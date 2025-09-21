گزارش ایلنا از مشکلات بازنشستگان در دسترسی به خدمات درمانی، به ویژه در زمینه بیمههای تکمیلی، خبر میدهد. این گزارش به ناکارآمدی بیمههای پایه و تکمیلی در پوشش هزینههای درمانی، افزایش هزینههای دارو و خدمات درمانی، و عدم حمایت کافی از بازنشستگان اشاره دارد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی که روز یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر کرد، به مشکلات جدی بازنشستگان در استفاده از بیمههای تکمیلی پرداخت. این گزارش نشان میدهد که بیمههای پایه و تکمیلی، هر دو در برآورده کردن نیازهای درمانی بازنشستگان با مشکل مواجه هستند و قادر به پوشش کامل هزینههای درمانی نیستند. ایلنا به نقل از یکی از بازنشستگان کارگری که تحت پوشش بیمه تکمیلی « آتیهسازان حافظ » است، نوشت که این فرد به دلیل بیماری خود مجبور است هر شش ماه یکبار آزمایشهای دورهای انجام دهد.
این بازنشسته اخیراً برای یکی از این آزمایشها مبلغ سه میلیون تومان هزینه کرده است، اما تنها ۵۰۰ هزار تومان از این مبلغ توسط بیمه تکمیلی به او پرداخت شده است. این بازنشسته در این رابطه گفت: «هر ماه مبلغی بابت بیمه تکمیلی از حساب ما کسر میشود، اما خدمات مورد انتظار را دریافت نمیکنیم. نه بیمه پایه و نه بیمه تکمیلی، هیچکدام نیازهای ما را بهطور کامل پوشش نمیدهند. ۵۰۰ هزار تومان حتی کفاف هزینه ویزیت دکتر را هم نمیدهد.»\علاوه بر تورم عمومی که بر تمامی بخشهای اقتصادی کشور تأثیرگذار است، حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نیز تأثیرات مضاعفی در افزایش هزینههای درمانی داشته است. این موضوع باعث شده تا بار مالی سنگینی بر دوش بازنشستگان و بیماران قرار گیرد. بهمن سال گذشته، شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، از افزایش قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از داروهای تحت پوشش این سازمان خبر داد و اشاره کرد که افزایش قیمتها از ۱۰ تا ۲۰ درصد تا چندین برابر متغیر بوده است. در ۲۴ فروردینماه سال جاری نیز، همزمان با گزارشهایی مبنی بر موج جدید افزایش هزینههای درمان در ایران، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، از گسترش این تغییرات به سایر بخشهای درمانی خبر داد. این روند نشان میدهد که افزایش هزینههای درمان به یک معضل جدی در کشور تبدیل شده و بیمهشدگان، بهویژه بازنشستگان، را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است.\در حال حاضر، با افزایش چشمگیر نرخ دارو و خدمات درمانی، بیمههای تکمیلی از پرداخت هزینههای درمانی برای بیمهشدگان ناتوان هستند. حتی بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ، که یک بیمه تکحوزهای و زیر مجموعه سازمان سلامت وزارت بهداشت محسوب میشود، عملکرد قابل قبولی نداشته و نارضایتیهای زیادی را در بین بیمهشدگان به وجود آورده است. ایلنا به نقل از یک بازنشسته دیگر که تحت پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ قرار دارد، نوشت: «مستمری ناچیز است و خدمات درمانی ضعیف. صندوق تامین اجتماعی که ما سالها از حقوق خود در آن پسانداز کردیم، در دوران پیری آنطور که باید، از ما حمایت نمیکند.» این اظهارات، نشاندهنده ناکارآمدی نظام بیمهای کشور در حمایت از بازنشستگان و تأمین نیازهای درمانی آنها است. مشکلات مربوط به بیمههای تکمیلی، افزایش هزینههای درمان و عدم کفایت مستمریها، زندگی بازنشستگان را با چالشهای جدی مواجه کرده و نیازمند توجه و رسیدگی فوری از سوی مسئولان است
