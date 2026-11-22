بررسی شکاف میان قوانین مالی و اجرای عملی آن‌ها در سازمان‌ها و پیامدهای آن بر اعتماد عمومی و فرهنگ اداری در ایران. تحلیل چرایی بی‌توجهی به گزارش‌های حسابرسی.

حکایتی که گاهی به ایرج پزشکزاد نسبت داده می‌شود، تصویری تکان‌دهنده از ناسالم‌ترین شکل مدیریت ارائه می‌دهد. در این روایت، مدیر مدرسه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی نهاده آموزشی خود، اقدام به اخراج دانش‌آموزان سالم می‌کند، زیرا تعداد دانش‌آموزان بیمار چنان زیاد است که اخراج همه آن‌ها منجر به توقف کامل فعالیت مدرسه خواهد شد. فارغ از صحت انتساب این رویداد خاص به شخص پزشکزاد، منطق حاکم بر آن کاملاً آشکار است: در بسیاری از ساختارها، حفظ ظاهر و ثبات ظاهری سازمان بر اصلاح واقعیت‌های ناسالم ترجیح داده می‌شود. این پدیده تنها مختص محیط‌های آموزشی نیست و در سازمان‌های اداری و مالی نیز با دقت بیشتری مشاهده می‌شود.

شکاف میان قوانین مالی و اجرا در سازمان‌ها

در بستر حکمرانی مالی، مسئله فراتر از سلامت اخلاقی افراد حقیقی است. چالش اصلی این است که نظام تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخ‌گویی چگونه از سلامت حرفه‌ای حمایت می‌کند و آیا توانایی تبدیل اطلاعات صحیح به اصلاحات عملی در عملکرد مالی را دارد یا خیر. وجود قانون، تأسیس واحد حسابرسی داخلی، استقرار سامانه گزارشگری و تدوین دستورالعمل‌های مقابله با فساد، به‌تنهایی نشانه سلامت یک سازمان نیست. پرسش بنیادین اینجاست که این ابزارها در عمل چه تغییری ایجاد می‌کنند. اگر گزارش مستند حسابرس یا بازرس پیگیری نشود، یافته‌های تکراری بدون پاسخ بمانند یا ارزیابی عملکرد مدیران به اصلاح ضعف‌ها و رفع تخلفات منتهی نگردد، قاعده‌ای وجود دارد، اما کارکرد آن به شدت تضعیف شده است.

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در چنین شرایطی، مبارزه با فساد ممکن است به مجموعه‌ای از فرم‌های خالی، جلسات بی‌نتیجه و گزارش‌های بایگانی‌شده محدود شود. این همان فاصله‌ای است میان ثبت اطلاعات و تبدیل آن به اقدام اصلاحی که در حکمرانی مالی، قابلیت نظارت بر منابع عمومی و پاسخ‌خواهی درباره نحوه مصرف آن‌ها را هدف قرار می‌دهد. خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که مدیر یا مقام مسئول بتواند جریان اطلاعات را محدود کند، پیگیری یافته‌ها را متوقف سازد یا نتیجه بررسی را بدون دلیل مستند کنار بگذارد. در این وضعیت، افراد سالم همچنان در سازمان حضور دارند، اما امکان اثرگذاری بر تصمیمات کلان را از دست می‌دهند. بنابراین، صرف وجود سازوکار نظارتی کافی نیست؛ باید بتوان مسیر یک یافته را از کشف و ثبت تا پاسخ مسئول، تصمیم نهایی و اصلاح یا عدم اصلاح آن به‌طور شفاف دنبال کرد.

تأثیر نادیده گرفتن اصلاحات بر فرهنگ سازمانی

نادیده‌گرفتن رویه‌های اصلاحی و سپردن مسئولیت‌های حساس به افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا سلامت لازم، صرفاً یک خطای مدیریتی نیست. تداوم این وضعیت می‌تواند انگیزه کارکنان درستکار را به‌شدت کاهش دهد. وقتی گزارش مستند به نتیجه نمی‌رسد، عملکرد ضعیف پیامدی ندارد و رعایت اصول حرفه‌ای در ارزیابی و ارتقای شغلی مؤثر نیست، کارکنان به‌تدریج از پیگیری مسائل دشوار فاصله می‌گیرند. برخی سکوت می‌کنند، برخی مسئولیت‌های حساس را نمی‌پذیرند و برخی به انجام حداقل وظایف بسنده می‌کنند. این فرآیند، پیامدی عمیق‌تر یعنی تغییر تدریجی فرهنگ سازمانی را به دنبال دارد.

