طرح یک‌ماهه پیش‌دبستانی برای نوآموزان جامانده با انتقاداتی از نظر طراحی، اجرا و تأمین مالی مواجه است. این طرح با وجود تشخیص درست مسئله، از استانداردهای علمی فاصله دارد و با مشکلات زمان‌بندی، نیروی انسانی و بودجه روبرو است. هم‌زمان، در دوران پساجنگ، ایران نیازمند بازسازی روایت، نهاد و تمدن برای تقویت تاب‌آوری ملی است.

طرح سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای برگزاری دوره یک‌ماهه پیش‌دبستانی برای نوآموزان جامانده ، از حیث تشخیص مسئله درست است اما از حیث طراحی مداخله، اجرا و تأمین مالی با چالش‌های جدی مواجه است.

این طرح با هدف شکل‌گیری شخصیت، تفکر و آمادگی برای زندگی طراحی شده، اما ابزار یک‌ماهه با این هدف تناسب ندارد. تحقیقات نشان می‌دهد ۸۰ درصد ساختار مغزی تا پنج‌سالگی شکل می‌گیرد و دوره سه تا شش‌سالگی برای مهارت‌های خودتنظیمی و زبان حیاتی است. برنامه‌های موفق بین‌المللی مانند Head Start آمریکا حداقل هشت ماه و چهار روز در هفته اجرا می‌شود.

مطالعه OECD در ۳۸ کشور نشان می‌دهد اثربخشی پیش‌دبستانی زمانی رخ می‌دهد که مدت آن بیش از ۶۰۰ ساعت باشد. یک دوره یک‌ماهه حداکثر ۱۲۰ ساعت است و صرفاً نقش آشناسازی دارد، نه جبران شکاف. خطر دیگر تبدیل شدن این دوره به کلاس آمادگی فشرده با رویکرد رونویسی و دیکته است که برخلاف رشد طبیعی کودک و موجب اضطراب مدرسه می‌شود.

طرح قصد دارد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نوآموز جامانده را پوشش دهد، اما با سه مشکل اجرایی مواجه است: زمان‌بندی نامناسب در مرداد و شهریور هم‌زمان با اوج گرما و تعطیلی مدارس؛ کمبود نیروی انسانی متخصص زیرا آموزش پیش‌دبستانی نیازمند دوره ۳۰۰ساعته است؛ و تفکیک نهادی بدون قانون و بودجه. بیش از ۹۰ درصد پیش‌دبستانی‌های فعلی در فضای مدارس ابتدایی مستقر هستند و جداسازی اداری و بودجه‌ای بدون اعتبار ممکن نیست.

طرح برای مناطق محروم رایگان و برای دیگران با تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اجرا می‌شود، اما سه ایراد ساختاری دارد: نداشتن ردیف بودجه مستقل با برآورد هزینه ۸۰۰ میلیارد تومان، ناپایداری مدل خیریه‌ای که پس از چند سال به دولت تحمیل می‌شود، و نقض عدالت آموزشی زیرا خانواده‌های فقیر همچنان محروم می‌مانند. تجربه موفق ترکیه و برزیل نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت مهدکودک‌های بهزیستی و شهرداری با قرارداد خدمتی هزینه را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.

در دوران پساجنگ، ایران باید از سه دستاورد بهره گیرد: بازسازی روایت، بازسازی نهاد و بازسازی تمدنی. بازسازی روایت یعنی مردم از تماشاگر به حاملان فعال ترمیم و آینده‌سازی تبدیل شوند. بازسازی نهاد مستلزم یادگیری از جنگ و گزارش دقیق از مدیریت بحران، ارتباطات و هماهنگی دستگاه‌هاست. بازسازی تمدنی نیازمند مرمت میراث تاریخی و احیای گردشگری به‌عنوان زیرساخت معنایی تاب‌آوری ملی است.

ایران باید توان مراقبت از انسان، میراث و آینده را نشان دهد. سیاست فرهنگی باید آرامش و همبستگی تولید کند. میراث فرهنگی در پساجنگ حاشیه نیست، بلکه زیرساخت معنایی است. در جهان پسالیبرال، کشورها با روایت خود سنجیده می‌شوند.

ایران باید بگوید از چه دفاع کرده: نه فقط مرزها، بلکه امکان زیستن یک تمدن کهن در جهانی متکثر. تمدنی مستقل، مقاوم، تاریخی و فرهنگی که به تنوع جامعه بی‌اعتنا نیست. طرح پیش‌دبستانی یک‌ماهه پاسخی عجولانه است و نیازمند سه اصلاح: شفاف‌سازی مالی با تخصیص ردیف بودجه و ترکیب تأمین مالی ۷۰ درصد دولت، ۲۰ درصد بهزیستی و ۱۰ درصد شهریه پلکانی؛ استفاده از ظرفیت مهدکودک‌های دولتی به‌جای ساختار موازی؛ و اجرای استانداردهای علمی.

بدون این اصلاحات، طرح به هزینه بی‌بازده و توقع کاذب تبدیل می‌شود. آموزش پیش‌دبستانی سرمایه‌گذاری است، اما تنها وقتی با واقعیت‌های اجرایی همخوان باشد





پیش‌دبستانی طرح آموزشی نوآموزان جامانده بازسازی پساجنگ تاب‌آوری ملی

