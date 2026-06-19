با وجود احتمال بروز توافق جدید با آمریکا، اقتصاد نفتی ایران با مشکلات ساختاری، فنی، مالی و ژئوپلیتیکی متعددی روبرو است که حل سریع آن‌ها حتی در صورت لغو تحریم‌ها ممکن نخواهد بود. این تحلیل بر پایه کاهش ظرفیت تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، تغییرات در بازار جهانی انرژی و موانع سیستم بانکی بین‌المللی استوار است.

در شرایط کنونی که با امضای یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، بحث درباره احتمال برجام جدید مجدداً مطرح شده است، بسیاری از تحلیلگران معتقدند لغو تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک شوک مثبت، اقتصاد ایران را احیا کند.

با این حال، این دیدگاه بیش از حد ساده‌انگارانه است. مسئله امروز جمهوری اسلامی صرفاً تحریم‌ها نیست. اقتصاد نفتی ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، فنی، مالی و ژئوپلیتیکی مواجه است که حتی در صورت حاصِیل شدن توافق سیاسی با واشینگتن، به سرعت قابل حل نخواهد بود. واقعیت این است که مشکل اصلی اقتصاد نفتی ایران دیگر فروش نفت نیست، بلکه توانایی تولید پایدار، جذب سرمایه، دسترسی به فناوری و بازگشت به زنجیره مالی جهانی است.

بخش عمده زیرساخت‌های نفت و گاز ایران به نیمه دوم عمر عملیاتی خود رسیده‌اند. سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین و خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، موجب شده بسیاری از میادین با مشکلات پیچیده فنی روبه‌رو شوند. این مشکلات تنها به افت طبیعی تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل سازندگی نامناسب، افت فشار، رسوب‌گذاری، آسیب به چاه‌ها و دشواری بازگرداندن آنها به حالت تولید پایدار نیز می‌شود.

به گفته的设计ی از مدیران پیشین صنعت نفت، که سال‌ها در سطوح gc بالای این صنعت فعالیت کرده‌اند، بخش مهمی از تلاش مدیران فعلی معطوف به یافتن راه‌حل برای مشکلات فنی چاه‌ها و میادین است که رفع آنها مستلزم تجهیزات، دانش فنی و فناوری‌هایی است که امروز در داخل کشور به راحتی در دسترس نیست. این وضعیت در میدان گازی پارس جنوبی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

پارس جنوبی به عنوان ستون فقرات امنیت انرژی ایران، از سال‌ها پیش با افت فشار طبیعی مواجه شده است. جبران این افت فشار نیازمند پروژه‌های چند ده میلیارد دلاری، تجهیزات پیشرفته فراساحلی و مشارکت شرکت‌هایی است که عمدتاً در غرب مستقرند. حتی اگر امروز موانع سیاسی برداشته شود، فرآیند مطالعه، طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای چنین پروژه‌هایی سال‌ها زمان خواهد برد؛ در حالی که اقتصاد ایران در تورم، کسری بودجه و کمبود سرمایه گرفتار است.

اشتباه بزرگ بسیاری از تحلیل‌ها این است که بازار انرژی امروز را با بازار能量 یک دهه قبل مقایسه می‌کنند. در دوران پیش از تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از بازار جهانی به نفت ایران وابسته بود. اما در سال ۲۰۲۶ شرایط کاملاً متفاوت است. ایالات متحده به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی جهان تبدیل شده است.

کانادا، برزیل و گویان ظرفیت خود را افزایش داده‌اند. قطر و آمریکا بازار گاز طبیعی مایع را متحول کرده و مصرف‌کنندگان بزرگ نیز طی سال‌های گذشته زنجیره تأمین خود را بازطراحی کرده‌اند. بازگشت به بازار جهانی بسیار دشوارتر از حفظ سهم بازاری است. مشتریانی که طی سال‌های تحریم جایگزین پیدا کرده‌اند، صرفاً به دلیل رفع تحریم‌ها به سرعت به بازار ایران بازنخواهند گشت.

