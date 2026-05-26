با وجود اینکه بیشتر نهادهای صنفی و محافل وطندوست و صلحطلب کشور همواره بر لزوم اتصال اینترنت بینالملل اصرار دارند، اما هنوز هیچ اتفاق تازهای در این رابطه نیفتاده و اینترنت همچنان قطع است. سخنگوی دولت گفته اینترنت پرو مصوبه شورایعالی امنیت ملی را دارد که رئیسجمهور رئیس آن است. وی توضیح داده که رئیسجمهور پیگیر حقوق مردم است و پس از رفع مشکلات و دورشدن سایه جنگ، وضعیت به شرایط عادی تغییر مییابد.
سخنگوی دولت گفته اینترنت پرو مصوبه شورایعالی امنیت ملی را دارد که رئیسجمهور رئیس آن است. وی توضیح داده که رئیسجمهور پیگیر حقوق مردم است و پس از رفع مشکلات و دورشدن سایه جنگ، وضعیت به شرایط عادی تغییر مییابد. به نظر میرسد که میتوان صحت این ادعا را زیر سؤال برد. به عبارت دیگر، گویا قرار نیست هرگز اینترنت به شرایط قبلی برسد.
اما چرا و با استناد به کدام ادله؟ اول اینکه هیچگاه منظور از «شرایط عادی» مشخص نیست. میتوان دامنه تعریف آن را فراخ و گسترده کرد تا بتواند میزبان هر شرایطی باشد. با عادیترشدن اوضاع و ازسرگیری زندگی روزمره، انتظار میرفت اینترنت وصل شود، ولی این اتفاق هنوز محقق نشده است.
سوم اینکه موضوع اینترنت پرو صدای همه را درآورده است. چندی قبل انجمن تجارت الکترونیک ایران نسبت به آنچه «طبقاتیکردن و چندقطبیکردن جامعه به دست مسئولین» نامیده بود، اعتراض کرد. آنها قضیه اینترنت پرو را «فروش رسمی اینترنت طبقاتی با قیمت حداقل پنجبرابری» دانسته بودند. واقعیت نیز همین است.
سوءاستفاده از یک نیاز بدیهی هر شهروند و سلب این نیاز و آنگاه ارائه آن به یک شهروند دیگر که توان مالی قویتر یا نیاز اجباری شدیدتری دارد، قابلقبول نیست. چهارم اینکه قضیه اینترنت پرو بهطور کلی صورت قانونی دارد.
با اینکه رئیسجمهور و سایر افراد در تشکیلات دولتی سینهچاک اینترنت آزاد و باکیفیت هستند، اما خودشان آن را تصویب و اجرائی کردهاند؛ در عین حال میخواهند فاصله خود را با وضعیت کنونی نیز حفظ کرده و آن را گردن نگیرند. گفته میشود اینترنتپرو طرحی از سمت برخی اپراتورها برای ارائه خدمات به کسبوکارهایی بود که در این دوره به اینترنت نیاز دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به نحوه واگذاری اینترنت پرو، از پیگیری قضائی تخلفات مربوط به «اینترنتپرو» خبر داد. پنجم آنکه از همان ابتدا که صدای مردم از بابت تبعیض اینترنت پرو درآمد، رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی دستوراتی برای رسیدگی به موضوع گزارشها درباره وقوع فساد و تبعیض در واگذاری اینترنت سفید و پرو ششم آنکه اینترنت یک کالا یا خدمت ویژه است و با کالایی مثل رب گوجه فرنگی فرق دارد.
هرکسی میتواند با داشتن گوجه و ماشینآلات و کارخانه و تجهیزات مربوطه، رب گوجه تولید کند، اما اینترنت از این دست نیست؛ فقط معدود شرکتها و تشکیلاتی هستند که میتوانند سرچشمه اینترنت مردم را در دست بگیرند. اینها جریان را مدیریت کرده و آن را فقط به یک سمت برده و سمت مقابل را از آن بینصیب گذاشتهاند؛ چرا که در مدیریت سمت اول چهبسا صدها و هزاران میلیارد سود خوابیده است.
مردم برای مقاصد گوناگون کاری، شغلی، تحصیلی، سرگرمی و صدها دلیل دیگر نیاز به اینترنت بینالملل دارند که اکنون بعد از جنگ تحمیلی کاملا قطع شده است. هفتم اینکه ما شاید جزء معدود کشورهایی هستیم که برای بهرهمندی از فناوریهای پیشینی باید از جیب خود هزینه بدهیم.
یک مجری صداوسیما در واکنش به خبر تست و راهاندازی اینترنت 5G در افغانستان، خطاب به افرادی که اینترنت فیلترشده چند ماه قبل خود را میخواهند، گفته که اگر چنین اینترنتی میخواهید، به افغانستان رفته و در همانجا به تعبیر دقیقی که در یکی از خبرگزاریها منتشر شد، مردمی که درباره کیفیت اینترنت و ارتباط با جهان سؤال میکنند، نه بیوطناند و نه شیفته کشوری دیگر؛ آنها فقط میخواهند در کشور خودشان از امکاناتی بهرهمند شوند که در بسیاری از نقاط جهان به یک استاندارد عادی تبدیل شده است. وطندوستی دقیقا از همین نقطه آغاز میشود؛ تلاش برای بهترشدن شرایط در همان جایی که به آن تعلق داریم.
ما به صداقت رئیسجمهور باور داریم، اما ظاهرا او نقش و اراده و تأثیری در قضیه تأمین اینترنت بینالملل ندارد. سخنگوی دولت گفته قرار نبود اینترنت پرو حق دسترسی عمومی را سلب کند؛ به این ترتیب، یا دولت نمیدانسته چه چیزی را دارد تصویب میکند که عذر بزرگی است یا اینکه میدانسته و باز هم مصوب کرده که این قابل پذیرش نیست.
کنار هم گذاشتن این شواهد نشان از این دارد که باید این احتمال را جدی گرفت که چهبسا اینترنت بینالملل هرگز وصل نشود. درواقع اگر تا دو هفته دیگر چنین اتفاقی نیفتاد، آنگاه باید به سختی باور کنیم که محقق شود. اواخر هفته گذشته پزشکیان برای معاون اول خود حکم ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی را زد. در همان روز معاون مذکور به وزارت ارتباطات رفت.
این تلاشها را میتوان بهنوعی در این راستا فهم کرد که دولت قصد دارد در همان دو هفته آینده حرکت مشخصی برای اتصال اینترنت بینالملل داشته باشد. اگر موفق نشود، آنگاه به واسطه جذابیت درآمدی در ارائه «اینترنت پرو»، قطعا خدمات اینترنت بینالملل در قالب یک مقوله متفاوت با اینترنت داخلی درخواهد آمد.
