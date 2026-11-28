باشگاه چاپه‌کوئنزه ده سال پس از سقوط هواپیمای حامل تیمش، با سقوط دوباره به دسته دوم فوتبال برزیل روبه‌رو شده است. مسیر بازسازی این باشگاه و سرنوشت بازماندگان فاجعه بررسی شده است.

چاپه‌کوئنزه ، باشگاه فوتبال برزیل، که در سقوط هواپیمای حامل اعضای تیمش در کلمبیا ۱۹ بازیکن خود را از دست داد، پس از یک دهه فراز و نشیب همچنان برای بازگشت به جایگاه پیشین تلاش می‌کند. به گزارش بی‌بی‌سی اسپورت، این تیم که پس از آن فاجعه از نو ساخته شد، در سال ۲۰۲۶ بار دیگر به دسته دوم فوتبال برزیل سقوط کرد.

هواپیمای حامل بازیکنان و اعضای چاپه‌کوئنزه در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶ در مسیر سفر به کلمبیا برای برگزاری فینال جام سودامریکا، در نزدیکی شهر مدلین سقوط کرد. در این حادثه ۷۱ نفر جان باختند و تنها سه بازیکن تیم از سانحه جان سالم به در بردند.

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سقوط هواپیما و آغاز بازسازی چاپه‌کوئنزه

تحقیقات نشان داد هواپیمای چاپه‌کوئنزه به دلیل کمبود سوخت سقوط کرده است. پس از این فاجعه، ایوان توتزو، نایب‌رئیس باشگاه و تنها مدیر بازمانده، مسئولیت بازسازی تیم را برعهده گرفت.

باشگاه چاپه‌کوئنزه در آن زمان تنها دو بازیکن از ترکیب اصلی و تعدادی از بازیکنان آکادمی را در اختیار داشت. با این حال، این تیم در مدت کوتاهی ۲۲ بازیکن جدید جذب کرد و توانست فعالیت رقابتی خود را از سر بگیرد.

در ادامه همین روند، چاپه‌کوئنزه در سال ۲۰۱۷ قهرمان رقابت‌های ایالتی شد و لیگ برزیل را در رتبه هشتم به پایان رساند. این نتایج نشان می‌داد تیم بازسازی‌شده توانسته است بخشی از ثبات خود را بازیابد.

موضع باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال برزیل

اتلتیکو ناسیونال کلمبیا پیشنهاد کرد جام قهرمانی سودامریکا به چاپه‌کوئنزه اهدا شود و این درخواست پذیرفته شد. این تصمیم یکی از نمادهای همبستگی فوتبال آمریکای جنوبی با این باشگاه در روزهای پس از فاجعه بود.

فدراسیون فوتبال برزیل پیشنهاد معافیت سه‌ساله چاپه‌کوئنزه از سقوط را مطرح کرد، اما ایوان توتزو این پیشنهاد را نپذیرفت. به گفته گزارش بی‌بی‌سی اسپورت، تیم توانست در این مدت با نتایج خود در لیگ برتر باقی بماند.

روند موفقیت تیم در ادامه کامل نشد. چاپه‌کوئنزه در سال ۲۰۱۹ سقوط کرد و پس از قهرمانی در سری B به لیگ برتر بازگشت، اما تنها یک فصل در این سطح ماند.

سرنوشت بازماندگان و آینده چاپه‌کوئنزه

این تیم پس از چهار فصل حضور در دسته دوم، در سال ۲۰۲۶ دوباره به سری A رسید، اما در پایان همان فصل بار دیگر سقوط کرد. بازگشت به لیگ برتر برای این باشگاه هنوز به یک پایداری طولانی‌مدت نرسیده است.

از میان سه بازیکن بازمانده، آلان روسشل تنها کسی بود که توانست به فوتبال حرفه‌ای بازگردد. او پس از ۹ ماه دوری به میادین برگشت و در نوامبر ۲۰۲۶، پس از کمک به صعود ژوونتوده به لیگ برتر، از فوتبال خداحافظی کرد.

ژاکسون فولمان که بخشی از پای راست خود را از دست داد، به خوانندگی و سخنرانی انگیزشی روی آورد. نتو نیز به دلیل آسیب‌های ناشی از این سانحه از فوتبال کناره‌گیری کرد.

بی‌بی‌سی اسپورت در گزارش دهمین سالگرد این حادثه، مسیر بازسازی چاپه‌کوئنزه و سرنوشت بازماندگان را مرور کرده است. این فاجعه همچنان یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ فوتبال به شمار می‌رود و سرنوشت این باشگاه را تا امروز شکل داده است.