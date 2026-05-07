بررسی نگرانی‌های مقامات آمریکایی و عرب درباره تأثیر لحن تند و تحقیرآمیز دونالد ترامپ بر مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی ایران و دشواری‌های مسیر صلح پایدار.

گزارش‌های اخیر منتشر شده توسط رسانه پولیتیکو نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق برخی از مقام‌های کنونی و سابق آمریکایی و عرب در مورد رویکرد ارتباطی دونالد ترامپ در قبال رهبران جمهوری اسلامی است.

این تحلیلگران بر این باورند که لحن تحقیرآمیز و تند ترامپ می‌تواند به جای پیشبرد مذاکرات، به یک مانع جدی و غیرقابل عبور بر سر راه دستیابی به یک توافق پایدار تبدیل شود. هدف اصلی از این توافق احتمالی، پایان دادن به تنش‌های نظامی و سیاسی است که نه تنها منطقه را ناپایدار کرده، بلکه فشار زیادی را بر اقتصاد جهانی، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند بازار نفت و تامین کودهای شیمیایی وارد کرده است.

نگرانی اصلی این است که آیا ترامپ می‌تواند درک کند که در دیپلماسی با قدرت‌هایی چون ایران، حفظ آبرو و نمایش نوعی پیروزی درونی برای طرف مقابل ضرورت دارد. بسیاری از مقامات معتقدند که حتی اگر ایران در نهایت با خواسته‌های آمریکا موافقت کند یا از نظر نظامی تضعیف شود، رهبران این کشور برای پذیرش هرگونه توافقی نیاز دارند تا بتوانند آن را در فضای داخلی به عنوان یک دستاورد یا حفظ منافع ملی معرفی کنند، در حالی که رفتار ترامپ دقیقاً در جهت opposite این نیاز حرکت می‌کند.

در حالی که برخی از دیپلمات‌ها توصیه کرده‌اند که فرآیند مذاکرات باید به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و در سکوت پیش برود تا شانس موفقیت افزایش یابد، ترامپ همچنان به حملات لفظی شدید خود ادامه می‌دهد. او در هفته‌های اخیر از عباراتی توهین‌آمیز برای توصیف مقامات ایرانی استفاده کرده و حتی تهدیدهایی مبنی بر نابودی کل تمدن ایران را مطرح نموده است.

این در حالی است که همزمان گزارش‌هایی از سوی اکسیوس منتشر شده که حاکی از تلاش مذاکره‌کنندگان برای تنظیم یادداشتی جهت اعلام پایان جنگ و ایجاد یک فرصت سی روزه برای رسیدن به یک توافق جامع‌تر است. همچنین مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اشاره کرده است که تمرکز فعلی بر تدوین یک نقشه راه برای گفت‌وگوهای آتی است.

با این حال، تضاد میان تلاش‌های دیپلماتیک در پشت پرده و حملات تند ترامپ در فضای عمومی، باعث ایجاد یک فضای بی‌اعتمادی متقابل شده است. ایران نیز در پاسخ به این توهین‌ها، از ابزارهایی مانند ویدئوهای تمسخرآمیز و حتی درخواست‌هایی برای بررسی سلامت روان رهبران سیاسی آمریکا، به‌ویژه ترامپ، استفاده کرده است تا فشار روانی را متقابل کند. ریشه‌های بی‌اعتمادی ترامپ به جمهوری اسلامی به دهه‌های گذشته و به‌ویژه بحران گروگان‌گیری پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بازمی‌گردد.

او همواره اعلام کرده است که تنها توافقی را می‌پذیرد که بسیار بهتر از برجام یا همان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ باشد؛ توافقی که او در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش از آن خارج شد. در مقابل، مقام‌های ایرانی نیز به دلیل تجربه خروج آمریکا از توافقات پیشین و حملات نظامی در دوران او، اعتماد کمی به تعهدات ترامپ دارند.

مقایسه‌ای میان رویکرد ترامپ و دولت باراک اوباما نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵، اوباما با وجود انتقادات داخلی، سعی کرد با خویشتن‌داری و احترام نسبی، فضایی ایجاد کند که هر دو طرف بتوانند توافق را یک پیروزی معرفی کنند. اما ترامپ اکنون خواستار تسلیم بی‌قید و شرط است و درخواست‌هایی مانند توقف دائمی غنی‌سازی اورانیوم را مطرح می‌کند که از خطوط قرمز تهران فراتر است.

برخی تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند که اصرار ترامپ بر شکست دادن کامل جمهوری اسلامی در مذاکرات، ممکن است منجر به تضعیف حکومت در داخل و در نتیجه افزایش خطر ناآرامی‌های گسترده شود، زیرا ایران تحت فشارهای اقتصادی شدید، همچنان مقاومت کرده است. در نهایت، بخشی از حامیان راهبرد ترامپ بر این باورند که این لحن تند در واقع بخشی از استراتژی فشار حداکثری است تا تهران را مجبور کند میان حفظ غرور ملی و بقای سیاسی خود یکی را انتخاب کند.

آن‌ها معتقدند که محاصره بنادر و کشتی‌های ایران تلاشی است برای رساندن این حکومت به نقطه فروپاشی تا در نهایت مجبور به پذیرش شرایط سخت آمریکا شود. با این حال، تجربه مذاکرات ترامپ با کره شمالی درس‌های مهمی دارد.

اگرچه او توانست در یک بازه زمانی از توهین به کیم جونگ اون به تمجید از او تغییر رویه دهد، اما در نهایت آن مذاکرات به هیچ توافق جامع و پایدار برای خلع سلاح هسته‌ای منجر نشد و کره شمالی همچنان به توسعه زرادخانه خود ادامه داد. این تجربه نشان می‌دهد که تغییر لحن یا حتی تمجیدهای ناگهانی ترامپ لزوماً به معنای پیشرفت در اهداف استراتژیک نیست و در مورد ایران نیز ممکن است تکرار شود، مگر اینکه یک درک متقابل از نیازهای سیاسی و فرهنگی هر دو طرف در مذاکرات جای بگیرد





