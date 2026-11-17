بررسی چالش‌های فناوری دیپ‌فیک در حقوق ایران، از جرم‌انگاری کلاهبرداری و هتک حیثیت تا تأثیر آن بر ادله اثبات دعوی و حقوق شخصیت در فضای سایبری.

فناوری تولید محتوای مصنوعی با عنوان دیپ‌فیک ، مرزهای میان واقعیت و ساختگی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این پدیده که با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق شکل گرفته، امکان شبیه‌سازی صدای افراد و دست‌کاری تصاویر و ویدئوها را با دقتی باورنکردنی فراهم کرده است. مخاطبان عادی اکنون با موقعیت‌هایی روبرو هستند که تشخیص اصالت آن‌ها از محتوای واقعی دشوار است و می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگینی داشته باشد.

تعریف دیپ‌فیک و نحوه عملکرد فنی

اصطلاح دیپ‌فیک از ترکیب واژه‌های "یادگیری عمیق" و "جعلی" به وجود آمده و به تولید یا دست‌کاری محتوای صوتی، تصویری و ویدئویی با ماهیت واقع‌نما اطلاق می‌شود. در این فرآیند، مدل‌های هوش مصنوعی با تحلیل نمونه‌های صوتی یا تصویری، ویژگی‌هایی مانند ساختار چهره، حرکات لب و خصوصیات صدای افراد را شناسایی می‌کنند. سپس بر اساس الگوهای آموخته‌شده، محتوای جدیدی تولید می‌کنند که در آن هویت یک فرد واقعی به محتوایی نسبت داده می‌شود که هرگز رخ نداده است.

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تفاوت بنیادین دیپ‌فیک با ویرایش‌های دیجیتال معمولی در این است که در روش‌های سنتی، بخشی از یک تصویر تغییر می‌کند، اما در دیپ‌فیک، هوش مصنوعی قادر است محتوایی کاملاً جدید و مشابه نمونه واقعی تولید کند که نمونه مشابهی از آن در واقعیت وجود نداشته است. این فناوری ذاتاً مجرمانه نیست و در سینما، دوبله، آموزش و بازسازی تاریخی کاربرد دارد، اما پتانسیل سوءاستفاده فریبکارانه آن قابل توجه است.

جرم‌انگاری دیپ‌فیک در قوانین کیفری ایران

سؤالی اساسی در نظام حقوقی ایران این است که آیا تولید یا انتشار محتوای دیپ‌فیک جرم محسوب می‌شود؟ پاسخ به نوع رفتار، هدف مرتکب و تحقق عناصر قانونی هر جرم بستگی دارد. ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ایجاد یا تغییر غیرمجاز و متقلبانه داده‌های قابل استناد را به عنوان جعل رایانه‌ای جرم‌انگاری کرده است. بنابراین، اگر محتوای مصنوعی با وصف قانونی داده قابل استناد ایجاد شده باشد، انطباق رفتار با این عنوان امکان‌پذیر است.

ماده ۷۳۵ نیز استفاده آگاهانه از داده مجعول را جرم می‌داند. از سوی دیگر، ماده ۷۴۴ درباره تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن با شرایط مقرر، به ویژه در موارد هتک حیثیت عرفی، حائز اهمیت است. ماده ۷۴۵ نیز انتشار بدون رضایت صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی را در صورت تحقق شرایط قانونی، جرم‌انگاری کرده است. همچنین اگر محتوای دیپ‌فیک برای انتشار اکاذیب یا انتساب مطالب خلاف واقع استفاده شود، ماده ۷۴۶ قابل بررسی است.

کلاهبرداری و تعرض به حقوق مالی شهروندان

یکی از خطرناک‌ترین کاربردهای دیپ‌فیک، شبیه‌سازی صدا برای انجام کلاهبرداری است. تصور کنید فردی با استفاده از صدای مصنوعی مدیر یک شرکت، از کارمند بخش مالی درخواست انتقال فوری وجه کند. آشنایی کارمند با صدا و لحن مدیر ممکن است اعتماد کاذبی ایجاد کند و او را به انجام تراکنشی زیان‌بار سوق دهد. در این فرضیات که شبیه‌سازی صدا یا تصویر برای فریب اشخاص و تحصیل غیرمجاز وجه از طریق دست‌کاری داده‌ها یا سامانه رایانه‌ای به کار گرفته می‌شود، بررسی ماده ۷۴۱ درباره کلاهبرداری مرتبط با رایانه ضرورت دارد.

همچنین ساخت تصاویر و ویدئوهای مستهجن با استفاده از چهره اشخاص بدون رضایت آنان، از دیگر زمینه‌های سوءاستفاده است. حتی اگر محتوا کاملا مصنوعی باشد، آسیب حیثیتی و اجتماعی واردشده به قربانی می‌تواند واقعی و ماندگار باشد. تعیین عنوان مجرمانه به شیوه ارتکاب و عناصر قانونی هر جرم وابسته است و نمی‌توان هر استفاده از دیپ‌فیک را بدون بررسی دقیق، مشمول یک عنوان کیفری دانست.

تحقق مسئولیت مدنی و چالش‌های اثبات جرم

در نظام حقوقی ایران، اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی به ترتیب از حیثیت و حقوق اشخاص و محرمانگی ارتباطات حمایت می‌کنند. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مبنای مطالبه خسارت ناشی از ورود زیان ناروا به حقوق دیگران را فراهم می‌آورد. بنابراین، حتی در مواردی که رفتار ارتکابی با عنوان کیفری مشخصی منطبق نباشد، امکان بررسی مسئولیت مدنی و جبران خسارت با احراز شرایط قانونی وجود دارد.

پیچیده‌ترین پیامد این فناوری، تأثیر آن بر نظام اثبات جرم است. فرض کنیم فایلی صوتی در پرونده کیفری ارائه شده که ظاهرا صدای متهم در آن شنیده می‌شود. متهم انتساب صدا را انکار کرده و مدعی می‌شود فایل با هوش مصنوعی ساخته شده است. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را برشمرده و ماده ۲۱۱ علم قاضی را مستند به قرائن و امارات بیّن می‌داند. در این شرایط، فایل صوتی یا تصویری باید از حیث منشأ، تمامیت، انتساب و ارتباط با موضوع اتهام توسط دادگاه بررسی شود تا اصالت و اعتبار آن تعیین گردد.