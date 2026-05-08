در حالی که ایران با چالشهای جدی در حوزه دسترسی به اینترنت و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی مواجه است، مقامات جمهوری اسلامی همچنان به اظهارنظرهای تهدیدآمیز و تنشزا ادامه میدهند. این در حالی است که روابط بینالمللی ایران نیز تحت فشار قرار گرفته و فعالیتهای جاسوسی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خود ادامه دارد.
ابوالقاسم جراره، دبیرکل جبهه شریان و نماینده پیشین مجلس، در سخنان خود تاکید کرد که تنگه هرمز با رویکردی جدید و تحت مدیریت مجتبی خامنهای اداره خواهد شد و از نهادهای امنیتی خواست تا مخالفان و کسانی را که به مذاکره با آمریکا اصرار دارند، دستگیر و به مردم معرفی کنند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، نیز از بسته شدن فضای مجازی ایران به عنوان یک اقدام ضروری برای مقابله با رژیمهای متخاصم سخن گفت.
او افزود که فضای مجازی نباید به حالت قبل بازگردد، همانطور که علی خامنهای نیز به حالت قبل برنمیگردد. در همین راستا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان ادعای غیرقابلاعتماد بودن نیروی دریایی آمریکا، از تغییر نام ایالات متحده به ایالات متحده احمقها سخن گفت و تاکید کرد که آمریکا حتی با کل نیروی دریایی خود قادر به عبور از تنگه هرمز نیست.
این در حالی است که وضعیت روانی و اجتماعی مردم ایران به شدت بحرانی شده است. یک فایل صوتی از اتاقی در پلتفرم کلابهاوس نشان میدهد که حتی برای درمان مشکلات روانی و روحی مردم، دارو پیدا نمیشود. پزشکان و فعالان اجتماعی از افزایش شدید قیمت نهادههای دارویی، تجهیزات پزشکی و بستهبندیها خبر دادهاند و این موضوع به تشدید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در کشور افزوده است. در این شرایط، روابط بینالمللی ایران نیز تحت فشار قرار گرفته است.
محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، با کریستین استوکر، صدراعظم اتریش، گفتوگو کرد و در همین حال، ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کردند که سه سرباز و یک شهروند غیرنظامی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی به دادگاه تفهیم اتهام خواهند شد. این سربازان که در یک مدرسه فنی وابسته به نیروی هوایی اسرائیل آموزش میدیدند، از تاسیسات نظامی عکسبرداری کرده و قبل از اعزام به خدمت با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند.
این موضوع نشان میدهد که فعالیتهای جاسوسی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خود ادامه دارد و میتواند به تشدید تنشهای منطقهای و بینالمللی منجر شود. در این شرایط، پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان، از خدا خواست تا به رهبران جهان برای کاهش تنشها و نفرت الهام ببخشد و این موضوع نشان میدهد که جامعه جهانی نگران تشدید تنشها و بحرانهای منطقهای است
