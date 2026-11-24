بررسی دغدغه‌های پرویز شهریاری در صدسالگی فرضی؛ نقد کنکور، طبقاتی شدن آموزش و تاریخ ریاضیات ایران بر اساس نوشته‌های مجله دانش و مردم.

امسال صدمین زادروز پرویز شهریاری ، ریاضیدان برجسته و سردبیر پیشین مجله دانش و مردم است. با وجود دریافت جایزه چهره ماندگار و دو مدرک دکتری افتخاری، نام او هنوز در نام‌گذاری معابر یا مدارس شهر تهران و کرمان جا نیفتاده است. با این وجود، بازخوانی نوشته‌های او در سال‌های گذشته، راهکارهای ارزشمندی را برای بحران‌های فعلی نظام آموزشی و فرهنگی کشور ارائه می‌دهد.

نقد سازنده ساختار کنکور سراسری

پرویز شهریاری در شماره هفتم مجله دانش و مردم، که در آذر ماه سال 1379 منتشر شد، به بررسی آسیب‌های عمیق کنکور سراسری پرداخت. ایشان استدلال می‌کرد که دانش‌آموزان ایرانی به دلیل نبود جایگزین شغلی پس از دیپلم، تنها راه نجات را ورود به دانشگاه می‌بینند و این ناچاری، آن‌ها را در دام تست‌محوری می‌اندازد.

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شهریاری هشدار می‌داد که بنگاه‌های آموزشی غیرانتفاعی و مدارس تیزهوشان با تشویق به حل تست‌های چندگزینه‌ای، مفهوم‌سازی و تاریخچه علوم را نادیده می‌گیرند. این فرآیند باعث می‌شود دانش‌آموز بدون شناخت واقعی از ذوق و علاقه‌اش، چندین رشته را اشتباه انتخاب کند و دوران دانشگاه با سردرگمی چهار ساله همراه شود.

نویسنده معاصر و دوست پرویز شهریاری، ابراهیم دارابی، بارها اشاره کرده است که اگر این چهره وزین علمی در جایگاه‌های دیگر می‌بود، مجسمه‌اش در میدان‌های اصلی شهر نصب می‌شد. با این حال، دغدغه اصلی او در آن مقاله، دعوت از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان برای یافتن راه‌حلی برای نابودی اثرات مخرب کنکور بود.

چالش طبقاتی شدن نظام آموزشی

در شماره ششم همان مجله منتشر شده در آبان ماه 1379، پرویز شهریاری به موضوع ناعادلانه تقسیم ثروت و تبعات آن بر آموزش اشاره کرد. ایشان معتقد بود که فقر اقتصادی باعث می‌شود بسیاری از کودکان و نوجوانان به جای دنبال کردن ذوق و عشق خود، نگران تأمین نان شب خانواده باشند و استعدادشان دفن شود.

شهریاری با اشاره به اصل آموزش رایگان در قانون اساسی، از وجود مدارس با شهریه‌های سرسام‌آور در تهران و سایر شهرها انتقاد کرد. او تأکید می‌کرد که حتی مدارس دولتی نیز تحت عناوینی مانند "همیاری" یا "کمک" از والدین پول می‌گیرند و این هزینه‌های پنهان، دسترسی عادلانه به آموزش باکیفیت را برای اقشار کم‌درآمد غیرممکن می‌کند.

استاد شهریاری نتیجه گرفت تا زمانی که هزینه اصلی کشور روی آموزش گذاشته نشود و عدالت آموزشی محقق نگردد، نمی‌توان انتظار داشت فاصله علمی و فرهنگی ما با جهان متمدن کاهش یابد. این دیدگاه نشان‌دهنده اولویت‌دهی صریح به آموزش به عنوان سرمایه ملی است.

بازخوانی هویت ریاضی‌دانان ایرانی

یکی دیگر از دغدغه‌های جدی پرویز شهریاری در شماره چهارم مجله دانش و مردم (تیر 1379)، تحریف هویت ریاضی‌دانان بزرگ ایران در کتب درسی بود. ایشان با مثال کتاب‌های ریاضی کانادا که محمد خوارزمی را به اشتباه نویسنده‌ای عرب معرفی کرده بودند، بر نیاز به آشنایی نسل جوان با دستاوردهای ریاضی‌دانان کهن و معاصر ایرانی تأکید کرد.

او با خشم از این واقعیت گفت که حتی ترجمه نادرست این عناوین در ایران هم رواج یافته و دانش‌آموزان ایرانی خوارزمی را به عنوان یک نویسنده عرب می‌شناسند. این اتفاق نمونه‌ای از فقدان هویت علمی در متون آموزشی بود که شهریاری آن را مغایر با حقایق تاریخی و علمی می‌دانست.

تأکید بر اصلاح این کج‌فهمی‌ها و بازگرداندن نام و جایگاه ریاضی‌دانان ایرانی به کتب درسی، از الزامات ضروری برای تقویت اعتماد به نفس علمی نسل جدید بود. شهریاری معتقد بود که شناخت درست تاریخ علم، پایه‌ای برای نوآوری در آینده است.

صلح‌طلبی و مقابله با مهاجرت نخبگان

علاوه بر مسائل ساختاری آموزش، پرویز شهریاری بر دو محور اخلاقی و اجتماعی دیگر نیز حساسیت داشت. اولی، صلح‌طلبی قاطع و مخالفت اصولی با هرگونه تهاجم خارجی و جنگ بود که ایشان آن را مانع پیشرفت علمی و فرهنگی می‌دانست.

دومین دغدغه، مخالفت جدی با مهاجرت دائمی نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده به کشورهای غربی است. ایشان معتقد بود که خروج این سرمایه‌های انسانی، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توان علمی و توسعه پایدار کشور وارد می‌کند.

با نزدیک شدن به صدسالگی پرویز شهریاری، بازخوانی این دغدغه‌ها در مجله دانش و مردم، نه تنها یک یادبود فرهنگی، بلکه یک نقشه راه برای اصلاحات آموزشی و اجتماعی است. این نوشته‌ها نشان می‌دهد که راهکارهای بسیاری از بحران‌های امروز، ریشه در نگاهی دقیق و صریح به حقایق علمی و اجتماعی دارد که ایشان به وضوح ترسیم کرده بودند.