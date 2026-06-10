چارچوب علمی نوربخش برای تحلیل آینده بورس در برابر تورم و نوسانات

تحلیلگر ارشد مالی، محمد نوربخش، با معرفی متغیرهای کلیدی سودآوری و ارزشگذاری، به بررسی تأثیر تورم و محدودیت دامنه نوسان بر عملکرد بورس میپردازد و روش علمی پیشبینی آینده بازار سهام ایران را شرح میدهد.
در واکنش به نوسانات اخیر بازار سرمایه، کارشناس برجستهای با نام محمد نوربخش، تحلیلگر ارشد مالی و پژوهشگر بازار سهام، چارچوب علمی جدیدی برای پیشبینی مسیر آینده بورس ارائه کرد.
او ابتدا تأکید نمود که برای ارزیابی دقیق بازار، شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر سودآوری شرکتها و ارزشگذاری سهام ضروری است. این متغیرها شامل توانایی تولید سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) میشوند که ترکیب آنها ارزش نظری هر سهم را تعیین میکند. نوربخش با مثال سادهای توضیح داد: اگر شرکتی ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم داشته باشد و بازار نسبت P/E برابر ۱۰ را اختصاص دهد، ارزش سهم حدود هزار تومان خواهد شد.
این رویکرد به سرمایهگذاران کمک میکند تا بهجای تمرکز صرف بر تغییرات ظاهری قیمت، به توان خرید واقعی ارزشی که سهام ارائه میدهد، توجه کنند
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