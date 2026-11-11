پیگیری سازمان ملل نامه ایران درباره پاداش ۲۰ میلیون دلاری آمریکا

سازمان ملل متحد دریافت نامه ایران به دبیرکل برای محکومیت پاداش ۲۰ میلیون دلاری آمریکا را پیگیری می‌کند. وزیر خارجه ایران خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی شد.

فرحان حق ، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد ، روز چهارشنبه تایید کرد که دبیرکل این سازمان نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران را در دست بررسی دارد. این نامه واکنشی مستقیم به اعلامیه اخیر وزارت خارجه ایالات متحده است که مبلغ بیست میلیون دلار را به عنوان پاداش برای ارائه اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران تعیین کرده است.

تایید دریافت نامه و بررسی وضعیت

معاون سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت که باید بررسی شود آیا نامه مذکور رسما دریافت شده است یا خیر. با این حال، او تاکید کرد که موضوع پاداش تعیین شده توسط واشنگتن هم‌اکنون در دستور کار آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل قرار دارد. همچنین شورای امنیت و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از جزئیات این ماجرا مطلع هستند و پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

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متن نامه عراقچی به مقامات جهانی

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ یازدهم نوامبر دو هزار و بیست و شش (بیستم آبان ماه)، نامه‌ای رسمی خطاب به سه نهاد کلیدی ارسال کرد. این مکاتبات شامل آنتونیو گوترش، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، سانیتا پاولوتا-دسلاندس رئیس شورای امنیت و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.

در این نامه، عراقچی اقدام وزارت خارجه آمریکا را یک اعلامیه نفرت انگیز و تاسف بار توصیف کرد که هدف آن تشویق به جمع‌آوری اطلاعات علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است. دولت ایران از دبیرکل سازمان ملل، اعضای شورای امنیت و مدیرکل آژانس خواسته است تا این اعلامیه را صریحا و بدون هیچ ابهامی محکوم کنند.

هشدار درباره تهدیدات امنیتی و صلح جهانی

وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از نامه خود بر پیامدهای جدی این پاداش مالی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تاکید ورزید. او از نهادهای ذی‌صلاح خواست تا توجه جامعه جهانی را به خطرات ناشی از این اقدام جلب کنند و بر اساس منشور ملل متحد، مسئولیت‌های خود را در قبال تهدیدات احتمالی انجام دهند.

عراقچی تصریح کرد که اقدامات آمریکا ایمنی تأسیسات هسته‌ای، تجهیزات فنی و کارکنان مرتبط با این مراکز را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین، تهران درخواست دارد که آمریکا در قبال این اقدامات متخلفانه و مستمر مورد پاسخگویی قرار گیرد و مکانیسم‌های نظارتی برای جلوگیری از هرگونه حمله یا تهدید امنیتی فعال شوند.