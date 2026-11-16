مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو از پیگیری جدی وزیر بهداشت برای تسویه بدهی‌ها و رفع موانع تأمین دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.

مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ، از پیگیری‌های مستمر وزارت بهداشت برای وصول مطالبات معوقه دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأمین منابع مالی لازم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد. این اقدامات با هدف رفع موانع موجود در زنجیره تأمین و اطمینان از دسترسی بیماران به خدمات درمانی انجام می‌شود.

بررسی دقیق وضعیت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی

بر اساس اظهارات رسمی پیرصالحی، تأمین منابع مالی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در بخش‌های نیروی انسانی، دارو و تجهیزات پزشکی، از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت محسوب می‌شود. وی تصریح کرد که در این زمینه پیگیری‌های مستمری در حال انجام است تا مشکلات پیش‌رو مرتفع شود.

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وزیر بهداشت با برگزاری جلسات متعدد با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر، تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه و تسویه مطالبات دانشگاه‌ها را به‌طور جدی دنبال می‌کند. این جلسات مشترک نشان‌دهنده تلاش نهادهای دولتی برای ایجاد ثبات مالی در بخش سلامت است.

ریشه‌یابی کمبود دارو در بدهی‌های دانشگاه‌ها

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده توسط رئیس سازمان غذا و دارو این است که بخشی از مشکلات تأمین دارو در برخی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها لزوماً ناشی از کمبود سراسری دارو نیست. در بسیاری از موارد، ممکن است دارو در انبار شرکت‌های پخش موجود باشد، اما به دلیل بدهی دانشگاه، شرکت توزیع‌کننده از تحویل آن خودداری کند.

این وضعیت نشان می‌دهد که مانع اصلی، نه تولید نا کافی، بلکه چرخه معیوب مالی بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های پخش است. بنابراین، هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل تعیین‌شده برای استمرار چرخه تأمین و توزیع ضروری است.

نحوه هزینه‌کرد منابع و آسیب‌های قانونی ناشی از آن

پیرصالحی با اشاره به مشکلات مالی برخی دانشگاه‌ها تصریح کرد که یکی از مسائل مهم، نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی است. وی خاطرنشان کرد که در برخی موارد این منابع به‌جای اختصاص به ردیف و محل اصلی خود، در حوزه‌های دیگر هزینه می‌شوند.

این رویه علاوه بر ایرادات قانونی، در نهایت به خود دانشگاه آسیب می‌زند. دانشگاهی که نتواند بدهی‌های خود را به شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کند، طبیعتا در دریافت اقلام مورد نیاز نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.

اقدامات اصلاحی و پیامدهای اجرایی برای سیستم سلامت

بر اساس این گزارش، اصلاح روند هزینه‌کرد منابع و تسویه حساب‌های مالی، گامی اساسی برای بازگرداندن تعادل به سیستم توزیع دارو خواهد بود. انتظار می‌رود با جدی گرفتن این موضوع توسط مسئولان وزارت بهداشت، شرکت‌های پخش دارو بدون نگرانی از بدهی‌های معوقه، سهمیه‌های دارویی را به دانشگاه‌ها تحویل دهند.

این فرآیند نه تنها مشکل کمبود دارو در برخی مراکز را حل می‌کند، بلکه اعتماد شرکت‌های خصوصی و دولتی فعال در زنجیره تأمین دارو را نیز باز می‌گرداند. تداوم پیگیری‌های وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر اختلالات در دسترسی بیماران به داروهای ضروری شود.