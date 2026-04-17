چرا سریال «بدنام» در توقیف ماند؟ نگاهی به دلایل احتمالی پشت پرده

سینما اعتماد در یادداشتی به قلم زهرا پازوکی با تیتر «چرا « بدنام » توقیف ماند؟» به بررسی ابهامات پیرامون توقیف این سریال پرداخته است. این یادداشت که دربرگیرنده احتمال افشای بخشهایی از داستان سریال است، به تحلیلی عمیق از دلایل احتمالی پشت پرده این اتفاق میپردازد. نزدیک به یک ماه پیش، قسمت اول سریال « بدنام » که جدیدترین اثر حامد عنقا و به کارگردانی احسان سجادیحسینی است، در شبکه نمایش خانگی منتشر شد.
نکته قابل توجه، عدم اطلاعرسانی و تبلیغات محیطی، پوستر و تیزر برای این اثر بود که حتی در شرایط جنگی نیز اتفاقی غریب برای یک محصول رسانهای محسوب میشود. اما حاشیه دوم و مهمتر، بلافاصله پس از پخش قسمت اول رخ داد. با شکایت سازمان صداوسیما و همچنین ساترا، دادستانی حکم به توقف ادامه پخش سریال داد. با گذشت بیش از چهار هفته، «بدنام» همچنان در توقیف به سر میبرد و هیچ خبر رسمی درباره سرنوشت آن منتشر نشده است. این وضعیت، به ویژه طولانیشدن دوره توقیف و ابهام در دلیل آن، در میان آثار سالهای اخیر کمسابقه است. هرچند گفته شده دلیل اصلی توقیف، عدم صدور مجوز نمایش از سوی ساترا بوده است؛ دلیلی آشنا و پرتکرار در توقیف آثار شبکه نمایش خانگی. اما سوال اساسی اینجاست که چرا ساترا مجوز پخش صادر نمیکند؟ با توجه به خبرهای رسمی، «بدنام» پیش از این مجوز ساخت از ساترا دریافت کرده بود و بنابراین جزو آثار غیرقانونی محسوب نمیشود. این موضوع، احتمال میرود که دلیل اصلی عدم صدور مجوز پخش، مربوط به بحث همیشگی ممیزی آثار بخش خصوصی توسط مدیران سازمانی صداوسیما در ساترا باشد. این مدیران که با تفکرات تربیتشده در بستر صداوسیما، باعث فرار بهترین سازندگان آثار نمایشی از این رسانه شدهاند، حال در مورد آثار خارج از تلویزیون نیز تصمیمگیرنده هستند. اما «بدنام» با چه نوع ممیزی درگیر است که پس از یک ماه نه تنها مشکلش حل نشده، بلکه دلیل درستی هم برای توقیف آن اعلام نمیشود؟ قسمت اول سریال «بدنام» سرنخهای اولیهای را برای درک این موضوع به دست میدهد. با دقت در این قسمت، میتوان دو خط قرمز احتمالی را در ذهن مدیران ساترا متصور شد. اولین مورد، به حدود شرعی و عرفی روابط میان شخصیتهای سریال مربوط میشود. دومین مورد، به برداشت مخاطب از شخصیت احتمالا منفی داستان، یعنی حاج ابراهیم با بازی حسن پورشیرازی، که به عنوان یک تاجر ریاکار و بانفوذ معرفی میشود. شخصیتی که نمونههای آن در جامعه برای مردم ایران پوشیده نیست. در خصوص روابط میان شخصیتها و رعایت حدود، سابقه حامد عنقا به عنوان سازنده آثار نمایشی کاملاً مشخص است. روابط عاطفی و عاشقانه در تمامی آثار او همواره بر پایه رعایت مسائل عرفی، شرعی و حتی قانونی بنا شده است. سکانسهای معروفی از آثار پربیننده او مانند «پدر»، «آقازاده» و «گناه فرشته» وجود دارد که در زمان پخش، به شدت مورد توجه و بحث مردم قرار گرفت و به اصطلاح «ترند» و «وایرال» شدند. این سکانسها نشاندهنده پایبندی عنقا به رعایت حریمها و خطوط قرمز است. بنابراین، بسیار بعید به نظر میرسد که سریال «بدنام» از این بابت مشکلی داشته باشد. علاوه بر قوانین و خطوط قرمز، عنقا خود نیز در این مسائل فردی متدین محسوب میشود. مسئله اصلی به شخصیت حاج ابراهیم بازمیگردد. در قسمت اول سریال، او به عنوان تاجری ثروتمند و پرنفوذ با ظاهرالصلاح معرفی میشود که با افراد سرشناس در ارتباط است. عماد، وکیلی جاهطلب، به دنبال استفاده از نفوذ او برای انجام معاملهای بزرگ است. در قسمت اول، سه سکانس مهم از حاج ابراهیم پخش میشود که هر کدام بخشی از شخصیت او را آشکار میسازد: مکالمه با پسر امروزیاش اسماعیل که از مدل زندگی و ظاهر او ناراضی است و او را مایه ننگ خود میداند؛ مکالمه با عماد در خصوص علاقه به منشی او، یلدا، و تاکید فراوان بر رابطه شرعی و عرفی؛ و در نهایت، مکالمه با یلدا در یک قرار شبانگاهی که قصد دارد خود را به او نزدیک کند. در این قرار، حاج ابراهیم ابتدا از ازدواج و عشق سخن میگوید، اما وقتی با مخالفت یلدا روبرو میشود، چهره واقعی خود را نمایان میسازد. در خوشبینانهترین حالت، مدیران ساترا به دلیل محافظهکاری همیشگی و عادت مدیران فرهنگی، از ایجاد دردسر احتمالی پرهیز کردهاند. اما در حالت بدبینانه، موضوع پیچیدهتر میشود. حامد عنقا در «بدنام» با خلق شخصیت حاج ابراهیم، جدیتر از همیشه به مسئله ریاکاری پرداخته است. این رویکرد ممکن است به مذاق کسانی خوش نیامده باشد که منافع خود را از طریق ریاکاری به دست میآورند. توقیف «بدنام» میتواند تلاشی دیگر از سوی مدیران تلویزیونی برای انحصار توجه به صداوسیما باشد. نکته اینجاست که عنقا در «بدنام» با پرداختن به شخصیت ابراهیم، مسئله ریاکاری در جامعه را هدف قرار داده است. این رویکرد ممکن است برای بسیاری که نانشان از راه ریاکاری در این مملکت تأمین میشود و در مواقع لزوم، همانند حاج ابراهیم، چنگ و دندان نشان میدهند، خوشایند نباشد. احتمالاً قسمت اول «بدنام» این هشدار را به آن طبقه از جامعه داده که بخشی از سریال، نمایانگر تظاهر و ریاکاری در سطح جامعه است. تجربه نشان داده است که آثاری که به فسادهای اقتصادی و ریاکاری میپردازند، گاهی با واکنشهای غیرمنتظرهای روبرو میشوند. همانطور که در زمان پخش سریال «آقازاده» که به فساد اقتصادی و آقازادگی مدرن میپرداخت و موج عظیمی در میان مردم و مسئولان ایجاد کرد، صف منتقدان آن پر بود از کسانی که بعدها خود درگیر پروندههای اقتصادی شدند یا نسبت به تعدد دادگاههای اقتصادی و چهرههای فاسد اقتصادی ابراز حیرت میکردند. این نشان میدهد که پرداختن به موضوعات حساس و برملا کردن ریاکاری، میتواند پیامدهای ناخواستهای برای برخی داشته باشد و «بدنام» نیز احتمالاً از این قاعده مستثنی نیست
