چای: فواید و خطرات پنهان در نحوه مصرف

یک بررسی جامع نشان می‌دهد که مزایای چای برای سلامتی به نحوه مصرف آن بستگی دارد؛ مصرف متعادل چای تازه دم مفید است، اما چای‌های فرآوری‌شده و کیسه‌ای پلاستیکی حاوی آلاینده‌ها و افزودنی‌های مضر هستند.

چای یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های جهان است که از دیرباز به دلیل خواص دارویی و طعم مطبوعش مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مزایای بالقوه چای برای سلامتی و افزایش طول عمر، به نحوه مصرف این نوشیدنی بستگی دارد.

چای حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند کاتچین‌ها و پلی‌فنول‌هاست که با رادیکال‌های آزاد مبارزه می‌کنند و از سلول‌ها محافظت می‌کنند. همچنین چای دارای ال-تیانین است که باعث آرامش و بهبود تمرکز می‌شود. مطالعات نشان داده مصرف روزانه سه تا چهار فنجان چای می‌تواند خطر سکته مغزی و بیماری‌های قلبی را کاهش دهد. با این حال، یک بررسی جامع و جدید بر روی مطالعات گذشته هشدار می‌دهد که باقیمانده سموم کشاورزی، فلزات سنگین و میکروپلاستیک‌ها در چای، خطراتی را به همراه دارند.

این آلاینده‌ها ممکن است در میزان مصرف معمول خطرات جدی ایجاد نکنند، اما برای کسانی که در طولانی‌مدت به مقدار زیاد چای می‌نوشند، مایه نگرانی هستند. به ویژه چای‌های آماده داخل بطری (چای سرد) و چای حبابی (بابل تی) که اغلب حاوی افزودنی‌های مضری مانند شیرین‌کننده‌های مصنوعی، مواد نگهدارنده و نشاسته تصفیه‌شده هستند، می‌توانند اثرات مفید چای را کاهش دهند.

این مطالعه که در نشریه علمی پژوهش‌های گیاهان نوشیدنی منتشر شده است، همچنین به خطرات ناشی از چای کیسه‌ای پلاستیکی اشاره می‌کند. یک چای کیسه‌ای پلاستیکی که در آب جوش غوط‌ور می‌شود، می‌تواند بیش از یک میلیارد ذرات میکروپلاستیک آزاد کند که این امر ممکن است خطرات بالقوه‌ای برای سلامتی به همراه داشته باشد. علاوه بر این، عصاره چای سبز که به عنوان مکمل کاهش وزن محبوبیت یافته است، می‌تواند باعث مسمومیت کبدی در صورت مصرف بیش از حد شود.

محققان گزارش‌های موردی متعددی از مسمومیت کبد ناشی از مصرف مکمل‌های مبتنی بر عصاره چای سبز ثبت کرده‌اند. تزریق روزانه ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلی‌گرم از این ماده به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در آزمایش‌های حیوانی باعث مسمومیت کبد وابسته به دوز شده است. با این وجود، مسمومیت ناشی از مصرف چای به عنوان یک نوشیدنی معمولی در انسان گزارش نشده است، اگرچه بروز تحریکات گوارشی ناشی از نوشیدن چای، به‌ویژه چای سبز، امری شناخته‌شده است.

در مجموع، این بررسی پژوهشی جدید به این نتیجه می‌رسد که مصرف متعادل چای سنتی که به‌طور تازه دم شده است، می‌تواند بسیار مفید باشد؛ به‌ویژه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان. دانشمندان توصیه می‌کنند برای بهره‌مندی از فواید بدون خطرات، بهتر است چای را با آب جوشیده و دم کرده در قوری سفالی یا شیشه‌ای مصرف کرد و از افزودن شکر و شیرین‌کننده‌های مصنوعی پرهیز نمود.

پژوهش‌های تکمیلی می‌تواند فواید سلامتی چای را بیشتر روشن کند و برخی از نگرانی‌های مربوط به مصرف آن را مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار دهد





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