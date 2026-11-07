وزارت دفاع آلمان با هدف رسیدن به ۲۵۰ هزار نفر نیرو، با چالش‌های جذب زنان و رفع آزار جنسی در ارتش روبه‌رو است. در عین حال، نسل Z مخالف سربازی است.

ارتش آلمان در حال حاضر با یک تقاضای دوگانه و متناقض روبرو شده است. از یک سو، دولت آلمان به دنبال افزایش چشمگیر تعداد نیروهای خود است و از سوی دیگر، با موجی از مقاومت مدنی و چالش‌های ساختاری داخلی دست و پنجه نرم می‌کند. این دودویی بودن معادله، آینده نظامی‌گری این کشور را به یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث سیاسی تبدیل کرده است.

چشم‌انداز ۲۵۰ هزار نیرو و واکنش نسل Z

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، رسماً اعلام کرده است که هدف نهایی وزارت دفاع، افزایش تعداد پرسنل ارتش از حدود ۱۹۰ هزار نفر در حال حاضر به بیش از ۲۵۰ هزار نفر در دهه آینده است. این برنامه ambitious، پاسخی مستقیم به تغییرات ژئوپلیتیک پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و افزایش تنش‌های امنیتی در قاره اروپاست. فشار ناتو برای تقویت توان دفاعی کشورهای عضو، کاتالیزوری برای این بازنگری بنیادین در سیاست‌های دفاعی آلمان محسوب می‌شود.

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از ابتدای سال ۲۰۲۶، دولت آلمان مدل جدیدی از خدمت نظامی را به اجرا گذاشته است. در این چارچوب، جوانان مرد موظفند اطلاعات مربوط به آمادگی جسمی و تمایل خود به خدمت را در اختیار دولت قرار دهند. با این حال، خدمت نظامی در این طرح همچنان داوطلبانه باقی مانده است و اجباری نیست. وزیر دفاع استدلال می‌کند که هدف از تقویت ارتش، آماده شدن برای جنگ نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی نظامی برای جلوگیری از وقوع درگیری است.

با وجود این استدلال‌ها، واکنش جوانان آلمانی، به‌ویژه نسل Z، کاملاً متفاوت بوده است. روز شنبه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، جنبش "نسل Z اداره می‌کند" هزاران جوان را در بیش از سی شهر آلمان به خیابان کشاند. شعار اصلی این تجمع، مخالفت با فرستاده شدن به جنگ بود. پس از این رویداد، سخنگوی این گروه از برنامه‌ریزی برای برگزاری تظاهراتی دیگر خبر داده است که نشان‌دهنده تداوم خشم اجتماعی است.

آمارهای اخیر نشان می‌دهد که تعداد درخواست‌های امتناع از سربازی به دلایل وجدانی در آلمان سه برابر شده است. این رقم حتی در عرض دو ماه اخیر نیز دو برابر شده است. تحلیلگران، افزایش تنش‌های امنیتی و پیاده‌سازی قانون جدید خدمت نظامی را از دلایل اصلی این جهش ناگهانی می‌دانند. نگرانی اصلی معترضان، ترس از تبدیل شدن به سربازانی اجباری در آینده نزدیک است.

بحران فرهنگ سازمانی و آمار آزار جنسی

افزایش حضور زنان در نیروهای مسلح، به یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت دفاع آلمان تبدیل شده است. بوریس پیستوریوس اخیرا اذعان کرد که ارتش آلمان همچنان یک "سازمان مردانه" است و تغییر این فرهنگ زمان خواهد برد. او تاکید کرد که ارتش زمانی قوی‌تر خواهد بود که بازتاب‌دهنده تنوع جامعه آلمان باشد. با این حال، این تلاش‌ها در سایه‌ای از آمارهای نگران‌کننده درباره آزار و سوءرفتار جنسی قرار گرفته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که موضوع آزار و سوءرفتار جنسی همچنان یکی از نقاط ضعف جدی ارتش است. در سال گذشته صدها مورد مشکوک به نقض آزادی جنسی در ارتش ثبت شد. این پدیده نه تنها به قربانیان آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به این نهاد را نیز تضعیف می‌کند. کارشناسان معتقدند که جذب بیشتر زنان به نیروهای مسلح تنها با شعار برابری امکان‌پذیر نیست و امنیت محیط کار باید تضمین شود.

ریشه‌های ساختاری و راهکارهای اصلاحی

کارن هاگمن، پژوهشگر برجسته تاریخ نظامی و یکی از بنیان‌گذاران شبکه پژوهشی بین‌المللی "نظامی‌گری، جنگ و جنسیت"، معتقد است که ریشه مشکل تنها در رفتار افراد نیست، بلکه به ساختار سازمانی نیروهای مسلح بازمی‌گردد. به گفته او، ارتش بر پایه رفاقت، اطاعت و انضباط بنا شده است و در چنین فضایی، افرادی که موارد سوءرفتار را گزارش می‌کنند، گاه به عنوان کسانی که به هم‌رزمان خود خیانت کرده‌اند مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.

هاگمن می‌گوید مقابله موثر با این مشکل نیازمند چند اقدام مشخص است. این اقدامات شامل حمایت آشکار فرماندهان از قربانیان، آموزش مداوم نیروها، و ایجاد سازوکارهای مستقل برای ثبت شکایت است. سیاست‌ها باید به جای زیر سوال بردن قربانیان، متخلفان را پاسخگو کنند. این پژوهشگر به تجربه کشورهای اسکاندیناوی و هلند اشاره می‌کند که امکان ثبت شکایت خارج از زنجیره فرماندهی مستقیم را فراهم کرده‌اند.

در مدل‌های پیشنهادی توسط متخصصان، سربازان زن می‌توانند بدون مراجعه به فرماندهان واحد خود، موارد آزار یا سوءرفتار را به نهادهای مستقل گزارش دهند. به باور کارشناسان، چنین سازوکارهایی احتمال پنهان ماندن تخلفات را کاهش داده و اعتماد قربانیان به روند رسیدگی را افزایش می‌دهد. بحث درباره امنیت زنان در ارتش آلمان یادآور چالش‌های مشابه در نهادهای نظامی سراسر جهان است. ارتش‌های آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا نیز طی سال‌های اخیر با پرونده‌های گسترده آزار جنسی مواجه بوده‌اند.

آینده نظامی‌گری و ثبات اجتماعی

تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که اصلاح ساختارهای رسیدگی به شکایات، برای بازگرداندن اعتبار به نهادهای نظامی ضروری است. دولت آلمان امروز با یک پرسش دوگانه روبرو شده است. نخست، چگونه جوانان را قانع کند که ارتش برای حفظ صلح ضروری است و دوم، چگونه به زنان اطمینان دهد که این ارتش محیطی امن برای خدمت خواهد بود.

پاسخ به هر دو پرسش می‌تواند بر آینده نیروهای مسلح آلمان در سال‌های پیش رو تأثیر تعیین‌کننده‌ای بگذارد. اگر وزارت دفاع نتواند تعادل میان نیازهای امنیتی و انتظارات اجتماعی برقرار کند، ممکن است با چالش‌های جدی در جذب نیرو و حفظ انسجام داخلی مواجه شود. آینده ارتش آلمان در گرو تغییر نگرش‌های سنتی و تطبیق با استانداردهای مدرن حقوق بشر و برابری جنسیتی است.