دولت‌ها با نگاه ایدئولوژیک خود، خواسته و ناخواسته به گسست‌های تاریخی در فرهنگ و تمدن دست می‌یازند و این تنها چریک‌های فرهنگی هستند که به دور از هیاهو و بسیار آرام، برای تغییر نگرش دولت‌ها و منعطف‌کردن‌شان، پای به میدان می‌گذارند. آنها به دنبال EXIT هستند تا تمام رانده‌شدگان را حول تداوم سنت هنری گرد آورند.

آنها با اینکه می‌دانند تنها هستند، تلاش خود را برای بازمعماری فرهنگی و ایجاد هسته‌های مقاومت به کار می‌گیرند و مشی دموکرات در پیش گرفته تا تمام رانده‌شدگان را حول تداوم سنت هنری گرد آورند. خواسته آنان کاملا مشهود است؛ خروج دولت‌ها از اعمال سلیقه و واگذاری هنر به اهلش، به مردم