سکوتی که ابتدا برای پرهیز از تعارض انتخاب می‌شود، ممکن است به یک هنجار تبدیل شود. در چنین اتمسفری، شفافیت به دردسر، پرسشگری به ناسازگاری و همراهی با رویه نادرست به راه کم‌هزینه‌تر بدل می‌شود. به این ترتیب، ارزش‌های سازمانی نه یکباره، بلکه از طریق تکرار تصمیم‌های روزمره تضعیف و گاه وارونه می‌شوند. این فرسایش به درون سازمان محدود نمی‌ماند. کارکنان اعتماد خود را به عدالت و اثربخشی نظام اداری از دست می‌دهند و مردم نیز وقتی میان وعده‌های اصلاح و نتایج واقعی فاصله می‌بینند، به کارآمدی و سلامت نهادهای عمومی بدبین می‌شوند. در حکمرانی مالی، این بی‌اعتمادی می‌تواند به تضعیف اعتبار گزارش‌های رسمی و کاهش اطمینان عمومی به نحوه تخصیص و مصرف منابع بینجامد که بازسازی چنین اعتمادی دشوارتر از حفظ آن است.

تحلیل هشدارهای رهبری و جایگاه حمایت از گزارشگران

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفتم خرداد ۱۴۰۴ با وزیر کشور و استانداران، درباره فساد احتمالی در دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد هشدار دادند و تأکید کردند که در چنین وضعی، "راه مبارزه با فساد اصلا بسته می‌شود". این هشدار بر یک اصل مهم حکمرانی دست می‌گذارد: نهاد ناظر و مسئول مبارزه با فساد نیز باید از سلامت و استقلال لازم برخوردار باشد. این اصل ریشه در آموزه‌های دینی دارد؛ در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر آمده است: "وَ لَا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ" که نیکوکار و بدکار نباید در ارزیابی و برخورد، یکسان تلقی شوند.

این اصل زمانی در سازمان معنا پیدا می‌کند که رفتار درست و اصلاح‌گرانه حمایت شود و قصور یا تخلف نیز بدون تبعیض بررسی گردد. قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲، برای گزارشگری ناشناس، حفاظت از هویت و حمایت‌های قانونی چارچوب‌هایی پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، کارآمدی این حمایت‌ها را باید در عمل سنجید. آیا گزارشگر از اقدامات تلافی‌جویانه در امان است؟ آیا گزارش او به‌موقع بررسی می‌شود؟ و آیا نتیجه رسیدگی قابل پیگیری است؟ حمایت از گزارشگر به معنای پذیرفتن بی‌چون‌وچرای هر گزارش نیست.

گزارش‌های مستند باید منصفانه و مستقل بررسی شوند تا هم از گزارشگر صادق حمایت شود و هم گزارش نادرست یا انتقام‌جویانه به ابزاری برای آسیب‌زدن به دیگران تبدیل نشود. برای عملیاتی‌کردن این رویکرد، هر گزارش مهم باید مسیر رسیدگی مشخص، مسئول پاسخ‌گو و نتیجه مستند داشته باشد. همچنین، کم‌بودن شکایت‌ها و گزارش‌های تخلف لزوماً به معنای سلامت سازمان نیست. این وضعیت ممکن است حاصل اعتماد و شفافیت باشد، اما می‌تواند از ترس، بی‌اعتمادی یا ناامیدی از نتیجه پیگیری نیز ناشی شود. بنابراین ارزیابی سلامت سازمان نباید فقط بر تعداد شکایت‌ها یا گزارش‌ها تکیه کند؛ باید کیفیت رسیدگی، زمان پاسخ‌گویی، نتیجه اقدامات اصلاحی و سرنوشت یافته‌های حسابرسی نیز به‌طور دقیق بررسی شود.