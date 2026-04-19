با وجود تعطیلی بازار سهام در پی تنشهای منطقهای، برخی کارشناسان معتقدند این تعطیلی ریسکها را پنهان کرده و بسته بودن بازار حق مالکیت سرمایهگذار را محدود میکند. در این میان، صندوقهای درآمد ثابت عملکرد نسبتا پایداری داشتند، اما طلا برخلاف انتظار، نوسانات شدیدی را تجربه کرد.
چراغ بازار سهام هنوز روشن نشده است. با آغاز تنشهای نظامی گسترده در منطقه و حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل به تأسیسات حساس ایران در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته، بازارهای مالی ایران و جهان وارد دورهای بیسابقه از تلاطم و عدم قطعیت شدند. این رویدادها معادلات اقتصادی را به کلی دگرگون کرد و بازار سرمایه تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
در این میان، سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی که بخش عمده دارایی خود را در انواع اوراق و سهام متمرکز کرده بودند، در سردرگمی بیسابقهای نسبت به آینده داراییهایشان گرفتار آمدند. سید محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار بورس، معتقد است بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصاد، حتی در شرایط سخت و پرریسک نیز نقش حیاتی خود را حفظ میکند. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که تعطیلی طولانی بازار در دورههای بحران نهتنها ریسک سیستماتیک را کاهش نمیدهد، بلکه به واسطه انباشت فشار فروش، نبود کشف قیمت، افزایش نااطمینانی و محدود شدن دست سرمایهگذار در مدیریت پرتفوی، پیامدهای شدیدتری را ایجاد میکند. از این رو، یکی از مهمترین درسهایی که شرایط اخیر به ما داد، ضرورت باز بودن بازار سرمایه حتی در زمان جنگ و بحرانهای گسترده است. بازار بسته، ریسک را حذف نمیکند؛ فقط آن را پنهان میکند. زمانی که معامله متوقف میشود، سرمایهگذار امکان بازچینی سبد، کاهش ریسک، نقدشوندگی بخشی از دارایی یا تعدیل پرتفوی را از دست میدهد. در واقع، باز بودن بازار نه یک انتخاب، بلکه بخشی از «حق مالکیت» سرمایهگذار است. ابزارهای کنترلی مانند بازارگردانی، دامنه نوسان و حجم مبنا دقیقا برای همین دورهها طراحی شدهاند و تنها در بازار باز قابلیت اعمال دارند. بنابراین بسته ماندن طولانیمدت، عملاً کارایی ابزارها را از بین میبرد. برای اینکه بازار سرمایه بتواند در دورههای بحران باز بماند و در عین حال ثبات نسبی داشته باشد، لازم است اقداماتی صورت گیرد. نخست آنکه بازار باید به صورت مرحلهای و طبقهبندی شده مدیریت شود؛ به این معنا که صنایع حساس یا شرکتهایی که نیاز به شفافیت عملیاتی دارند، با زمانبندی متفاوت و بر اساس گزارشهای تکمیلی وارد بازار شوند. دوم، تقویت نقش بازارگردانها ضروری است. بازارگردانی فعال، از نوسانات غیرمنطقی جلوگیری میکند و اجازه نمیدهد فشارهای مقطعی باعث ایجاد روندهای غیرواقعی شود. سوم، باید ابزارهای مشتقه، صندوقهای باثبات درآمد و سازوکارهای پوشش ریسک توسعه یابند تا سرمایهگذار در شرایط پرریسک انتخابهای بیشتری داشته باشد. اقدام دیگر، تقویت شبکه اطلاعرسانی شفاف است؛ زیرا شایعات دقیقا در زمانی شکل میگیرند که اطلاعات رسمی محدود باشد. بازار باز و پرمعامله، بهترین راهکار مقابله با شایعه است. در غیاب بازار سهام، برخی صندوقهای سرمایهگذاری از جمله صندوقهای درآمد ثابت مجوز فعالیت یافتند و بازگشایی شدند. متعاقبا صندوقهای کالایی از جمله صندوقهای مبتنی بر طلا و نقره نیز با شرایط خاصی به فعالیت خود ادامه دادند. صندوقهای درآمد ثابت که عمدتا در اوراق بدهی دولتی و شرکتی سرمایهگذاری میکنند، در این دوره از تعطیلی بازار سهام عملکرد نسبتا پایداری داشتند. با توجه به سیاستهای اعلامی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تثبیت نرخ بهره، این صندوقها توانستند بازدهی مثبت و نسبتا قابل پیشبینی ارائه دهند. با این حال، تشدید تحریمها و بلوکه شدن بخشی از منابع ارزی کشور، فشار بر بودجه دولت را افزایش داد و نگرانیهایی درباره توان دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده ایجاد کرد. در مجموع، صندوقهای درآمد ثابت با نوسانات محدودتری نسبت به سایر داراییها مواجه شدند و برای سرمایهگذاران ریسکگریز گزینه مناسبی محسوب میشوند. برخلاف تصور رایج که طلا را همواره یک دارایی امن در بحرانها میداند، عملکرد طلا در جنگ اخیر پیچیده و غیرمنتظره بود. قیمت طلا در روزهای ابتدایی جنگ تا مرز ۵۳۰۰ دلار در هر اونس صعود کرد، اما سپس در یک حرکت نزولی شدید، حدود یکپنجم ارزش خود را از دست داد و تا حوالی ۴۱۰۰ دلار سقوط کرد. این افت شگفتآور به چند عامل اصلی بازمیگردد؛ نخست، افزایش قیمت نفت که شاخص برنت را از ۷۲ به بالای ۱۱۰ دلار رساند، نگرانی از تورم پایدار را تشدید کرد و بازارها احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی را پیشبینی کردند. از آنجا که طلا در شرایط نرخ بهره بالا جذابیت خود را از دست میدهد، فشار فروش بر آن افزایش یافت. دوم، در اوج بحران، سرمایهگذاران برای پاسخ یا جبران زیان سایر داراییها، مجبور به فروش طلا شدند. به عبارت دیگر، تقاضای نقدینگی بر خاصیت پناهندگی طلا غلبه کرد
بازار سهام تعطیلی بازار بحران اقتصادی سرمایهگذاری بازار طلا