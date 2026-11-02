پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو از بدهی بیمارستان‌ها و افزایش قیمت انسولین خارجی خبر داد. بررسی راهکارهای نظارت بر بازار حلال و تأمین داروهای حیاتی.

پیرصالحی ، رئیس سازمان غذا و دارو ، در حاشیه همایش بین‌المللی حلال و سلامت به تشریح چالش‌های موجود در زنجیره تأمین داروهای کشور پرداخت. وی اعلام کرد که اگرچه در حال حاضر کمبود قابل‌توجهی در داروهای بیمارستانی وجود ندارد، اما مسیرهای پیچیده واردات و هزینه‌های بالای آن، تهدیدی جدی برای ثبات بازار محسوب می‌شود. این مقام مسئول بر لزوم پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای تأمین داروهای تحت کنترل تأکید کرد.

بحران بدهی بیمارستان‌ها و تأثیر آن بر تأمین دارو

یکی از مهم‌ترین موانع همکاری میان بخش درمان و صنعت دارو، معوقات مالی سنگین بیمارستان‌ها است. پیرصالحی تصریح کرد که بسیاری از بیمارستان‌ها بیش از یک سال است که بدهی خود را به شرکت‌های تأمین‌کننده دارو پرداخت نکرده‌اند. این تأخیر طولانی‌مدت در تسویه حساب، باعث ایجاد اختلال در همکاری‌های تجاری شده و شرکت‌های دارویی را با مشکل مواجه کرده است. وی خاطرنشان ساخت که بیمارستان‌ها باید برای دریافت داروهای مورد نیاز، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند تا زنجیره تأمین دچار قطعی نشود.

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وضعیت دوگانه انسولین داخلی و وارداتی در بازار

در خصوص وضعیت تأمین انسولین، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که انسولین تولید داخل به میزان کافی و به‌وفور در کشور موجود است. از نظر قیمت نیز شرایط برای مصرف‌کنندگان ایرانی بسیار مناسب است و پرداخت بیماران برای تهیه این محصول اندک خواهد بود. با این حال، مشکلات مربوط به مسیرهای واردات و اختصاص ارز با نرخ بازار تجاری به انسولین‌های وارداتی، منجر به افزایش قیمت قطعی این محصولات شده است. بنابراین، مصرف‌کنندگان انسولین‌های خارجی و برند مجبور خواهند شد مابه‌التفاوت قیمت این محصولات را پرداخت کنند.

ضوابط جدید فروش اینترنتی دارو ابلاغ شد

سازمان غذا و دارو در راستای توسعه خدمات الکترونیک، ضوابط فروش اینترنتی دارو را نهایی کرده است. پیرصالحی گفت که دستورالعمل اجرایی این حوزه با امضای دو وزیر مربوطه تدوین و ابلاغ شده است. این سازمان پیگیر اجرای دقیق این دستورالعمل است و تنها مجموعه‌هایی که الزامات تعیین‌شده را رعایت کنند، اجازه فعالیت در این حوزه را خواهند داشت. این اقدام گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی و استانداردسازی فرآیند خرید آنلاین دارو محسوب می‌شود.

راه‌اندازی مرکز تحقیقات حلال و شبکه ملی

برای نظارت بر حلال بودن کالاهای سلامت‌محور دارای مجوز، مرکز تحقیقات حلال در سازمان غذا و دارو راه‌اندازی شده است. پیرصالحی افزود که با توجه به فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این حوزه، ایجاد شبکه ملی حلال برای هم‌افزایی و تقویت نظارت بر محصولات داخلی ضروری است. این شبکه شامل بخش‌های مختلفی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی می‌شود که از ارکان مهم سلامت جامعه هستند.

ظرفیت اقتصادی بازار جهانی حلال و سهم ایران

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت اقتصادی عظیم بازار جهانی حلال، ارزش این بازار را در بخش‌های مختلف از جمله خوراک، پوشاک، کالاهای سلامت‌محور و گردشگری سلامت بیش از ۷ تریلیون دلار اعلام کرد. با وجود این حجم بالای سرمایه، ایران در حال حاضر سهم قابل‌توجهی از این بازار ندارد. وی تأکید کرد که کشور باید برای حضور مؤثرتر در این بازار جهانی تلاش کند و از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری نماید تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد.