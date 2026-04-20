بررسی اظهارات دونالد ترامپ درباره توافق جدید با ایران، هشدارهای رافائل گروسی در مورد امنیت هستهای و واکنشهای داخلی و بینالمللی به تنشهای سیاسی در خاورمیانه.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور منتخب ایالات متحده، در اظهارنظری صریح در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرد که هرگونه توافق احتمالی که دولت او با جمهوری اسلامی ایران منعقد کند، بسیار کارآمدتر و مستحکمتر از برجام خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح میشود که بازارهای جهانی به دلیل تحولات اخیر خاورمیانه دستخوش نوسانات شدهاند، به طوری که قیمت هر بشکه نفت برنت با رشدی ۵.۶ درصدی به حدود ۹۵ دلار رسیده است.
در همین حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با رویکردی انتقادی نسبت به آینده دیپلماسی هستهای هشدار داد که هرگونه توافق میان واشنگتن و تهران بدون نظارت دقیق و راستیآزمایی آژانس، تنها یک توهم خطرناک است. گروسی معتقد است که جهان در آستانه یک رقابت تسلیحاتی جدید قرار گرفته و تضعیف معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای میتواند نزدیک به بیست کشور را به سمت تولید بمب اتم سوق دهد، موضوعی که امنیت جهانی را بهشدت تهدید میکند. در عرصه داخلی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، تحرکات گستردهای در جریان است. سارا فلاحی، نماینده مجلس، از مخالفت قاطع کمیسیون امنیت ملی با زیادهخواهیهای آمریکا در مذاکرات خبر داد و تصریح کرد که خروج اورانیوم غنیشده از کشور تحت هیچ شرایطی مطابق با مصالح ملی نیست. همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در تماسهای تلفنی جداگانه با همتایان روس و پاکستانی خود، سیاستهای آمریکا را ناقض ادعاهای دیپلماتیک خواند و تاکید کرد که تهران ضمن رصد دقیق اقدامات طرف مقابل، تصمیمات مقتضی را برای صیانت از منافع ملی اتخاذ خواهد کرد. در سوی دیگر میدان، اخبار ضد و نقیضی از تلاشهای دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران به گوش میرسد؛ مقامات اسلامآباد ادعا کردهاند که سیگنالهای مثبتی از تهران دریافت کردهاند تا طرفین را به میز مذاکره بازگردانند، هرچند که فضای سیاسی میان دو کشور همچنان پرتنش باقی مانده است. در بعد اقتصادی و امنیتی نیز تحولات قابل توجهی رخ داده است. شرکتهای هواپیمایی ارزانقیمت آمریکایی در حال رایزنی با دولت برای دریافت معافیتهای مالیاتی جهت جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت سوخت جت در سایه بحرانهای منطقهای هستند. از سوی دیگر، دستگاه قضایی ایالات متحده پرونده جدیدی را علیه یک شهروند ایرانی به نام رضا دیندار گشوده است؛ او که از پاناما مسترد شده، به اتهام نقض تحریمها و قاچاق قطعات نظامی حساس متهم است. این رویدادها در کنار حمایت کویت از اقدامات امارات در برخورد با گروههای تروریستی و همچنین نمادپردازیهای سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی در اسپانیا، نشاندهنده یک فضای پیچیده و چندلایه در مناسبات بینالمللی است. باید دید که در روزهای آینده، تقابل لفاظیها میان تهران و واشنگتن به کدامین سو حرکت خواهد کرد و آیا میانجیگریهای منطقهای میتواند از شدت این تنشها بکاهد یا خیر
