Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

چاپاسرائیل: گروه تروریستی حزب‌الله مسبّب دروغگویی رسانه‌ای برای رسانه‌های جهانی

سیاسی News

چاپاسرائیل: گروه تروریستی حزب‌الله مسبّب دروغگویی رسانه‌ای برای رسانه‌های جهانی
کلابای حزب‌اللهاسرائیلدروغگویی رسانه‌ای
📆5/24/2026 1:20 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
54 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 51%

گروه تروریستی حزب‌الله لبنان پس از انتشار ویدئویی، مدعی حمله به یک خانه غیرنظامی توسط ارتش اسرائیل در لبنان است. در حالی که این ویدئو حاوی اشتباه تصویرسازی بوده است، ناگهان خبری از آن در رسانه‌ها به گوش نمی‌رسید.

چاپ اسرائیل : گروه تروریستی حزب‌الله پیش از برنامه، هرچند، سیاست دروغ را برای رسانه‌های جهانی آشکار کرد. در پیام شبکه‌ای‌های اجتماعی خود، وزارت امور خارجه اسرائیل نوشت: گروه تروریستی ویدئویی منتشر و ادعا کرده است که ارتش اسرائیل یک خانه غیرنظامی را در لبنان هدف قرار داده است.

این ویدئو، به اشتباه، یک موشک‌انداز را در پس‌زمینه تصویر نشان می‌داد. این در حالی است که ناگهان این داستان از پوشش رسانه‌ای ناپدید شده است. گروه‌های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های همسو در منطقه، طی سال‌های گذشته بارها به استفاده از زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی برای اهداف نظامی متهم شده‌اند.

این اتهام‌ها شامل استفاده از مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز مذهبی و تأسیسات عمومی برای استقرار نیروها، انبار تسلیحات یا راه‌اندازی حملات نظامی بوده است. اسرائیل بارها گفته است که حزب‌الله در لبنان شبکه‌ای از زیرساخت‌های نظامی را در میان مناطق مسکونی ایجاد کرده و سامانه‌های موشکی و تسلیحاتی خود را در نزدیکی یا داخل مراکز غیرنظامی مستقر می‌کند. حزب‌الله این اتهام‌ها را رد کرده یا آنها را بخشی از تبلیغات اسرائیل دانسته است.

حماس نیز در جریان درگیری‌های متعدد در غزه با اتهام‌های مشابهی روبه‌رو بوده است. مقام‌های اسرائیلی گفته‌اند که این گروه از مناطق پرجمعیت شهری برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌کند. حماس نیز این ادعاها را رد کرده و اسرائیل را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی متهم کرده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VOA Farsi صدای آمریکا /  🏆 17. in İR

کلابای حزب‌الله اسرائیل دروغگویی رسانه‌ای بازیابی و جنگ در لبنان لیکویه

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 16:19:56