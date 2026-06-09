گزارشی از مشکلات اساتید و دانشجویان رشته موسیقی در دوره آموزش مجازی، شامل نقص زیرساختها، فقدان امکانات لازم و کاهش کیفیت آموزشی.
در ماههای اخیر، بسیاری از کلاسهای حضوری دانشگاه ها تعطیل شده و آموزش دروس به صورت مجازی انجام شد. این شیوه آموزش، مشکلات زیادی را برای اساتید و دانشجویان به همراه داشت، به ویژه برای رشتههایی که دارای دروس عملی هستند.
در این گزارش تمرکز بر رشتههای هنری و به طور خاص رشته موسیقی است. رشتهای که mana drukmanaism苏bedeeduiqqa的回复: باید بگویم که ما در این گزارش به بررسی چالشهای آموزش موسیقی در شرایط غیرحضوری پرداختهایم. آموزش عملی موسیقی به گونهای است که استاد باید با دانشجو bootrizi: من و خیلی از همکاران مجبور شدیم خودمان این تجهیزات را تهیه کنیم. در بخش عملی رشته موسیقی، مشکلات بیشتری وجود داشت.
در این ماهها مشکلات زیادی در برقراری ارتباط از طریق صدا به وجود آمد و تدریس باید طوری انجام میشد که برای دانشجو ضبط و ارسال شود؛ امری که خود زمانبر است. بیانگازه باید بگویم که در ترم گذشته نه آموزش عملی برای هنرجویان به وقوع پیوست و نه آموزش نظری. متاسفانه دانشجویان به دلیل شرایط موجود انگیزه کافی również نداشتند.
دانشجویان با قطع و وصل مداوم صدا مواجه میشدند و از شنیدن به کیفیت محروم میماندند و در نهایت مجبور به استفاده از تلفن همراه برای حضور در کلاس بودند
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