حتی اگر فرض کنیم دولت آمریکا مجوز بازگشت شرکت‌های نفتی به ایران را صادر کند، مانع بزرگ‌تری همچنان پابرجاست: نظام بانکی بین‌المللی. تجربه برجام در سال ۲۰۱۵ نشان داد که توافق سیاسی لزوماً به معنای بازگشت سرمایه نیست. با وجود حمایت رسمی دولت‌های غربی از همکاری اقتصادی با ایران، بسیاری از بانک‌های بزرگ حاضر به پذیرش ریسک فعالیت در ایران نبودند.

عدم پیوستن به استانداردهای FATF، فقدان شفافیت مالی کافی، نگرانی از پول‌شویی و نقش گسترده نهادهای نظامی در اقتصاد، از مهم‌ترین موانع ورود سرمایه خارجی محسوب می‌شوند. اگر در سال ۲۰۱۵ ایران عمدتاً به عنوان حامی گروه‌های نیابتی شناخته می‌شد، در سال ۲۰۲۶ فضای بین‌المللی نسبت به تهران بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر شده است. برای بسیاری از مؤسسات مالی جهانی، ریسک اعتباری و خطر اشتباهات的名 reputation با ایران همچنان بسیار بالا خواهد بود.

در غیاب شرکت‌های غربی، نگاه تهران بارها به سمت روسیه معطوف شده است. با این حال، تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که مسکو هیچگاه حاضر نبوده نفت ایران را به یک رقیب قدرتمند در بازار جهانی تبدیل کند. حتی شرکت‌هایی مانند لوک‌اویل که از توان فنی قابل قبولی برخوردارند، در مراحل مختلف پروژه‌های مرتبط با ایران را متوقف کرده یا از آنها فاصله گرفته‌اند.

واقعیت این است که منافع راهبردی روسیه لزوماً با احیای کامل صنعت نفت ایران هم‌سو نیست. مسکو ترجیح می‌دهد موقعیت خود را در بازار جهانی انرژی حفظ و از ظهور یک رقیب جدید جلوگیری کند. علاوه بر جمهوری اسلامی، جامعه معترض ایران و اسرائیل، بازیگر چهارم هم در این معادله حضور دارد که اهمیتش روزبه‌روز بیشتر می‌شود: کشورهای حوزه خلیج فارس. این کشورها اکنون در حال اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاریخ خود هستند.

توسعه زیرساخت‌ها، فناوری، هوش مصنوعی، لجستیک و گردشگری به ستون اصلی راهبرد اقتصادی آنها تبدیل شده است. بر اساس ارزیابی‌هایی که در برخی سیستم‌های معاملاتی و مدل‌های سنجش ریسک مورد استفاده در بازارهای مالی بین‌المللی مشاهده می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته و در برخی سناریوها به سطوحی رسیده که برای سرمایه‌گذاران جهانی نگران‌کننده است.

افزایش هزینه بیمه، رشد هزینه تأمین مالی و فرار سرمایه از پروژه‌های بلندمدت، مستقیماً با اهداف توسعه‌ای کشورهای منطقه در تضاد قرار دارد. به همین دلیل بسیاری از پایتخت‌های خلیج فارس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هرگونه توافق محدود بین تهران و واشینگتن، بدون حل ریشه‌ای عوامل بی‌ثبات‌کننده منطقه، نتواند امنیت مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری را فراهم کند.

در مجموع، اقتصاد نفتی جمهوری اسلامی صرفاً با مشکل تحریم‌ها روبرو نیست، بلکه درگیر چالش‌های عمیق ساختاری، فنی، مالی و ژئوپلیتیکی است که حل آنها مستلزم زمان، سرمایه‌گذاری کلان و تغییرات بنیادی در سیاست‌ها و روابط بین‌المللی است





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