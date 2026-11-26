بررسی آمار و وقایع مربوط به کودک‌همسری در ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان و پیامدهای حقوقی آن.

سازمان ملل متحد روز ۲۷ نوامبر برابر با ۶ آذر را به عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری نامگذاری کرده است. این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای تاکید کرده است که این پدیده همچنان یکی از نقض‌های گسترده حقوق بشر در سراسر جهان به شمار می‌رود. در همین راستا، گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که با وجود فقدان آمارهای رسمی جدید، روند کودک‌همسری یا ثابت مانده و یا رو به افزایش است.

آمار جهانی نگران‌کننده و هشدار سازمان ملل

بر اساس داده‌های دقیق سازمان ملل متحد، هر سال حدود ۱۲ میلیون دختر در سراسر جهان پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اقدام به ازدواج می‌کنند. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد که بحران کودک‌همسری ابعادی جهانی دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۶، حدود ۶۵۰ میلیون زن و دختر زنده در جهان در دوران کودکی ازدواج کرده باشند. این رقم عظیم، نشان‌دهنده تداوم و گسترش این مشکل در طول دهه‌های اخیر است.

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علاوه بر این، تخمین زده می‌شود که ۲۲ میلیون نفر در شرایط ازدواج اجباری زندگی می‌کنند که بیش از دو سوم آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. این آمارها نشان می‌دهد که کودک‌همسری نه تنها یک مسئله فرهنگی، بلکه یک بحران جدی اجتماعی و حقوقی است که نیازمند اقدامات فوری و یکپارچه در سطح جهانی است.

گزارش‌های تازه از قتل زنان کودک‌همسر

در یک ماه منتهی به روز جهانی مبارزه با کودک‌همسری، دست‌کم سه مورد قتل زنان کودک‌همسر به دست همسرانشان در ایران گزارش شده است که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. نخستین مورد، مرگ سوگند مشترکی، مادر نوجوان ۱۴ ساله‌ای از ارزوئیه در کرمان بود که تنها ۱۰ روز پیش از مرگ، صاحب فرزند دختر شده بود. بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی روزنامه همشهری در ۲۰ آبان، متهم ۲۰ ساله که به او دلبسته شده بود، در بازگشت از بیمارستان، دخترش را از ماشین پیاده کرده و با قمه به سر او ضربه زد.

مورد دوم مربوط به مریم تقوی، نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که بر اساس گزارش رکنا در ۲۵ آبان، توسط شوهر ۲۷ ساله‌اش به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. شوهر مریم که سابقه خشونت در ازدواج قبلی خود را نیز داشته، با چوب‌دستی بارها او را کتک زد و سپس وی را به بیمارستان خمینی عجب‌شیر منتقل کرد، اما تلاش‌های پزشکی برای نجات جان او بی‌فایده ماند.

سومین مورد، قتل سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله‌ای است که در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در روستایی از بخش سیمکان شهرستان جهرم در استان فارس به قتل رسید. سپیده که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود و چهار ماهه باردار و مادر یک کودک سه ساله بود، پس از درخواست جدایی از همسرش، در حضور مادر و خواهران خود مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در این حادثه، مادر او نیز مجروح شد.

خلاء آمارهای رسمی و محدودیت‌های دولتی

در سال‌های اخیر، انتشار آمارهای رسمی مربوط به کودک‌همسری در ایران متوقف شده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تعداد ازدواج دختران زیر سن قانونی کاهش نیافته است. بر اساس این آمارها، تعداد ازدواج‌های دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل، ۱۰/۵ درصد افزایش داشته است. در بهار ۱۴۰۰ نیز ازدواج دختران در همین سن، ۳۲ درصد افزایش داشته و به ۹ هزار و ۷۵۳ ازدواج رسیده است.

در فصل بهار ۱۴۰۰، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز ازدواج کرده‌اند. در همین فصل، ازدواج شش پسر زیر ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله به ثبت رسیده است. شهریور ۱۴۰۳ گزارش شد که وبسایت سازمان ثبت احوال ایران انتشار دوره‌ای برخی آمارها، بخصوص آمار زاد و ولد و نوزادان متولدشده از مادران زیر ۱۸ سال را متوقف کرده است.

این توقف آمارها، بازگشت به محدودیت‌های دولت ابراهیم رئیسی درباره ارائه آمار است. مهرانگیز کار، حقوقدان، به بی‌بی‌سی گفته است که بسیاری از ازدواج‌های کودکان فقط به صورت شرعی صورت می‌گیرد و جایی به ثبت نمی‌رسد، بنابراین آمارهای رسمی تصویر واقعی از همه ازدواج‌ها را منعکس نمی‌کنند.

چالش‌های قانونی و اقتصادی در مقابله با پدیده

قوانین ایران اجازه می‌دهد که دختران زیر ۱۸ سال با دریافت گواهی رشد از دادگاه ازدواج کنند و حتی امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال با شرایط خاصی وجود دارد. بر اساس قوانین اسلام، دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی بالغ می‌شوند، اما رشد به معنی توانایی عقلانی برای ازدواج باید به اثبات برسد.

علاوه بر خلاء قانونی، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و کمبود مدارس در مناطق محروم از جمله موارد موثر بر افزایش کودک‌همسری شناخته می‌شود. از این پدیده به عنوان فرزندفروشی پنهان یاد می‌شود. فعالان حقوق کودک می‌گویند که برای مقابله با کودک‌همسری، باید به عوامل مختلفی که در استمرار آن نقش دارند، از فرهنگی و ایدئولوژیک تا اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

گزارش‌های دوره‌ای که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌کنند به وجود این مشکل اذعان دارند، اما هشدارهای کودک‌همسری نهادهای دولتی حوزه زنان هم در حد گزارش‌های سالانه باقی می‌ماند. تلاش‌هایی که در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تعیین حداقل سن ازدواج صورت گرفته است، تاکنون به نتیجه نرسیده و چالش کودک‌همسری همچنان پابرجاست.