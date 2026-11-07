با شروع دوره دانکلفلاوته، تولید انرژی خورشیدی در اروپا کاهش یافته و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. تحلیل پیامدهای اقتصادی و تأثیر بر شبکه برق.

شبکه‌های برق اتحادیه اروپا در حال حاضر با چالش جدی کاهش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه هستند، چرا که وضعیت جوی خاص به نام دانکلفلاوته باعث کاهش شدید تولید برق خورشیدی و بادی شده است. این دوره ابری و کم‌باد، اروپا را در معرض اولین پدیده مشابه سال جاری قرار داده که منجر به افزایش چشمگیر قیمت‌های انرژی و تکیه مجدد بر منابع آلاینده می‌شود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که انرژی خورشیدی به عنوان یکی از ارزان‌ترین و سریع‌ترین روش‌های نصب انرژی در جهان شناخته می‌شود و تاکنون نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات گاز داشته است.

تعریف دانکلفلاوته و تأثیر بر شبکه برق

پدیده دانکلفلاوته یک اصطلاح آلمانی به معنای رخت تاریک است که به دوره‌های طولانی با تولید بسیار پایین یا نزدیک به صفر برق باد و خورشید اشاره دارد. این شرایط معمولاً در شمال اروپا و بین ماه‌های اکتبر تا فوریه رخ می‌دهد و به دلیل کوتاه بودن روزها، پوشش ابرهای ضخیم و مه، شدت می‌یابد. هم‌زمان با این کاهش تولید، تقاضا برای گرمایش در اثر سرمای هوا افزایش می‌یابد که فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند و نیاز به منابع پشتیبان گران‌قیمت مانند گاز طبیعی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

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آمار تولید انرژی خورشیدی و نوسانات قیمت

سهم انرژی خورشیدی در تولید برق اتحادیه اروپا در ماه ژوئن به ۲۵.۴ درصد رسید، اما در ماه اکتبر به ۱۳.۲ درصد کاهش یافت، هرچند پنل‌های خورشیدی در هوای سرد نیز تا حدودی تولید دارند. در آلمان، قیمت برق روز بعد برای پنجشنبه ۲۹ اکتبر بیش از ۳۰۰ یورو برای هر مگاوات‌ساعت بود که دو برابر میانگین ماه اکتبر است و نرخ‌های ساعتی در شب به بیش از ۵۰۰ یورو رسید. پیش‌بینی می‌شود آسمان ابری تا آخر هفته و بخش عمده هفته آینده ادامه یابد که این امر تولید برق خورشیدی را در بریتانیا به شدت کاهش می‌دهد.

تجربه خانوارها و چالش‌های ذخیره‌سازی

خانواده‌های دارای پنل خورشیدی در بریتانیا نیز با جهش قبوض انرژی و کاهش تولید مواجه هستند، همانطور که یک ساکن با سیستم ۶.۳۶ کیلوواتی گزارش کرد. این خانوار در روز چهارم نوامبر تنها ۱۰.۹۰ کیلووات‌ساعت برق تولید کرد و مجبور به خرید ۲۷.۴۰ کیلووات‌ساعت اضافی شد، در حالی که باتری ۱۱.۵۲ کیلووات‌ساعتی آن‌ها برای جبران این کمبود کافی نبود. در روز بعد، تولید به ۲.۴۰ کیلووات‌ساعت کاهش یافت و مصرف شبکه خانگی به ۲۰.۶۰ کیلووات‌ساعت رسید که نشان‌دهنده محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی در برابر هوای ابری مداوم است.

نقش انرژی خورشیدی در موج‌های گرمای تابستان

انرژی خورشیدی در تابستان عملکرد بهتری داشته و در موج گرمای اواخر ژوئن، تقاضای برق در ایتالیا ۲۸ درصد، مجارستان ۲۳ درصد، فرانسه ۱۴ درصد و اسپانیا ۱۳ درصد افزایش یافت. بر اساس تحلیل اندیشکده انرژی امبر، انرژی خورشیدی تنها منبعی بود که در این موج‌های گرم بهتر عمل کرد و تولید روزانه در فرانسه و مجارستان ۱۷ درصد بیشتر شد. یک خانه معمولی در بریتانیا با پنل‌های خورشیدی توانست برق لازم برای روشن نگه داشتن کولر را به مدت پنج ساعت در روز تأمین کند.

سایر انرژی‌ها و صرفه‌جویی‌های انرژی خورشیدی

در مقابل، انرژی‌های وابسته به آب مانند زغال‌سنگ، برق‌آبی و هسته‌ای در موج‌های گرم دچار مشکل شدند، به ویژه در لهستان که کاهش سطح آب ویستولا تولید نیروگاه‌های زغال‌سوز را مختل کرد. از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه، انرژی خورشیدی ۴۲.۹ میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا صرفه‌جویی داشته است و هزینه تولید هر واحد برق با پنل خورشیدی می‌تواند تا ۰.۰۲۴ یورو کاهش یابد که عملکردی بسیار بهتر از سوخت‌های فسیلی دارد.