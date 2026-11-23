علی نصیری‌اقدم از چالش‌های فرمول محاسبه مستمری بر مبنای دو سال آخر کار و ضرورت بررسی گزینه‌های جایگزین برای عدالت در پرداخت بازنشستگی خبر داد.

علی نصیری‌اقدم ، دبیر هیأت امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، با حضور در برنامه تلویزیونی فردای ایران به تشریح نقائص موجود در فرمول فعلی محاسبه مستمری بازنشستگی پرداخت. وی با انتقاد شدید از معیار سنجش میانگین دستمزد در دو سال پایانی دوران اشتکار، خواستار بازنگری بنیادین در این سازوکار برای ایجاد عدالت بیشتر شد.

نقد مبنای محاسبه مستمری بر دو سال آخر

طبق الگوی کنونی سازمان تأمین اجتماعی، مبنای اصلی برای تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دستمزدِ سی و شش ماه یا همان دو سال آخرِ سابقه بیمه‌پردازی محسوب می‌شود. این سازمان با بررسی دقیق فیش‌های حقوقی، میزان حق بیمه و دستمزد مبنای کسر شده در این بازه زمانی مشخص را استخراج کرده و میانگین آن را به عنوان شاخص تعیین‌کننده مستمری اولیه در نظر می‌گیرد.

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پس از تعیین این شاخص اولیه، میزان مستمری دریافتی بیمه‌شدگان بر اساس مصوبات سالیانه که معمولاً با ضریبی از تورم همراه است، افزایش می‌یابد. اما این شیوه محاسبه که به نظر می‌رسد ساده به نظر می‌رسد، در عمل می‌تواند منجر به نتایج ناعادلانه‌ای برای گروه‌های خاصی از بازنشستگان شود.

تأثیر تورم و تنزل شغلی بر حقوق نهایی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این فرمول، نادیده گرفتن اثرات تورمی و افزایش دستمزدها در سال‌های دورتر است. برای مثال، فرض کنید فردی در آبان‌ماه درخواست بازنشستگی دهد و در پنجاه و شش ماه پایانی خود، سه دوره دستمزد متفاوت داشته باشد؛ پنج ماه با دستمزد هفت میلیون تومان، دوازده ماه با دستمزد ده میلیون تومان و هشت ماه با دستمزد شانزده میلیون تومان.

در این سناریوی واقعی، وقتی اعداد فوق جمع شده و میانگین‌گیری می‌شود، افزایش چشمگیر دستمزد و ارزش واقعی پول در سال‌های اخیر، در محاسبه نهایی سهم مناسبی پیدا نمی‌کند. در نتیجه، فردی که در ماه‌های پایانی خدمت، حقوق شانزده میلیون تومانی دریافت کرده، ممکن است با مستمری اولیه‌ای بسیار کمتر از آخرین حقوق خود بازنشسته شود.

چالش دوم این شیوه محاسبه، پدیده تنزل جایگاه شغلی در سال‌های آخر خدمت است. بسیاری از افراد در بخش عمده‌ای از دوران شغلی خود، در پست‌های مدیریتی یا تخصصی با حقوق‌های بالاتر فعالیت می‌کردند و حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کردند. اما در دو یا سه سال پایانی، به دلایلی مانند کاهش مسئولیت‌ها، تغییر شرایط یا بازنشستگی پیش‌دستانه، دستمزد آنان به شدت کاهش می‌یابد.

اگر تنها دو سال آخر ملاک قرار گیرد، بخش عظیمی از سابقه خدمت پربرکت و پرداخت حق بیمه‌های سنگین در سال‌های اوج کاری، نادیده گرفته می‌شود. فردی که سی سال سابقه دارد و بیست سال آن را با بالاترین ضریب بیمه‌ای سپری کرده، انتظار دارد این دوران طلایی نیز در محاسبه حقوق بازنشستگی او لحاظ شود، نه اینکه سرنوشت حقوقی‌اش به چند سال آخر خدمت گره بخورد.

انگیزه کم‌اظهاری و پیامدهای قانونی

نصیری‌اقدم با اشاره به تجربه شخصی خود در طول دوران اشتغال، از پدیده کم‌اظهاری دستمزد توسط کارفرمایان انتقاد کرد. وی اشاره نمود که در برخی موارد، کارگاه‌های تولیدی حق بیمه را بر اساس مبالغی پایین‌تر از دستمزد واقعی رد می‌کردند و با این پاسخ مواجه می‌شدند که تفاوتی در محاسبه نهایی وجود ندارد.

این نگاه غلط باعث ایجاد انگیزه شدید برای کم‌اظهاری در لیست‌های بیمه می‌شود. اگر فردی در دوران اشتغال با حقوق واقعی صد میلیون تومان فعالیت کند اما کارفرما حق بیمه را بر مبنای بیست میلیون تومان رد نماید، و فرمول محاسبه بر اساس همین فیش‌های پایین باشد، در صورت بروز حادثه یا ازکارافتادگی، مستمری و خسارت او بر اساس همان بیست میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

پیشنهادهای اصلاحی و مبنای پنج سال

در ادامه تشریح این چالش‌ها، دبیر هیأت امنای تأمین اجتماعی بر ضرورت بازنگری در این سازوکار تأکید ورزید. برای جبران این کاستی‌ها، بررسی مبنای محاسبه میانگین دستمزد بر اساس پنج سال، ده سال یا حتی کل دوران بیمه‌پردازی به عنوان گزینه‌های جایگزین مطرح شده است.

تغییر این فرمول می‌تواند به طور مستقیم بر رفتار کارفرمایان و بیمه‌شدگان تأثیر بگذارد و انگیزه برای اعلام دستمزد واقعی را افزایش دهد. با شفاف‌تر شدن رابطه بین دستمزد پرداختی حق بیمه و مستمری دریافتی در آینده، نظام تأمین اجتماعی می‌تواند به تعادل مالی و عدالت اجتماعی دست یابد و اعتماد عمومی نسبت به صندوق بازنشستگی را تقویت کند.