان کرد. این اعلام آمادگی نظامی، همزمان با نزدیکی به روز ارتش جمهوری اسلامی در ۲۹ فروردین، نشان‌دهنده تاکید بر توان دفاعی و آمادگی برای هرگونه اقدام احتمالی است. در حوزه اقتصادی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است که واشینگتن در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی» به دنبال مسدودسازی دارایی‌های حکومت ایران در منطقه است. این اقدام، در راستای فشارهای اقتصادی هدفمند بر ایران صورت می‌گیرد. فرهاد علوی، حقوق‌دان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، این رویکرد آمریکا را به هدف گرفتن «شاهرگ‌های اقتصادی» جمهوری اسلامی توصیف کرده است. این فشارها، در شرایطی که ایران با چالش‌های اقتصادی داخلی نیز دست و پنجه نرم می‌کند، بر اوضاع معیشتی شهروندان و توانایی دولت برای اجرای برنامه‌های خود تاثیرگذار است. در بعد داخلی و در حوزه دانشجویی، گزارش‌هایی از سرکوب و بازداشت دانشجویان منتشر شده است. دانشجویان متحد گزارش داده است که شامگاه ۲۲ فروردین، ۱۸ دانشجوی دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی و فردوسی، مورد یورش ماموران مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفتند و برخی از آنها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، همه دانشجویان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. پس از بازجویی اولیه، ۱۴ نفر آزاد شدند، اما ۴ دانشجو به سلول انفرادی منتقل شدند. برای چهار تن از این دانشجویان در دادسرای انقلاب مشهد اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» و «تبلیغ علیه نظام» مطرح شد. در نهایت، سه نفر با قرار کفالت آزاد شدند، اما دانشجویی به نام محمدپارسا گلچین همچنان در بازداشت به سر می‌برد. این حوادث، نشان‌دهنده ادامه رویکرد امنیتی در برخورد با فعالیت‌های دانشجویی و سیاسی در ایران است





