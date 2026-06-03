تحلیل عمیق از تناقضهای موجود بین وجود قواعد بینالمللی و اراده سیاسی برای اجرای آنها، بههمینسان بررسی نقش حقوق بشر در مواجهه با جنگها و بحرانهای انسانی
در عصر کنونی که قدرتهای بزرگ بهسرعت تواناییهای نظامی و اقتصادی خود را گسترش میدهند، اولین کسانی که تحت فشار این قدرتها قرار میگیرند، انسانهای عادی هستند.
اما مسئولیت اصلی این تحولات، نه تنها در خود نیروهای نظامی نه، بلکه در نظامهای حقوقی بینالمللی و حقوق بشر نهفته است که روز به روز بیشتر زیر سوال میروند. هرگاه یک جنگ جدید بهپیدای میآید یا فاجعهای انسانی رخ میدهد، اعتراضات عمومی بهسرعت اوج میگیرد و سؤال اساسی مطرح میشود: اگر حقوق بینالملل و حقوق بشر وجود داشته باشند، چرا هنوز شاهد جنگ، اشغال سرزمینها و تخریب کرامت انسانی هستیم؟
این سؤال ظاهراً ساده، در واقع حاوی یک سوءتفاهم اساسی است؛ قاعدهای که میان نقض یک قانون و بیاعتباری آن قانون فرق دارد. بسیاری از مردم، هنگامی که کودکی در جنگ جان خود را از دست میدهد یا جمعیتی از حقوق اساسی خود محروم میشود، این حوادث را نشانهای از عدم اعتبار حقوق بشر میدانند نه صرفاً تخلف از یک قاعده خاص.
واقعیت این است که حقوق بشر بخشی از یک چارچوب گستردهتر به نام حقوق بینالملل است؛ چارچوبی که برای تنظیم رفتار دولتها در شرایطی طراحی شده که منافع سیاسی، امنیتی و نظامی بهیکدیگر تعارض دارند. انتظار اینکه وجود این قواعد بهتنهایی مانع وقوع جنگها شود، همانند انتظاری است که از وجود قوانین کیفری برای پایان دادن به جرمها میپرسیم.
در عمل، اکثر بحرانهای معاصر ناشی از نادیده گرفتن یا نادیدهگیری اراده سیاسی برای اجرای این قواعد است؛ نه از نبود قواعد. وقتی اصل منع استفاده از زور نادیده گرفته میشود، تعهدات بشردوستانه زیر پا گذاشته میشوند و منافع سیاسی بر اجرای عدالت بینالمللی غلبه میکند، مشکل در عدم وجود قاعده نیست، بلکه در عدم تمایل به اعمال آن است.
نقش حقوق بینالملل در این میان با وجود تمام ضعفها، همچنان ابزار اساسی برای محکومکردن جنگها، اشغال سرزمینها و حملات علیه غیرنظامیان باقی میماند. حتی شدیدترین منتقدان این نظام، برای انتقاد از جنایات جنگی و طلب پاسخگویی دولتها، به مفاهیم و ادبیات حقوق بینالملل استناد میکنند.
با این حال، مشکلاتی چون استانداردهای دوگانه، تأثیر قدرت سیاسی بر نهادهای بینالمللی و عدم توانایی در واکنش مؤثر به برخی بحرانها، نمیتوانند به این معنا بههمانطرف شوند که اصول پایهای این نظام بیارزش هستند. نقد این کاستیها به معنای نفی کل حقوق بینالملل نیست؛ بلکه دعوت به اصلاح و تقویت اراده سیاسی برای اجرای مؤثر آن است. اگر عدالت بینالمللی بهدرستی اعمال نشود، راهحل کنار گذاشتن کل نظام حقوقی نیست، بلکه باید ساختارهای نظارتی و مکانیسمهای اجرایی تقویت شوند.
در نهایت، مهم نیست که حقوق بینالملل وجود دارد یا نه، بلکه فاصله میان این قواعد و اراده سیاسی دولتها برای احترام به آنهاست که باید پر شود. وقتی این فاصله پر میشود، میتوان امید داشت که قدرتهای جهانی به جای تسخیر حق، به رعایت اصول انسانی متعهد شوند و دیوارهای ناپایدار حقوق بشر و حقوق بینالملل که پس از هر بحران ضربه میخورند، بهسرعت بازسازی شوند
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