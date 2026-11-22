انجمن کهنه‌سربازان ایران با استناد به قطع‌نامه ۵۹۸ و گزارش دکوئیار، از دبیرکل سازمان ملل خواستار ارزیابی و پرداخت غرامت خسارات جنگ هشت‌ساله شد.

انجمن حمایت از حقوق کهنه‌سربازان ایران در جنگ هشت‌ساله، در اقدامی حقوقی و دیپلماتیک، نامه‌ای رسمی خطاب به آنتونیو گوترش ، دبیرکل سازمان ملل متحد ، ارسال کرده است. این درخواست با هدف پیگیری دقیق مفاد مرتبط با قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت و ایجاد سازوکاری مستقل برای ارزیابی و جبران خسارات وارده به قربانیان جنگ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ صورت گرفته است. فریدون علی‌مازندرانی ، سرتیپ دوم خلبان بازنشسته نیروی هوایی و نماینده مجاز این انجمن، این نامه را امضا کرده و بر اساس اسناد رسمی سازمان ملل، مطالبه پاسخگویی نهادی را نه به عنوان یک شعار سیاسی، بلکه به عنوان یک حق قانونی و انسانی مطرح نموده است.

دامنه وسیع قربانیان و تنوع آسیب‌های جنگی

انجمن حمایت از حقوق کهنه‌سربازان ایران خود را نماینده طیفی گسترده متشکل از سه‌ونیم تا چهار میلیون نفر از جامعه درگیر در جنگ هشت‌ساله معرفی می‌کند. این جمعیت شامل جانبازان، مجروحان، آزادگان، خانواده‌های شهدا و مفقودان، رزمندگان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، کارکنان کادر و وظیفه و همچنین داوطلبان مردمی و ایثارگران است. اهمیت این درخواست انجمن در تنوع گروه‌های آسیب‌دیده نهفته است که هر کدام با نوع متفاوتی از زیان جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی دست‌وبنجه نرم می‌کنند. پایان جنگ به معنای پایان مسئولیت رسیدگی به آثار و تبعات آن نیست، زیرا بسیاری از مصدومان هنوز درگیر پیامدهای بلندمدت و مزمن این درگیری‌ها هستند.

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نقش کلیدی قطع‌نامه ۵۹۸ در تعیین مسئولیت

قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت که در ۲۰ جولای ۱۹۸۷ تصویب شد، چارچوبی برای پایان دادن به جنگ و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده میان ایران و عراق فراهم کرد. بند ۶ این قطع‌نامه دبیرکل سازمان ملل را مأمور کرد تا با مشورت دو طرف، امکان سپردن تحقیق درباره مسئولیت مناقشه به یک نهاد بی‌طرف را بررسی کرده و نتیجه را به شورای امنیت گزارش کند. بند ۷ نیز بزرگی خسارت‌های واردشده و نیاز به بازسازی با کمک بین‌المللی را به رسمیت شناخت و از دبیرکل خواست تا گروهی از کارشناسان را برای بررسی موضوع بازسازی تعیین نماید. این قطع‌نامه دو اصل مهم مسئولیت مناقشه و گستردگی خسارت‌ها را از همان زمان تأیید کرد.

سلاح‌های شیمیایی و گزارش‌های تخصصی سازمان ملل

یکی از جنبه‌های حائز اهمیت در درخواست انجمن، تمرکز بر آسیب‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی است. شورای امنیت در قطع‌نامه ۶۲۰ مصوب ۲۶ آگوست ۱۹۸۸، استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این مناقشه را قاطعانه محکوم کرد. گزارش سال ۱۹۹۱ دبیرکل سازمان ملل به مأموریت‌های کارشناسی اشاره دارد که استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان ایرانی را در مناطق مجاور مراکز شهری تأیید کرده‌اند. این اسناد نشان می‌دهند که بخشی از خسارات ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی، اثرات بلندمدت و درمانی دارد که نیازمند بررسی‌های پزشکی دقیق و سوابق درمانی برای اثبات رابطه میان بیماری و مواجهه جنگی است.

گزارش دکوئیار و تأیید حقوقی تجاوز عراق

یکی از مهم‌ترین اسناد در این پرونده، گزارش تکمیلی خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ با شماره S/23273 است. در این گزارش که در پاسخ به بند ۶ قطع‌نامه ۵۹۸ تهیه شد، دبیرکل تأکید کرد که جنگ ایران و عراق برخلاف حقوق بین‌الملل آغاز شده است. دکوئیار حمله ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ عراق به ایران را اقدامی غیرقابل توجیه بر اساس منشور ملل متحد و اصول اخلاق بین‌المللی دانست و مسئولیت مناقشه را متوجه طرف متجاوز عنوان کرد. این گزارش، حتی با وجود وجود تعرض‌های احتمالی پیش از آغاز جنگ از سوی ایران، اشغال خاک ایران توسط عراق را توجیه نمی‌کند.

نیازمند اقدامات تکمیلی و سازوکار جبران خسارت

با وجود سندیت بالای گزارش دکوئیار و مفاد قطع‌نامه ۵۹۸، اجرای عملی جبران خسارت نیازمند ترتیبات تکمیلی است. قطع‌نامه ۵۹۸ به‌خودی‌خود دادگاه یا کمیسیون دعاوی برای پرداخت غرامت به اشخاص تأسیس نکرد، اما مبنای حقوقی محکمی برای پیگیری مطالبات قربانیان فراهم نمود. انجمن حمایت از حقوق کهنه‌سربازان ایران با ارجاع به این اسناد، درخواست ایجاد یک سازوکار مستقل برای ارزیابی دقیق خسارت‌ها و پرداخت غرامت را دارد تا از بی‌پاسخ ماندن حقوق مکتسب میلیون‌ها ایرانی جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت و بازسازی اعتماد در سطح بین‌المللی باشد.