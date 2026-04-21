تحلیلی بر گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران، پیامدهای خسارات ناشی از تنش‌های اخیر و ضرورت ورود به مذاکرات برای خروج از رکود تورمی با رویکرد منافع ملی.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیرامون چشم‌انداز اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۶، تصویری نگران‌کننده از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران ارائه کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد، رشد اقتصادی کشور با افتی محسوس از منفی ۱.۵ درصد به منفی ۶.۱ درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده تعمیق رکود در سال‌های آتی است. همزمان، نرخ بیکاری نیز روندی صعودی را تجربه کرده و از ۸ درصد به ۹.۲ درصد افزایش خواهد یافت. اما شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش این گزارش، پیش‌بینی جهش نرخ تورم از ۵۱ درصد به حدود ۶۹ درصد باشد که تاییدکننده تداوم و تشدید پدیده رکود تورمی در ایران است.

این آمارها در حالی منتشر می‌شود که کشور پس از پشت سر گذاشتن یک دوره تنش نظامی گسترده با ایالات متحده و اسرائیل، اکنون با پیامدهای سنگین تخریب زیرساخت‌ها و تحریم‌های طولانی‌مدت دست و پنجه نرم می‌کند. آمارهای نهادهای داخلی نیز با این پیش‌بینی‌ها همسو است؛ به طوری که برآوردهای اولیه حاکی از خساراتی بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی و از دست رفتن مستقیم و غیرمستقیم سه میلیون فرصت شغلی است.

با وجود تمامی این چالش‌ها، از منظر سیاسی و راهبردی، موازنه قدرت به گونه‌ای رقم خورده که دشمنان جمهوری اسلامی در دستیابی به اهداف کلان خود برای فروپاشی نظام ناکام مانده‌اند. در این میان، اگرچه زیرساخت‌های حیاتی انرژی آسیب‌های جدی دیده‌اند و طبق گزارش شرکت ریستاد انرژی، خسارتی بین ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار به این بخش وارد شده، اما ایران توانسته است موقعیت منطقه‌ای خود را علی‌رغم فشارهای حداکثری، تثبیت و حتی تقویت کند. این تثبیت موقعیت، فضای جدیدی را برای تصمیم‌گیری فراهم آورده است.

مقامات کشور با اتکا به دستاوردهای میدانی و قدرت چانه‌زنی ناشی از مقاومت در برابر حملات، اکنون رویکردی مبتنی بر عقلانیت سیاسی را در پیش گرفته‌اند. آمادگی برای ورود به عرصه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا، در صورتی که حقوق حقه ایران محترم شمرده شود، نشان‌دهنده درک ضرورت پایان بخشیدن به تنش‌ها از طریق دیپلماسی در زمانی است که کشور هنوز برگ‌های برنده‌ای در اختیار دارد.

در نهایت، عبور از بحران‌های اقتصادی کنونی مستلزم شجاعت در اتخاذ تصمیمات بزرگ است. آیندگان عملکرد مسئولانی را که با اولویت قرار دادن منافع ملی و فارغ از فشارهای گروه‌های تندرو و سیاست‌زده، به دنبال راهکارهای عملی برای بازسازی اقتصاد و خروج از رکود تورمی هستند، به نیکی یاد خواهند کرد. ضروری است که عالمان اقتصادی و مراکز پژوهشی کشور با تحلیل دقیق شرایط پس از جنگ، نقشه‌راهی برای احیای زیرساخت‌ها و معیشت مردم تدوین کنند.

در همین حال، اخبار روزمره بازار نیز حاکی از نوسانات در بخش‌های مختلف است؛ به گونه‌ای که در بازار طلا شاهد کاهش قیمت‌ در روزهای اخیر هستیم و فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در مسیر تکمیل قرار دارد. گذار از این مرحله حساس، نیازمند همدلی ملی، مدیریت هوشمندانه دارایی‌های استراتژیک و یک دیپلماسی فعال برای رفع تحریم‌هاست تا مسیر توسعه اقتصادی کشور بار دیگر هموار شود.





