حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان، با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران و نقض حاکمیت ملی، خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های هسته‌ای و اتخاذ رویکردی قاطعانه شد. وی با استناد به اخبار و مفاد معاهده NPT، به تناقض رفتاری آمریکا در قبال ایران اشاره کرده و سوالاتی اساسی را مطرح می‌کند.

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان «چرا این پا و آن پا می‌کنید؟!» به بررسی مسئله‌ای مهم در خصوص معاهده NPT و تهدیدات آمریکا پرداخت. وی با استناد به خبر شبکه خبری المیادین مبنی بر هشدار آمریکا به کشورهای عضو مبنی بر توقف بودجه آژانس انرژی اتمی و احتمال خروج از NPT در صورت تصویب قطعنامه ایران درباره ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای، مسئله‌ای اساسی را مطرح کرد.

شریعتمداری در این یادداشت، با اشاره به مفاد ماده ۱۰ معاهده NPT، به حق کشورها برای خروج از پیمان در صورت به خطر افتادن منافع حیاتی‌شان اشاره کرد. وی این سوال را مطرح کرد که آیا حضور ایران در NPT حاکمیت ملی ما را به خطر انداخته یا آمریکا؟ آیا حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران نقض آشکار حاکمیت ملی نیست؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا همچنان به حضور در معاهده ادامه می‌دهیم؟ وی در این راستا، به تناقض رفتاری آمریکا اشاره کرد و یادآور شد که آمریکا تهدید می‌کند در صورت ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، از آژانس خارج خواهد شد، در حالی که قبلاً به تاسیسات ایران حمله کرده است. این یادداشت، نوعی انتقاد از سیاست‌های هسته‌ای ایران و تأکید بر ضرورت بازنگری در این سیاست‌ها با توجه به تهدیدات آمریکا و نقض حاکمیت ملی ایران است. شریعتمداری در این یادداشت با زبانی صریح، این سوال را مطرح می‌کند که چرا مسئولان ایرانی در مقابل این تهدیدات منفعل عمل می‌کنند و آیا زمان آن نرسیده است که با اتخاذ تصمیمات قاطعانه، از منافع ملی کشور دفاع کنند.\در ادامه یادداشت، شریعتمداری با طرح دو سوال اساسی، استدلال خود را تقویت می‌کند. سوال اول این است که آیا با وجود حضور ایران در NPT، به تاسیسات هسته‌ای کشورمان حمله نشده است؟ و سوال دوم این است که آیا آمریکا تاکید نکرده است که نباید حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ممنوع شود؟ این دو سوال، در واقع پاسخ به این استدلال است که خروج از NPT، زمینه حمله به ایران را فراهم می‌کند. وی با مطرح کردن این سوالات، تلاش می‌کند تا این دیدگاه را به چالش بکشد و نشان دهد که حضور در NPT، لزوماً ضامن امنیت ایران نیست و حتی می‌تواند به تضعیف حاکمیت ملی کشور منجر شود. این یادداشت با تأکید بر این نکته که آمریکا صراحتاً تهدید به خروج از آژانس می‌کند اگر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ممنوع شود، به این نکته اشاره دارد که تهدیدات آمریکا، جدی و مستمر است و نیازمند پاسخی قاطعانه و متناسب از سوی ایران است. در واقع، شریعتمداری با زیر سوال بردن رویکرد فعلی در قبال NPT، خواستار تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های هسته‌ای ایران و اتخاذ موضعی فعالانه و مبتنی بر حفظ منافع ملی است.\در پایان، شریعتمداری با طرح این سوال که «دیگر منتظر چه هستید؟ چرا هنوز هم این پا و آن پا می‌کنید؟!» خطاب به مسئولان، خواستار اقدام فوری و اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز می‌شود. این سوال، در واقع، فراخوانی برای تجدیدنظر در سیاست‌های هسته‌ای ایران و اتخاذ رویکردی فعالانه و مبتنی بر حفظ منافع ملی است. لحن تند و صریح یادداشت، نشان‌دهنده نگرانی عمیق نویسنده نسبت به وضعیت فعلی و بی‌توجهی به تهدیدات آمریکا است. نویسنده معتقد است که ادامه این وضعیت، به معنای باج دادن به آمریکا و تضعیف حاکمیت ملی ایران است. او با زیر سوال بردن استدلال‌های موجود و با طرح سوالاتی اساسی، سعی در روشن کردن افکار عمومی و ترغیب مسئولان به اتخاذ تصمیمات شجاعانه و مبتنی بر منافع ملی دارد. این یادداشت، در واقع، یک هشدار جدی به مسئولان و یک دعوت به اقدام فوری برای حفظ منافع ملی در برابر تهدیدات آمریکا است. در نهایت، شریعتمداری با این یادداشت، خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های هسته‌ای ایران و اتخاذ رویکردی فعالانه و مبتنی بر حفظ منافع ملی، برای مقابله با تهدیدات آمریکا و حفظ حاکمیت ملی کشور است





