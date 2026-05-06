تحلیل تغییر رویکرد چین از صبر استراتژیک به مداخله فعال در بحران تنگه هرمز و بررسی سه سناریوی احتمالی برای نقش‌آفرینی پکن در معادلات امنیتی منطقه در آستانه دیدارهای کلیدی.

تحولات شتاب‌زده میدانی و دیپلماتیک که در دو روز اخیر شاهد بودیم، به‌ویژه با محوریت سفر عباس عراقچی به پکن و در آستانه حضور دونالد ترامپ در چین ، نشانگر یک تغییر بنیادین در وزن و نوع اثرگذاری جمهوری خلق چین در بحران‌های کنونی است.

آنچه در حال حاضر در لایه‌های پنهان و آشکار سیاست بین‌الملل در حال وقوع است، را نمی‌توان صرفاً یک واکنش مقطعی یا تاکتیکی دانست، بلکه این تحولات می‌تواند پیش‌درآمدی بر آغاز یک فاصله‌گیری محتاطانه اما هدفمند از سنت دیرینه پکن در مواجهه با بحران‌های جهانی باشد. چین همواره از رویکردی تحت عنوان صبر استراتژیک پیروی می‌کرد و در اکثر پرونده‌ها، اولویت‌های ژئوپلیتیک را بر منافع ژئواکونومیک ترجیح می‌داد، اما اکنون به نظر می‌رسد که معادلات در حال تغییر است و پکن در حال بازتعریف نقش خود در مدیریت بحران‌هاست.

یکی از حیاتی‌ترین عوامل این تغییر رویکرد، جدی‌تر شدن ابعاد اقتصادی بحران در منطقه است. اختلال در تنگه هرمز، که به‌عنوان شریان حیاتی انرژی جهان شناخته می‌شود، به‌سرعت اثرات مخربی بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه اقتصاد چین گذاشته است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، رشد قیمت‌های جهانی انرژی و ایجاد نااطمینانی گسترده در بازارهای مالی، اقتصادهای بزرگ آسیایی و اروپایی را تحت فشار شدید قرار داده است.

چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی در سطح جهان، بیش از هر بازیگر دیگری در معرض آسیب است. تداوم ناپایداری در این منطقه نه‌تنها رشد اقتصادی پکن را تهدید می‌کند، بلکه پروژه‌های کلان و بلندپروازانه این کشور در حوزه اتصال اقتصادی جهان، مانند ابتکار کمربند و جاده را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. به همین دلیل است که شاهد مواضع صریح‌تر و قاطع‌تر چین در برابر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی بودیم.

در کنار این فشارات اقتصادی، تغییرات در بدنه سیاست خارجی ایالات متحده نیز به نفع ورود چین به میدان است. توقف ناگهانی پروژه آزادی توسط ترامپ، تغییر لحن مارکو روبیو از اصرار بر توافق کامل به پذیرش یک تفاهم‌نامه ساده و ارائه پیشنهادهای جدید از سوی ایران، همگی نشان می‌دهند که تیم ترامپ بیش از آنکه به دنبال یک پیروزی مطلق و مطلق‌گرایانه باشد، در جست‌وجوی راهی برای یک خروج آبرومندانه و مدیریت‌شده از بحران کنونی است.

این وضعیت یک خلأ راهبردی و تاریخی ایجاد کرده است؛ فرصتی طلایی که پکن می‌تواند از آن برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت نظم‌بخش استفاده کند. البته پرسش اساسی این است که چین کدام مسیر را برای برخورد انتخاب خواهد کرد. همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین اشاره شده، بحران تنگه هرمز دیگر یک منازعه منطقه‌ای ساده نیست و ماهیتی جهانی یافته است.

در چنین شرایطی، میانجی‌گری کشورهای متوسط مانند پاکستان، هرچند مفید، اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری نمی‌تواند تضمین‌های لازم برای صلح پایدار را فراهم کند و این امر ضرورت ورود یک قدرت فوق‌سریع و جهانی مانند چین را دوچندان می‌کند. در تحلیل سناریوهای پیش‌رو، سه مسیر کلی برای چین متصور است. در سناریوی نخست، چین به مداخله‌ای محتاطانه و صرفاً دیپلماتیک بسنده می‌کند و تلاش می‌کند با تعدیل مواضع ایران و آمریکا، طرفین را به یک نقطه تفاهم حداقلی برساند.

این مسیر کم‌هزینه‌ترین گزینه است اما کم‌اثرترین نتیجه را در حل ریشه‌ای بحران خواهد داشت. در سناریوی دوم، چین وارد مرحله مداخله مؤثر اما محدود می‌شود؛ به این معنا که نقش ضامن آتش‌بس را بپذیرد و در بازگشایی میان‌مدت و امن تنگه هرمز مشارکت فعال داشته باشد. این سناریو تعهدی عملی را در بر دارد و می‌تواند ثبات نسبی را به منطقه بازگرداند.

اما سناریوی سوم، بیانگر یک چرخش عمیق ژئوپلیتیک است که در آن چین به‌عنوان بازیگری فعال در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ظاهر شده و مستقیماً در معادلات امنیت دریایی و انرژی بلندمدت نقش‌آفرینی می‌کند. تحقق این سناریو به معنای تبدیل شدن چین از یک قدرت صرفاً اقتصادی به یک قدرت امنیتی در مقیاس جهانی است.

با توجه به سوابق رفتاری پکن، احتمال تمایل به سناریوی اول در کوتاه‌مدت زیاد است، اما این گزینه برای ایران نتایج مطلوبی نخواهد داشت، زیرا نه تهدیدات را به‌طور پایدار رفع می‌کند و نه موازنه‌ای در برابر فشارهای واشینگتن ایجاد می‌سازد. بنابراین، دستگاه دیپلماسی ایران باید با نگاهی راهبردی، پکن را به سمت سناریوهای دوم و سوم سوق دهد.

این امر نیازمند اقناع چین در مورد سه نکته کلیدی است: نخست، تبیین این واقعیت که وابستگی به نظام انرژی تحت سلطه آمریکا یک ریسک راهبردی برای توسعه چین است. دوم، تأکید بر اینکه دسترسی آزاد به بازارهای جهانی و موفقیت کمربند و جاده، بدون نقش‌آفرینی فعال در امنیت غرب آسیا و تنگه هرمز ممکن نیست. و سوم، تشویق چین به بهره‌برداری از ضعف فعلی هژمونی آمریکا برای گسترش قدرت نرم خود در تأمین صلح جهانی.

در نهایت، فرصت هشت‌روزه میان سفر عراقچی و ترامپ به پکن، آزمونی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی ایران است تا بتواند منافع ملی خود را با نیازهای راهبردی چین گره بزند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

چین ایران تنگه هرمز دونالد ترامپ دیپلماسی انرژی

United States Latest News, United States Headlines