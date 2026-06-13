بررسی ابهامات قانونی در پرداخت حق اولاد به بازماندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی و تفاسیر متفاوت از سکوت قانونگذار.

وضعیت پرداخت حق اولاد پس از فوت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی همواره با ابهام و اختلاف نظر همراه بوده است. در حالی که قانون تأمین اجتماعی برای حمایت از بازماندگان، نظام مستقلی با عنوان مستمری بازماندگان پیش‌بینی کرده، اما درباره تداوم یا قطع حق اولاد پس از فوت حکم صریحی وجود ندارد.

این خلأ تقنینی و رویه‌های اجرایی متفاوت باعث شده تا برداشت‌های مختلفی درباره سرنوشت این مزیت پس از فوت مستمری‌بگیران شکل گیرد. بر اساس ساختار قانونی، حق اولاد به عنوان یکی از مزایای تبعی مستمری یا مزد شناخته می‌شود که در زمان حیات بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر پرداخت می‌گردد. این مزیت به صورت یک حق مستقل برای فرزند تعریف نشده، بلکه در ارتباط با دریافت‌کننده اصلی مستمری معنا پیدا می‌کند.

در مقابل، مواد ۸۰ تا ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نظام مستقلی را برای حمایت از بازماندگان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۸۳، در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر، مستمری وی میان بازماندگان واجد شرایط از جمله فرزندان تقسیم می‌شود. با این حال، در متن قانون، حکم صریحی مبنی بر قطع یا انتقال حق اولاد پس از فوت دیده نمی‌شود.

این سکوت قانونی موجب شده تا در عمل دو تفسیر متفاوت شکل گیرد: یکی آنکه حق اولاد به دلیل تبعی بودن، با فوت مستمری‌بگیر موضوعیت خود را از دست می‌دهد و دیگری آنکه در نبود حکم صریح، نیاز به تصریح قانونی یا رویه قضایی روشن وجود دارد. قانونگذار به جای ورود مستقیم به این موضوع، سازوکار مستمری بازماندگان را پیش‌بینی کرده که از نظر ماهیت و نحوه محاسبه با حق اولاد متفاوت است.

سازمان تأمین اجتماعی اخیراً به دلیل افزایش مراجعات و اعتراضات مستمری‌بگیران اعلام کرده که پرداخت کمک‌هزینه‌های مسکن، معیشت، عائله‌مندی و اولاد جزو تکالیف الزامی و دائمی سازمان محسوب نمی‌شود. این سازمان تأکید کرده که این مزایا در سال‌های گذشته صرفاً با هدف مساعدت و در چارچوب مجوزها و منابع مالی موجود پرداخت می‌شده است. همچنین تفاوت مبالغ کمک‌هزینه معیشت میان مستمری‌بگیران ناشی از تغییرات قانونی و مقررات مربوط به گروه‌های مختلف است.

طبق اعلام سازمان، افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برای برخی گروه‌ها بر اساس قوانین مدیریت خدمات کشوری و بودجه سالانه انجام می‌شود، اما برای مستمری‌بگیران غیردولتی الزام قانونی افزایش سالانه وجود ندارد. این ابهامات و تفاسیر متفاوت باعث شده تا ذی‌نفعان در مورد حق اولاد پس از فوت با عدم شفافیت مواجه شوند و نیاز به اصلاح قانون یا صدور بخشنامه‌های روشن‌گر احساس می‌شود





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حق اولاد مستمری بازماندگان تأمین اجتماعی بازنشستگان خلأ قانونی

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