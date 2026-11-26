بررسی سرنوشت ۲۰۰ یوزپلنگ شناسایی‌شده در سمنان و ارائه راهکارهای عملیاتی شامل قلاده‌گذاری و مدیریت شترها برای جلوگیری از انقراض اوبوری.

سعید یوسف‌پور ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ، هشدار داد که سرنوشت تقریباً ۲۰۰ یوزپلنگ شناسایی‌شده در طی ۲۰ سال گذشته همچنان نامشخص است. این چالش بزرگی برای پایش جمعیت این گونه حیاتی ایجاد کرده و ضرورت توسعه سیستم‌های ردیابی دقیق را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وضعیت بحرانی یوزپلنگ آسیایی در سمنان

اوبوری، نام علمی گونه‌ی یوزپلنگ آسیایی، در استان سمنان با وضعیت بحران‌زده‌ای روبروست. مجموعه حفاظتی توران به عنوان اصلی‌ترین زیستگاه زادآور اوبوری در ایران شناخته می‌شود و بیشترین مشاهدات و رکوردهای ثبت‌شده از این گونه جانوری در این ناحیه اتفاق افتاده است. اگرچه در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز مشاهداتی از این حیوان ثبت شده، اما محوریت حفاظتی این منطقه متعلق به سمنان است.

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یوسف‌پور تأکید کرد که وجود اقلیم‌های متنوع در این استان، آن را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنوع زیستی کشور تبدیل کرده است. با این حال، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق درباره‌ی سرنوشت یوزهای شناسایی‌شده در گذشته، برنامه‌ریزی برای بقای گونه را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از این حیوانات پس از ثبت اولیه، ناپدید شده و سرنوشت آن‌ها مجهول مانده است.

پایش ۳۴ یوزپلنگ و خانواده تلما

در طول ۱۴ ماه اخیر، ۳۴ فرد یوزپلنگ در طبیعت توسط محققان شناسایی شده‌اند. این آمار شامل یوزهای بالغ و نابالغ است و شناسایی آن‌ها عمدتاً در مجموعه حفاظتی توران، خوش‌ییلاق و منطقه میاندشت انجام شده است. روش‌های شناسایی شامل مشاهدات مستقیم، تصاویر دوربین‌های تله‌ای و عکس‌های ثبت‌شده توسط تلفن همراه بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان توضیح داد که عدد ۳۴ تنها نشان‌دهنده‌ی یوزهای دیده‌شده است و ممکن است برخی تلف شده یا یوزهای جدیدی به جمعیت اضافه شده باشند. خبر امیدوارکننده‌ی اخیر درباره‌ی مشاهده‌ی ماده‌یوزی به نام "تلما" به همراه چهار توله، اثبات‌کننده‌ی زادآوری در محدوده‌ی یوزکنام است. اکنون سه خانواده‌ی یوزپلنگ در این منطقه شناسایی شده‌اند.

چالش‌های تکنولوژیکی قلاده‌گذاری

برای پاسخ به ابهامات ۲۰ ساله، طرح "قلاده‌گذاری یوزهای آسیایی" در حال بررسی اولیه است. این طرح با هدف ردیابی مسیر حرکت و اطلاع از سرنوشت گونه، اجرا خواهد شد. با این حال، نگرانی‌های فنی درباره‌ی وزن قلاده‌ها وجود دارد. طرح پیشنهادی دانشگاه‌های داخلی برای گونه‌ی مرال ممکن است برای یوزپلنگ سنگین باشد.

یوسف‌پور اعلام کرد که تلاش برای استفاده از فناوری بومی برای تولید قلاده‌های سبک‌تر در جریان است تا آسیبی به حیات طبیعی یوز وارد نشود. افزایش پوشش دوربین‌های تله‌ای نیز به عنوان بخشی از این پایش نظام‌مند ضروری است. هدف نهایی، برآورد دقیق جمعیت و درک بهتر از رفتارهای قلمرویی این حیوانات است.

تهدید شترها و ایمنی جاده‌های مرگبار

حضور شترها یکی دیگر از چالش‌های جدی در زیستگاه‌های کویری یوز است. در برخی فصل‌ها، تا ۲۰ هزار شتر در این مناطق حضور دارند و با رقابت بر سر منابع غذایی و آب، فشار مضاعفی بر اکوسیستم وارد می‌کنند. مدیریت این مسئله نیازمند همکاری جهاد کشاورزی و امور عشایر است و توسعه‌ی معیشت پایدار جوامع محلی راهکاری کلیدی محسوب می‌شود.

تهدید دیگر، تصادفات جاده‌ای است که در ۱۰ سال گذشته منجر به تلف شدن ۱۳ یوزپلنگ شده است. ایمن‌سازی کامل این مسیرها حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه برآورد شده و نیازمند فنس‌کشی، ایجاد زیرگذرها و روگذرهای استاندارد است. اقدامات فعلی مانند محدودیت سرعت کافی نیست و هماهنگی گسترده‌تری برای جلوگیری از انقراض این گونه حیاتی ضروری است.