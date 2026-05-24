گروه تروریستی حزب‌الله لبنان پس از انتشار ویدئویی، مدعی حمله به یک خانه غیرنظامی توسط ارتش اسرائیل در لبنان است. در حالی که این ویدئو حاوی اشتباه تصویرسازی بوده است، ناگهان خبری از آن در رسانه‌ها به گوش نمی‌رسید.

چاپ اسرائیل : گروه تروریستی حزب‌الله پیش از برنامه، هرچند، سیاست دروغ را برای رسانه‌های جهانی آشکار کرد. در پیام شبکه‌ای‌های اجتماعی خود، وزارت امور خارجه اسرائیل نوشت: گروه تروریستی ویدئویی منتشر و ادعا کرده است که ارتش اسرائیل یک خانه غیرنظامی را در لبنان هدف قرار داده است.

این ویدئو، به اشتباه، یک موشک‌انداز را در پس‌زمینه تصویر نشان می‌داد. این در حالی است که ناگهان این داستان از پوشش رسانه‌ای ناپدید شده است. گروه‌های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های همسو در منطقه، طی سال‌های گذشته بارها به استفاده از زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی برای اهداف نظامی متهم شده‌اند.

این اتهام‌ها شامل استفاده از مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز مذهبی و تأسیسات عمومی برای استقرار نیروها، انبار تسلیحات یا راه‌اندازی حملات نظامی بوده است. اسرائیل بارها گفته است که حزب‌الله در لبنان شبکه‌ای از زیرساخت‌های نظامی را در میان مناطق مسکونی ایجاد کرده و سامانه‌های موشکی و تسلیحاتی خود را در نزدیکی یا داخل مراکز غیرنظامی مستقر می‌کند. حزب‌الله این اتهام‌ها را رد کرده یا آنها را بخشی از تبلیغات اسرائیل دانسته است.

حماس نیز در جریان درگیری‌های متعدد در غزه با اتهام‌های مشابهی روبه‌رو بوده است. مقام‌های اسرائیلی گفته‌اند که این گروه از مناطق پرجمعیت شهری برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌کند. حماس نیز این ادعاها را رد کرده و اسرائیل را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی متهم کرده است





