حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان، با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه برنامه هستهای ایران و نقض حاکمیت ملی، خواستار تجدیدنظر در سیاستهای هستهای و اتخاذ رویکردی قاطعانه شد. وی با استناد به اخبار و مفاد معاهده NPT، به تناقض رفتاری آمریکا در قبال ایران اشاره کرده و سوالاتی اساسی را مطرح میکند.
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان «چرا این پا و آن پا میکنید؟!» به بررسی مسئلهای مهم در خصوص معاهده NPT و تهدیدات آمریکا پرداخت. وی با استناد به خبر شبکه خبری المیادین مبنی بر هشدار آمریکا به کشورهای عضو مبنی بر توقف بودجه آژانس انرژی اتمی و احتمال خروج از NPT در صورت تصویب قطعنامه ایران درباره ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، مسئلهای اساسی را مطرح کرد.
شریعتمداری در این یادداشت، با اشاره به مفاد ماده ۱۰ معاهده NPT، به حق کشورها برای خروج از پیمان در صورت به خطر افتادن منافع حیاتیشان اشاره کرد. وی این سوال را مطرح کرد که آیا حضور ایران در NPT حاکمیت ملی ما را به خطر انداخته یا آمریکا؟ آیا حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران نقض آشکار حاکمیت ملی نیست؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا همچنان به حضور در معاهده ادامه میدهیم؟ وی در این راستا، به تناقض رفتاری آمریکا اشاره کرد و یادآور شد که آمریکا تهدید میکند در صورت ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای ایران، از آژانس خارج خواهد شد، در حالی که قبلاً به تاسیسات ایران حمله کرده است. این یادداشت، نوعی انتقاد از سیاستهای هستهای ایران و تأکید بر ضرورت بازنگری در این سیاستها با توجه به تهدیدات آمریکا و نقض حاکمیت ملی ایران است. شریعتمداری در این یادداشت با زبانی صریح، این سوال را مطرح میکند که چرا مسئولان ایرانی در مقابل این تهدیدات منفعل عمل میکنند و آیا زمان آن نرسیده است که با اتخاذ تصمیمات قاطعانه، از منافع ملی کشور دفاع کنند.\در ادامه یادداشت، شریعتمداری با طرح دو سوال اساسی، استدلال خود را تقویت میکند. سوال اول این است که آیا با وجود حضور ایران در NPT، به تاسیسات هستهای کشورمان حمله نشده است؟ و سوال دوم این است که آیا آمریکا تاکید نکرده است که نباید حمله به تاسیسات هستهای ایران ممنوع شود؟ این دو سوال، در واقع پاسخ به این استدلال است که خروج از NPT، زمینه حمله به ایران را فراهم میکند. وی با مطرح کردن این سوالات، تلاش میکند تا این دیدگاه را به چالش بکشد و نشان دهد که حضور در NPT، لزوماً ضامن امنیت ایران نیست و حتی میتواند به تضعیف حاکمیت ملی کشور منجر شود. این یادداشت با تأکید بر این نکته که آمریکا صراحتاً تهدید به خروج از آژانس میکند اگر حمله به تاسیسات هستهای ایران ممنوع شود، به این نکته اشاره دارد که تهدیدات آمریکا، جدی و مستمر است و نیازمند پاسخی قاطعانه و متناسب از سوی ایران است. در واقع، شریعتمداری با زیر سوال بردن رویکرد فعلی در قبال NPT، خواستار تجدیدنظر اساسی در سیاستهای هستهای ایران و اتخاذ موضعی فعالانه و مبتنی بر حفظ منافع ملی است.\در پایان، شریعتمداری با طرح این سوال که «دیگر منتظر چه هستید؟ چرا هنوز هم این پا و آن پا میکنید؟!» خطاب به مسئولان، خواستار اقدام فوری و اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز میشود. این سوال، در واقع، فراخوانی برای تجدیدنظر در سیاستهای هستهای ایران و اتخاذ رویکردی فعالانه و مبتنی بر حفظ منافع ملی است. لحن تند و صریح یادداشت، نشاندهنده نگرانی عمیق نویسنده نسبت به وضعیت فعلی و بیتوجهی به تهدیدات آمریکا است. نویسنده معتقد است که ادامه این وضعیت، به معنای باج دادن به آمریکا و تضعیف حاکمیت ملی ایران است. او با زیر سوال بردن استدلالهای موجود و با طرح سوالاتی اساسی، سعی در روشن کردن افکار عمومی و ترغیب مسئولان به اتخاذ تصمیمات شجاعانه و مبتنی بر منافع ملی دارد. این یادداشت، در واقع، یک هشدار جدی به مسئولان و یک دعوت به اقدام فوری برای حفظ منافع ملی در برابر تهدیدات آمریکا است. در نهایت، شریعتمداری با این یادداشت، خواستار بازنگری اساسی در سیاستهای هستهای ایران و اتخاذ رویکردی فعالانه و مبتنی بر حفظ منافع ملی، برای مقابله با تهدیدات آمریکا و حفظ حاکمیت ملی کشور است
برنامه هستهای NPT آمریکا حاکمیت ملی تاسیسات هستهای
احتمال بررسی ۳ فوریتی خروج ایران از NPT در صحن مجلسعضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره مکانیسم ماشه فردا در صحن مجلس با قید ۳ فوریت بررسی و امکان خروج ایران از NPT مطرح خواهد شد. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از بررسی اقدامات ایران در قبال مکانیسم ماشه خبر داد.
غضنفری: تصویب طرح خروج از NPT نیازی به تأیید شورای عالی امنیت ملی نداردنماینده مردم تهران گفت: برخی مطرح میکنند که در صورت تصویب طرح سه فوریتی مجلس، باید تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالیکه چنین الزامی وجود ندارد؛ مصوبات مجلس پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان لازمالاجراست.
بقائی: تصمیم خروج از NPT هنوز اتخاذ نشده استسخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر پایبندی کشورش به معاهده NPT و موافقتنامه پادمان، اظهار داشت که موضوع خروج از این معاهده تنها در سطحی محدود در مجلس مطرح شده و تاکنون هیچ تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است. - Anadolu Ajansı
روزنامه جمهوری اسلامی: ایده خروج از NPT بهانه به دست دشمن میدهدروزنامه جمهوری اسلامی درشماره امروز خود نوشت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی هفتههای اخیر به دنبال ارائه طرحی برای خروج ایران از «انپیتی» بودند و حتی یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده بود این موضوع با قید سه فوریت در دستور کار جلسه ۱۶ شهریور قرار دارد.
مجلس بدون هماهنگی با ارکان نظام هیچ تصمیمی درباره NPT نخواهد گرفتآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید
عزیزی: یکی از گزینههای ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه خروج از NPT استابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: خروج از NPT یکی از گزینهها در صورت فعال شدن اسنپبک است، اما در صورت پایبندی اروپا و آژانس به تعهدات، موضوع اسنپبک اساساً منتفی خواهد بود. همچنین گزینه های بیشتری روی میز است.
