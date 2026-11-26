تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته چهاردهم لیگ برتر، دیدار خانگی مقابل مس شهر بابک را با نتیجه دو بر دو مساوی به پایان رساند و نتوانست پیروز میدان شود.

تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته چهاردهم لیگ برتر، در یک دیدار خانگی پرهیجان و سرنوشت‌ساز با تیم مس شهر بابک به تقابل پرداخت که این رقابت با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید. میزبانان که تحت فشار هواداران برای کسب پیروزی بودند، توانستند در نیمه اول تسلط کاملی ایجاد کنند اما نتوانند این برتری را تا پایان بازی حفظ نمایند و در نهایت از سه امتیاز کامل بازماندند. این تساوی برای چادرملو اردکان به معنای دریافت یک امتیاز از بازی خانگی خود در مقابل یکی از حریفان لیگ برتر بود.

روند پرتلاش و گل‌های کلیدی بازی

نیمه اول دیدار با فشار چادرملو آغاز شد و در دقیقه چهل دقیقه‌ای، رنی بوبوی با دریافت پاسی دقیق از رضا محمودآبادی توانست نخستین گل تیم میزبان را به ثمر برساند. این گل نشان‌دهنده هماهنگی خوب خط حمله چادرملو در ابتدای بازی بود و امیدها را برای پیروزی زودهنگام بالا برد. ادامه نیمه اول نیز به نفع تیم اردکان پیش رفت و در آخرین لحظات زمان نخستین نیمه، عقیل عنافچه با ضربه‌ای دقیق توانست گل دوم میزبان را به ثمر برساند.

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با پایان سوت داور، تیم چادرملو اردکان با نتیجه دو بر صفر به رختکن رفت و وضعیت برای تیم مس شهر بابک بسیار دشوار به نظر می‌رسید. برتری دو بر صفری در این سطح از رقابت‌ها معمولاً شانس پیروزی را برای تیم برتر تضمین می‌کند، اما فوتبال همیشه با معادلات خطی پیش نمی‌رود و نیمه دوم فصلی دیگر از بازی را رقم زد.

بازگشت مس و تاثیر اخراج عنافچه

با شروع نیمه دوم، تیم مس شهر بابک با تغییر تاکتیک و تلاش بیشتر وارد زمین شد. در دقیقه پنجاه و دوم، همایون افتخاری موفق شد با زدن یک گل، اختلاف امتیازات را به حداقل برساند و امیدها را برای برگشت تیم مهمان زنده کند. این گل به معنای بازگشت مس شهر بابک به بازی بود و فشار بازی برای مدتی از روی دوش میزبان برداشته شد.

نقطه عطف بازی در دقیقه پنجاه و پنجم رقم خورد که با اخراج عقیل عنافچه از زمین، شرایط برای تیم چادرملو اردکان کاملاً پیچیده شد. اخراج این بازیکن کلیدی باعث شد تیم میزبان با ده نفر به بازی ادامه دهد و این موضوع عملاً تعادل بازی را برهم زد. با وجود کاهش نفرات، چادرملو تلاش کرد تا برتری خود را حفظ کند، اما دفاع تیم آن‌ها تحت فشار شدید حملات مس قرار گرفت.

فشار مستمر تیم مهمان در دقایق پایانی بازی به ثمر نشست و در دقیقه هشتاد و پنجم، عارف قزل با اجرای یک ضربه زیبا و دقیق با پای راست، موفق به زدن گل تساوی شد. این گل نشان داد که چادرملو نمی‌تواند در برابر فشارهای پیوسته مدافعان بایستد و مس شهر بابک با اخذ یک امتیاز ارزشمند از اردکان به مسیر خود ادامه داد.

تحلیل نتایج سایر رقابت‌های فوتبال

در جریان سایر بازی‌های اروپایی، اسپورتینگ لیسبون با نتیجه دو بر دو در مهمانی منچستریونایتد به مصاف رفت. لوییس سوارز در این بازی برای اسپورتینگ دو گل به ثمر رساند، هرچند یکی از ضربات پنالتی را از دست داد. برونو فرناندز نیز برای منچستریونایتد دو گل زد و در دقیقه نهایی بازی، یوری تیلمانس با دریافت کارت دوم زرد از زمین اخراج شد که این اتفاق می‌توانست سرنوشت بازی را تغییر دهد.

بایرن مونیخ در دیداری حساس با نتیجه یک بر دو از دست رفت و شکست خورد. دایو اوپامکانو گل نخست بایرن را زد، اما با اخراج گل به خودی کیمیش توسط ویدئو و زدن دو گل توسط لیل، این تیم آلمانی مغلوب شد. پاری‌سن‌ژرمن نیز در دیداری برابر رم به تساوی دو بر دو رسید و برای نخستین بار در فصل جاری رقابت‌ها امتیاز از دست داد.

لیورپول با نتیجه سه بر صفر کلوب بروژ را شکست داد و الکساندر ایساک در این بازی دبل گل به ثمر رساند. همچنین اتلتیکو مادرید، اینتر و فنرباغچه نیز با نتایج مشابه در بازی‌های خود به پیروزی رسیدند. این نتایج نشان‌دهنده رقابت تنگاتنگ در سطح اروپا و غیرقابل پیش‌بینی بودن نتایج است.