بررسی قانونی ممنوعیت اشتغال به فعالیت‌های گسترده مطبوعاتی و تمایز آن با مصاحبه‌های موردی یا سمت مدیرمسئولی بر اساس قانون مجازات اسلامی.

بررسی دقیق حقوقی نشان می‌دهد که استفاده از عبارت کلی "هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه‌ای" در احکام دادگاه‌ها، با چالش‌های جدی قانونی همراه است. این نوع مجازات تکمیلی که طبق بند "پ" ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مطرح است، اگر بدون تعیین دقیق دامنه ممنوعیت صادر شود، مبهم بوده و حقوق محکوم‌علیه را تهدید می‌کند. دادگاه‌ها موظفند به جای استفاده از اطلاق، نوع شغل یا حرفه مورد نظر را به‌طور مشخص و قابل تشخیص تعیین کنند.

ضرورت تعیین دقیق دامنه ممنوعیت در احکام

قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان کرده است که منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین، تنها در شرایطی قابل اجراست که جرم مستقیماً به سبب آن حرفه ارتکاب یافته یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. این یعنی صرفِ ارتباط موضوع پرونده با فضای مطبوعاتی، مجوز کافی برای محروم کردن فرد از تمامی مشاغل و فعالیت‌های رسانه‌ای نیست. دادگاه باید رابطه علی و معلولی بین جرم ارتکابی و شغل خاصی که فرد از آن محروم می‌شود را احراز کند.

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فعالیت رسانه‌ای عنوانی بسیار گسترده است که طیف وسیعی از نقش‌ها را در بر می‌گیرد، از جمله مدیرمسئولی، سردبیری، خبرنگاری، گزارشگری، نویسندگی، تولید محتوا و همکاری‌های حرفه‌ای با رسانه‌های مختلف. بنابراین، صدور حکمی که شخص را از "هرگونه اشتغال" محروم کند، ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. مشخص نیست دقیقاً کدام‌یک از این مشاغل مجازات محسوب می‌شوند و رفتارهای خاصی در طول اجرای حکم ممنوع خواهد بود. این ابهام می‌تواند منجر به تفسیرهای گسترده و ناعادلانه علیه محکوم‌علیه شود.

تمایز بین اشتغال حرفه‌ای و مصاحبه‌های موردی

یکی از پرسش‌های مهم در این زمینه، سرنوشت مصاحبه‌های موردی با رسانه‌ها برای افرادی است که حکم منع فعالیت رسانه‌ای دارند. پاسخ به این پرسش در تمایز قائل شدن میان "اشتغال به فعالیت رسانه‌ای" به عنوان یک حرفه و "اظهارنظر یا همکاری موردی" نهفته است. مصاحبه‌های موردی به دلیل ماهیت غیرحرفه‌ای و مقطعی خود، لزوماً مصداق اشتغال به یک حرفه رسانه‌ای نیستند.

در چنین مواردی، شخص ممکن است به عنوان صاحب‌نظر، مسئول سابق یا شهروند، دیدگاه خود را در اختیار رسانه قرار دهد، بدون اینکه در مقام انجام یک شغل ثابت یا قرارداد کاری عمل کند. معیار تشخیص، صرفاً تعداد دفعات یا استمرار زمانی نیست، بلکه ماهیت و کیفیت رفتار است. اگر فرد در چارچوب یک همکاری شغلی پایدار و حرفه‌ای عمل نکند، انجام مصاحبه موردی نقض مجازات تکمیلی محسوب نمی‌شود. این رویکرد باعث می‌شود که حق بیان و اطلاع‌رسانی فرد به صورت غیرحرفه‌ای محدود نشود.

شامل شدن سمت مدیرمسئولی در منع فعالیت‌ها

پرسش پیچیده‌تر این است که آیا عبارت کلی "منع از اشتغال به فعالیت رسانه‌ای"، سمت مدیرمسئولی نشریه را نیز در بر می‌گیرد یا خیر. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: یک گروه معتقدند باید میان تولید محتوا و مدیریت نشریه تفاوت قائل شد، زیرا مدیرمسئول لزوماً تولیدکننده محتوا نیست و وظایف نظارتی و پاسخگویی حقوقی بر عهده دارد. از این منظر، اگر حکم صرفاً به فعالیت‌های محتوایی اشاره کرده باشد، نمی‌توان سمت مدیرمسئولی را به‌طور ضمنی ممنوع دانست.

گروه دیگر استدلال می‌کنند که مدیرمسئولی به دلیل ماهیت مدیریتی، نظارتی و نقش آن در هدایت و انتشار مطالب، جزء جدایی‌ناپذیر فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای است. بند "ج" ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز اشتغال به عنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی را از حقوق اجتماعی شناخته است که نشان‌دهنده جایگاه مستقل قانونی این سمت است. با این وجود، صرفِ رسانه‌ای بودن سمت مدیرمسئول، دلیل کافی برای شمول آن در حکم کلی ممنوعیت نیست.

با توجه به اصول حقوقی و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، موضوع محرومیت باید "معین" باشد. دادگاه موظف است مشخص کند که آیا ممنوعیت صادرشده، تصدی سمت مدیرمسئولی را نیز شامل می‌شود یا خیر. در غیر این صورت، نمی‌توان ابهام موجود در منطوق حکم را با تفسیر موسع و به زیان محکوم‌علیه برطرف کرد. شفافیت در صدور چنین احکامی برای حفظ اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی ضروری است.