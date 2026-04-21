بررسی ابعاد حقوقی حق انتخاب آزادانه وکیل در نظام عدالت کیفری ایران و ضرورت بازنگری در محدودیتهای قانونی مرحله تحقیقات مقدماتی جهت تضمین دادرسی عادلانه.
حق انتخاب آزادانه وکیل و بهرهمندی از مشاوره حقوقی مستقل، به عنوان یکی از ستونهای اصلی نظام دادرسی عادلانه در جوامع مدرن شناخته میشود. این حق نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه تضمینی بنیادین برای صیانت از کرامت انسانی و برقراری امنیت قضائی در برابر اقتدار دستگاههای تعقیب است. در نظام حقوقی ایران، اصل سی و پنجم قانون اساسی با عبارتی صریح و بدون هیچگونه قید و شرطی، حق انتخاب وکیل را برای تمامی طرفین دعوا در همه مراجع قضائی به رسمیت شناخته است.
این اصل به وضوح نشان میدهد که حق دفاع، اصلی مطلق است و نباید دستخوش تفسیرهای مضیق یا سلیقهای قرار گیرد؛ چرا که متهم به عنوان طرف ضعیف در برابر قدرت عمومی، برای برقراری توازن در دادرسی و تحقق اصل برابری سلاحها، نیازمند وکیلی است که به او اعتماد کامل داشته باشد. اعتماد متقابل میان موکل و وکیل، روح حاکم بر دفاع مؤثر است و هرگونه خدشه در این رابطه، ماهیت عدالت کیفری را به مخاطره میاندازد. با وجود این صراحت قانونی، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد محدودیتهای خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی برای برخی جرایم، تعارضی آشکار با روح قانون اساسی ایجاد کرده است. در حالی که قانونگذار اساسی با هدف ایجاد امنیت قضائی پایدار، هرگونه محدودیت در حق دفاع را ممنوع کرده است، این تبصره عملاً حق انتخاب آزادانه وکیل را به امری گزینشی تقلیل داده است. این چالش قانونی، به ویژه در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی که متهم بیشترین آسیبپذیری را دارد، میتواند منجر به تضییع حقوق دفاعی و کاهش مشروعیت فرایند دادرسی شود. از منظر فقهی و حقوق عمومی، محدودیت در حقوق بنیادین باید استثنایی و تفسیر آن بسیار مضیق باشد. تبدیل شدن این تبصره به رویهای جاری، نه تنها جایگاه قانون اساسی را تضعیف میکند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای قضائی را که سرمایهای اجتماعی است، به تدریج فرسایش میدهد. برای برونرفت از این وضعیت و بازیابی تعادل در عدالت کیفری، بازنگری جدی در تبصره ماده ۴۸ امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد. صیانت از نظام دادرسی مستلزم آن است که قانونگذار به جای حذف وکیل یا انتخاب گزینشی او، راهکارهای جایگزین و سازگار با اصول حقوق بشری را برگزیند. تقویت نظارتهای قضائی در حین دادرسی، تضمین واقعی محرمانگی روابط وکیل و موکل، و ارتقای اخلاق حرفهای وکالت میتواند دغدغههای احتمالی امنیتی را بدون سلب حق انتخاب متهم برطرف سازد. بیتردید، پایداری نظم عمومی و امنیت پایدار در کشور، نه از طریق محدودکردن آزادیهای فردی و حقوق دفاعی شهروندان، بلکه از مسیر استقرار نظامی شفاف، عادلانه و متعهد به موازین بنیادین حقوقی میسر خواهد بود. بازگشت به روح اصل سی و پنجم قانون اساسی، آزمونی برای سنجش پایبندی نظام قضائی به اصول حکمرانی مطلوب و حقوق بنیادین شهروندی است تا تمامی افراد فارغ از نوع اتهام، از حق بنیادین دفاع برخوردار باشند
حق دفاع دادرسی عادلانه تبصره ماده ۴۸ امنیت قضائی اصل سی و پنجم