بررسی علمی تفاوت‌های فردی در متابولیسم کافئین و عواملی مانند ژنتیک، سیگار و سن که تعیین می‌کنند چرا یک نفر بعد از قهوه بی‌خواب می‌شود و دیگری راحت می‌خوابد.

امیلی بیست‌ساله، ساکن لندن، روزها معمولاً دو فنجان قهوه و گاهی یک نوشیدنی انرژی‌زا مصرف می‌کند و مدعی است که حتی نوشیدن نوشابه کولا در شب نیز تأثیری بر خواب راحت او ندارد. این پدیده که در آن برخی افراد پس از مصرف کافئین با وجود احساس خستگی به راحتی به خواب می‌روند، در حالی که دیگران ساعت‌ها با بی‌خوابی دست و پنجه نرم می‌کنند، سوالی است که پاسخ آن در پیچیدگی‌های بیولوژیکی بدن انسان نهفته است.

مکانیسم اثر کافئین بر مغز و آدنوزین

با وجود مصرف روزانه بیش از دو میلیارد فنجان قهوه در سراسر جهان، این ماده شیمیایی انرژی مضاعفی به بدن تزریق نمی‌کند، بلکه با مسدود کردن گیرنده‌های آدنوزین در مغز، احساس خستگی را موقتاً پنهان می‌سازد. آدنوزین ماده‌ای است که در طول روز به تدریج در مغز انباشته شده و باعث خواب‌آلودگی می‌شود و وقتی کافئین اثر آن را مهار می‌کند، فرد هوشیارتر به نظر می‌رسد در حالی که سطح واقعی انرژی بدن تغییری نکرده است.

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مصرف بیش از حد این ماده می‌تواند عوارضی همچون سردرد، لرزش بدن، تپش قلب و بی‌خوابی را به همراه داشته باشد. پس از نوشیدن قهوه، کافئین سریعاً وارد جریان خون شده و به مغز می‌رسد و در همین حین آنزیم‌های کبدی شروع به تجزیه آن می‌کنند تا در نهایت از طریق ادرار دفع شود. مدت زمان این فرآیند پاکسازی بسته به ویژگی‌های فردی می‌تواند بین شش تا بیست ساعت متغیر باشد.

نقش ژنتیک و عوامل محیطی در سرعت تجزیه

دکتر مریلین کورنلیس، دانشیار تغذیه در دانشگاه نورث‌وسترن شیکاگو، توضیح می‌دهد که واکنش بدن به کافئین بسیار فردی است و نوشیدن قهوه ممکن است بلافاصله حس نشود اما ساعت‌ها بعد تعادل را برهم بزند. پژوهش‌های امسال نشان داده‌اند که افراد با تبار اروپایی و آمریکای جنوبی به طور میانگین کافئین را سریع‌تر از سایر گروه‌ها تجزیه می‌کنند.

سیگار کشیدن یکی دیگر از عوامل مهم است که کبد را تحریک می‌کند تا کافئین را تا شصت و پنج درصد سریع‌تر تجزیه کند. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا سیگاری‌ها معمولاً قهوه بیشتری مصرف می‌کنند و کسانی که ترک سیگار می‌کنند ممکن است ناگهان احساس کنند قهوه‌شان بسیار قوی‌تر اثر می‌گذارد. همچنین برخی آنتی‌بیوتیک‌ها و قرص‌های ضدبارداری می‌توانند اثر معکوس داشته و ماندگاری کافئین را در بدن افزایش دهند.

توصیه‌های متخصصان برای مدیریت مصرف

p>دکتر لیندزی براونینگ، روان‌شناس و متخصص خواب، توصیه می‌کند که دست‌کم شش ساعت پیش از خواب از مصرف کافئین خودداری شود. او با اشاره به تأثیر کافئین بر کیفیت خواب پیشنهاد می‌دهد کسانی که ساعت ده شب می‌خوابند، از حدود ساعت دو بعدازظهر دیگر قهوه ننوشند. سازمان خدمات سلامت همگانی بریتانیا نیز برای زنان باردار محدودیت زیر دوصد میلی‌گرم کافئین در روز را به دلیل خطر کاهش وزن نوزاد در هنگام تولد اعلام کرده است.

نوشیدنی‌های انرژی‌زای دوصد و پنجاه میلی‌لیتری معمولاً حدود هشتاد میلی‌گرم کافئین دارند که اندکی کمتر از یک فنجان قهوه دمی است اما در برندهای مختلف تفاوت قابل توجهی دارد. مصرف منظم قهوه باعث سازگاری مغز با این ماده و کاهش حساسیت می‌شود و پس از یک دوره عدم مصرف، بازگشت آن می‌تواند عوارض ناگهانی مانند لرزش و بی‌قراری را در پی داشته باشد.