چالش ویزای آمریکا برای تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶

رئیس فدراسیون فوتبال ایران از عدم صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی خبر داد و نسبت به حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز نگرانی کرد. همزمان مقامات آمریکایی بر محدودیت‌های ویزایی برای ایران تأکید کردند.

مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در گفت‌وگویی تلویزیونی از آخرین وضعیت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.

او اعلام کرد که پاسپورت‌های تمامی اعضای تیم ملی به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل داده شده است. تاج تأکید کرد که فدراسیون فوتبال به فیفا اعلام کرده اگر ویزای برخی از اعضای تیم صادر نشود، تصمیم‌های دیگری اتخاذ خواهد شد. وی همچنین گفت که فیفا قول پیگیری داده و فدراسیون فوتبال ایران در انتظار نتیجه است. تیم ملی ایران پس از دریافت ویزاها قرار است ابتدا به تیخوانا در مکزیک سفر کند و سپس راهی آمریکا شود.

این در حالی است که تنها چند روز تا آغاز مسابقات باقی مانده و هنوز ویزای بازیکنان صادر نشده است. در همین راستا، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، در نشست خبری در میامی بر محدودیت‌های ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تأکید کرد. او گفت به جز این دو کشور، ۴۶ تیم دیگر امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را دارند.

جولیانی بدون اشاره به جزئیات، دلیل محدودیت برای ایران را روشن خواند و برای هائیتی به مشکلات داخلی و نرخ بالای ماندن غیرقانونی اتباع آن اشاره کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که هواداران ایرانی با محدودیت‌های جدی برای سفر به آمریکا و تماشای مسابقات مواجه خواهند بود. این محدودیت‌ها ناشی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ است که شهروندان ۱۹ کشور را در فهرست ممنوعیت سفر قرار داد.

از این ۱۹ کشور، تنها ایران و هائیتی به جام جهانی صعود کرده‌اند. جولیانی پیش‌تر تأیید کرده بود که طبق فرمان اجرایی، برای تیم‌های ایران و هائیتی و کارکنان پشتیبانی مستقیم و اعضای درجه یک خانواده‌ها معافیت وجود دارد. با این حال، نگرانی‌هایی درباره برخی بازیکنان تیم ملی که در نهادهای وابسته به سپاه پاسداران خدمت سربازی کرده‌اند، از جمله مهدی طارمی و شجاع خلیل‌زاده، مطرح شده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز اعلام کرده افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارند. جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود و ایران یکی از تیم‌های حاضر است. این بحران ویزا برای تیم ملی ایران در حالی است که فدراسیون فوتبال و مسئولان ورزشی کشور تلاش می‌کنند از طریق مجاری دیپلماتیک و همکاری با فیفا این مشکل را حل کنند.

تاج امیدوار است که ویزاها به موقع صادر شوند تا تیم بتواند در مسابقات حضور یابد. با این حال، زمان محدود است و هرگونه تأخیر می‌تواند برنامه‌های تیم را مختل کند. هواداران فوتبال ایران نیز نگران هستند که نتوانند تیم خود را در این رویداد بزرگ حمایت کنند. به نظر می‌رسد که سیاست‌های مهاجرتی دولت آمریکا تأثیر مستقیمی بر حضور تیم‌های ملی و هواداران آنها دارد.

در حالی که آمریکا میزبان بخشی از جام جهانی است، محدودیت‌های ویزایی برای برخی کشورها می‌تواند چالش‌های بزرگی ایجاد کند. فدراسیون فوتبال ایران امیدوار است که با رایزنی‌های انجام شده، این مشکل در روزهای آینده حل شود. در غیر این صورت، ایران ممکن است مجبور به اتخاذ تصمیم‌های سخت‌تری شود





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