انتقاد از برخورد یکسان تعزیرات با صادرکنندگان و نادیده گرفتن موانع قانونی در بازگشت ارز. بررسی تفاوت تخلف و قوه قاهره در پرونده های ارزی.

سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع ارزی در اقتصاد ایران ، همواره مورد توجه نهادهای ناظر بوده است. با این وجود، رویکرد فعلی دستگاه‌های اجرایی در برخورد با چالش‌های این حوزه، نیازمند بازنگری جدی است تا عدالت و اصول حقوقی در آن رعایت شود. مسئله اصلی از آنجا آغاز می‌شود که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، بدون تفکیک میان دو مفهوم امتناع عمدی از ایفای تعهد و ناتوانی واقعی در انجام آن، به ابزاری برای تشکیل پرونده‌های گسترده تعزیراتی و اعمال مجازات‌های سنگین تبدیل شده است.

آمار پرونده‌های تعزیراتی و حجم تعهدات ارزی

بر اساس اظهارات رسمی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در آبان‌ماه ۱۴۰۵، وضعیت موجود در این حوزه نشان‌دهنده اعداد و ارقام چشمگیری است که لزوم شفاف‌سازی بیشتری را ایجاب می‌کند. طبق این داده‌ها، حدود ۲۹ هزار صادرکننده با تعهدات ارزی نزدیک به هشت میلیارد یورو به این سازمان معرفی شده‌اند که اعداد بسیار بالایی هستند.

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با این حال، اعلام شده است که پس از ارسال پیامک‌های هشدار به ذی‌نفعان، حدود ۲.۵ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف یا ایفا شده است. پرسش اساسی که همچنان پابرجاست این است که آیا تمامی این صادرکنندگان، فارغ از شرایط تجاری، بانکی و اقتصادی منحصر به فرد خود، مستحق برخورد یکسان و یکجانبه هستند؟

تفاوت حقوقی میان تخلف عمدی و موانع غیرارادی

وقتی ناتوانی به عنوان یک تخلف تلقی می‌شود، تفاوت‌های بنیادین حقوقی نادیده گرفته می‌شود. صادرکننده‌ای که ارز حاصل از فروش کالای خود را دریافت کرده و عامدانه از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، در یک موقعیت حقوقی کاملاً متفاوت با صادرکننده‌ای قرار می‌گیرد که به دلیل مسدودشدن حساب، محدودیت انتقال وجه، عدم همکاری بانک واسط یا اختلاف واقعی با خریدار خارجی، به منابع ارزی خود دسترسی ندارد.

با این وجود، در عمل گاه صرف وجود مانده تعهد در سامانه‌های اداری، مبنای شکل‌گیری پرونده و اعمال ضمانت اجرا قرار می‌گیرد. این رویکرد گویی عدد ثبت‌شده در سامانه را به تنهایی کافی می‌داند تا اثبات تخلف صورت گیرد و خطر تبدیل رسیدگی حقوقی به فرایندی مکانیکی و مبتنی بر آمار را در پی دارد.

اطلاعات سامانه‌ای می‌تواند مبنای آغاز رسیدگی باشد، اما قطعاً نمی‌تواند جایگزین بررسی اسناد، دلایل و شرایط اختصاصی هر پرونده شود. قانون‌گذار در تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش‌های قانونی بازگشت ارز را مشخص کرده و برای عدم ایفای تعهد، علاوه بر الزام به انجام آن، جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و محرومیت‌های مقرر قانونی را پیش‌بینی کرده است.

الزامات قانونی و تفکیک مسئولیت‌ها

در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از ابلاغ حکم قطعی، جریمه‌ای معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به آن افزوده می‌شود. با این حال، قانون‌گذار در همین تبصره، عدم اعمال محکومیت‌ها در صورت احراز قوه قاهره را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین حتی قانون نیز میان مسئولیت ناشی از تخلف و موانع خارج از اراده صادرکننده تفاوت قائل شده است.

البته هر محدودیت بانکی یا اختلاف تجاری الزاما قوه قاهره محسوب نمی‌شود، اما نمی‌توان این دلایل را نیز بدون بررسی، از اساس بی‌اعتبار دانست. نکته مهم دیگر، ضرورت تفکیک تخلف ارزی از جرم قاچاق ارز است. هر عدم ایفای تعهدی لزوما واجد وصف کیفری نیست و انتساب جرم مستلزم احراز عناصر قانونی آن است.

رأی دیوان عالی کشور و پیامدهای اقتصادی

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به موضوع خاص خود درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز در برخی تعهدات وارداتی، قابل تعمیم بی‌قیدوشرط به تمام پرونده‌های صادراتی نیست. همچنین نمی‌توان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت را صرفاً به دلیل داشتن سمت مدیریتی، مسئول تمام تعهدات ارزی شرکت دانست و مسئولیت اشخاص حقیقی باید بر اساس رفتار و نقش قانونی احراز شود.

حتی نصاب بیش از سه میلیون یورو نیز به‌تنهایی برای انتساب وصف سازمان‌یافته یا حرفه‌ای کفایت نمی‌کند و تحقق سایر شرایط قانونی ضروری است. تغییر مکرر مقررات و روش‌های رفع تعهد ارزی، یکی دیگر از مشکلات جدی فعالان اقتصادی است که نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت امروز بر اساس ضوابطی پاسخ‌گوی تصمیمات تجاری گذشته خود باشد.

امنیت اقتصادی بدون ثبات مقررات و احترام به حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی تحقق نمی‌یابد. ضروری است پیش از اعمال ضمانت اجرا، اطلاعات گمرکی، بانکی و تجاری با یکدیگر تطبیق داده شود. واقعیت این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور ضروری است، اما نمی‌توان به نام صیانت از منابع ارزی، اصل تناسب، حق دفاع و رسیدگی منصفانه را به حاشیه راند. برخورد با متخلف عمدی، وظیفه قانون است و حمایت از شخصی که به دلایل خارج از اراده خود قادر به ایفای تعهد نبوده، مقتضای عدالت است.