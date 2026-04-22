اتحادیه اروپا در آستانه تصویب کمک مالی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین قرار دارد و زلنسکی بر تقویت همکاریهای دفاعی با متحدان غربی برای مقابله با تهاجم روسیه تأکید میکند.
اتحادیه اروپا در گامهای پایانی خود برای نهایی کردن یک بسته حمایتی عظیم به ارزش ۹۰ میلیارد یورو برای اوکراین قرار دارد. این تصمیم که مدتها به دلیل مخالفتهای سیاسی برخی کشورهای عضو، به ویژه مجارستان، در هالهای از ابهام قرار داشت، اکنون با خوشبینی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، روبرو شده است.
مقامات اروپایی انتظار دارند که ظرف ۲۴ ساعت آینده، با رفع موانع موجود، چراغ سبز نهایی برای این تزریق مالی حیاتی روشن شود. این کمکها برای اقتصاد اوکراین که به شدت تحت فشار جنگ است و همچنین برای زیرساختهای آسیبدیده از حملات روسیه، امری حیاتی محسوب میشود. در همین حال، فشارهای دیپلماتیک بر بوداپست افزایش یافته است تا از مانعتراشیهای ناموجه دست بردارد، چرا که تداوم حمایت از کییف در اولویت راهبردی بروکسل قرار گرفته است.
در سوی دیگر میدان، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با رایزنیهای فشرده بینالمللی تلاش دارد تا ائتلاف حامیان کییف را مستحکمتر از همیشه حفظ کند. تماسهای اخیر او با مقامات آلمانی و تأکید بر لزوم تقویت همکاریهای دفاعی، از جمله در حوزه تولید پهپاد، نشاندهنده تغییر استراتژی اوکراین به سمت خودکفایی بیشتر در کنار بهرهگیری از کمکهای غرب است. در حالی که پروندههای امنیتی در دادگاههای آلمان پیرامون فعالیت عوامل اطلاعاتی روسیه در جریان است، کییف با چالشهای امنیتی دوچندان روبروست.
حملات پهپادی گسترده روسیه به زیرساختهای بندری در اودسا و ایستگاههای قطار در زاپوریژیا، هزینههای انسانی و اقتصادی سنگینی را به اوکراین تحمیل کرده و وضعیت مناطق جنگی را همچنان بحرانی نگاه داشته است. فراتر از مرزهای اوکراین، فضای سیاسی در اروپای شرقی و مرکزی نیز دچار تحولات گستردهای است. برگزاری انتخابات پارلمانی در بلغارستان و تغییرات احتمالی در ساختار رسانهای مجارستان، همگی بر پیچیدگیهای سیاسی قاره سبز در سایه جنگ اوکراین افزوده است.
ناظران سیاسی معتقدند که ثبات داخلی کشورهای اروپایی به طور مستقیم با نحوه برخورد آنها با جنگ روسیه و اوکراین گره خورده است. با وجود فراخوانهای گاه و بیگاه برای آتشبس، شدت گرفتن حملات روسیه به بناهای تاریخی و تأسیسات زیربنایی، دستیابی به یک راه حل پایدار صلحآمیز را دشوارتر از همیشه کرده است.
در این شرایط، بسته ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا نه تنها یک کمک اقتصادی، بلکه پیامی سیاسی برای تداوم ایستادگی در برابر سیاستهای تهاجمی مسکو تلقی میشود و نقش کلیدی در محاسبات راهبردی ماههای آینده ایفا خواهد کرد
