چرخش استراتژیک واشینگتن و پیامدهای آن

تحولات اخیر در عرصه بینالمللی، از خروج نیروهای آمریکا یی از آلمان و تصویب بستههای تسلیحات ی برای خاورمیانه گرفته تا زمزمههای هستهای در شرق اروپا، نشاندهنده تغییرات بنیادینی در استراتژی واشینگتن است.
این تغییرات، متحدان سنتی را در مواجهه با تهدیدات روسیه و چالشهای داخلی، تنهاتر کرده است. هشدار مسکو در مورد پذیرش جنگندههای اتمی فرانسه به عنوان هدف موشکی، تنشها را به شدت افزایش داده است. همزمان، پاریس و ورشو در حال برگزاری رزمایشی مشترک با شبیهسازی استفاده از تسلیحات هستهای علیه روسیه و بلاروس هستند. این همکاریها، که خارج از چارچوب ناتو سازماندهی شدهاند، نشاندهنده تلاش فرانسه برای گسترش چتر هستهای خود بر فراز کشورهای اروپایی است.
در داخل آمریکا، مارکو روبیو، با اتخاذ رویکردی تندروانه در سیاست خارجی و داخلی، به یکی از جدیترین نامزدهای ریاستجمهوری ۲۰۲۸ تبدیل شده است. او با اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و نقشآفرینی در بحرانهای بینالمللی، جایگاه خود را در بدنه محافظهکار تثبیت کرده است. در بریتانیا، دولت کییر استارمر با بحرانهای داخلی و رسواییهای متعدد روبرو است و احتمال فروپاشی آن وجود دارد.
استارمر در تلاش برای کنترل اوضاع، با مخالفتهای داخلی و اتهامات مربوط به اعمال فشار غیرقانونی برای تأیید صلاحیت یک مقام ارشد مواجه شده است. در همین حال، دونالد ترامپ با دستور خروج نیروهای آمریکایی از آلمان، ضربه دیگری به ناتو وارد کرده و با تصویب بسته تسلیحاتی 8.6 میلیارد دلاری برای خاورمیانه، به تقویت متحدان خود در منطقه پرداخته است.
این بسته تسلیحاتی، با دور زدن کنگره و با هدف پشتیبانی از قطر، کویت، امارات و اسرائیل تصویب شده است. قطر با دریافت پنج میلیارد دلار، بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده است و کویت نیز 2.5 میلیارد دلار برای خرید سیستمهای دفاعی هزینه میکند. این تحولات نشاندهنده تغییر موازنه قدرت در جهان و تلاش کشورها برای تأمین امنیت خود در شرایطی است که نقش آمریکا به عنوان ضامن امنیت جهانی در حال کاهش است.
این تغییرات، چالشهای جدیدی را برای سیاستگذاران و تحلیلگران بینالمللی ایجاد کرده است و نیازمند بررسی دقیق و جامع است
