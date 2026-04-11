مینگذاری ایران در تنگه هرمز و پیامدهای آن، از جمله افزایش قیمت انرژی و تهدید حملونقل بینالمللی، مذاکرات آتی ایران و آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. تلاشها برای بازگشایی ایمن این تنگه و موانع موجود، محور اصلی این گزارش است.
بر اساس این گزارش، این اقدام میتواند مذاکرات آتی ایران و آمریکا را که قرار است روز شنبه در اسلامآباد پاکستان برگزار شود، پیچیدهتر کند. به گزارش نیویورکتایمز، ایران ماه گذشته، اندکی پس از شروع حملات آمریکا و اسرائیل، با استفاده از قایقهای کوچک، اقدام به مینگذاری در تنگه هرمز کرد. این مینها و همچنین تهدید به حملات پهپادی و موشکی ایران ، باعث شد تا تعداد کشتیهای عبوری از این تنگه به حداقل برسد.
این مسئله به افزایش قیمت جهانی انرژی منجر شد و بهترین ابزار فشار ایران در این منازعه را فراهم کرد. در این گزارش آمده است که ایران مسیر امنی را در تنگه هرمز باز گذاشته و به کشتیهایی که عوارض پرداخت میکنند، اجازه عبور میدهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هشدار داد که «ضمن هماهنگی با نیروی دریایی سپاه»، تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین اعلام شده استفاده کنند. رسانههای ایران نیز نقشههایی از این مسیر امن را منتشر کردند. \به گفته مقامات آمریکایی، این مسیرها بسیار محدود هستند، زیرا ایران تنگه هرمز را به صورت نامنظم و تصادفی مینگذاری کرده است و مشخص نیست که آیا محل دقیق تمامی این مینها ثبت شده است یا خیر. حتی در مواردی که محل مینها ثبت شده باشد، برخی از مینها به گونهای کار گذاشته شدهاند که امکان جابهجایی یا شناور شدن آنها وجود دارد. از طرف دیگر، همانند مینهای زمینی، پاکسازی مینهای دریایی بسیار دشوارتر از کار گذاشتن آنها است. ارتش آمریکا نیز، بر خلاف نیروی دریایی بریتانیا و فرانسه، توانمندی گستردهای برای مینروبی دریایی ندارد و به کشتیهای رزمی ساحلی وابسته است. ایران نیز توانایی جمعآوری مینها، حتی مینهایی که خودش کار گذاشته است را ندارد. دونالد ترامپ روز سهشنبه در شبکه اجتماعی «تروتسوشال» اعلام کرد که آتشبس دو هفتهای در جنگ با ایران، منوط به بازگشایی «کامل، فوری و امن» تنگه هرمز است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تنگه به مدت دو هفته «با توجه به محدودیتهای فنی» برای عبور و مرور کشتیها باز خواهد بود. به گفته مقامات آمریکایی، اشاره آقای عراقچی به «محدودیتهای فنی» اشاره به ناتوانی ایران در یافتن و جمعآوری فوری مینهای دریایی داشت. \آقای عراقچی در حال حاضر در قالب هیئت مذاکرهکننده ایران به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اسلامآباد حضور دارد تا روز شنبه در جریان مذاکرات با هیئت آمریکایی به ریاست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، دیدار کند. اگرچه آقای ترامپ تاکنون اظهارات متناقضی درباره لزوم بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرده است، اما انتظار میرود که مسئله عبور امن از این آبراه یکی از محورهای اصلی این گفتگوها باشد. رئیسجمهور آمریکا روز جمعه گفت: «تنگه هرمز به صورت خودکار بازگشایی خواهد شد. اگر ما فقط از آن منطقه خارج شویم، تنگه هرمز بازگشایی میشود، در غیر این صورت ایران نمیتواند درآمدی کسب کند. در نتیجه، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد.» او بار دیگر با تأکید بر اینکه آمریکا از این تنگه استفاده نمیکند، گفت: «فراموش نکنید که ما از تنگه هرمز استفاده نمیکنیم. سایر کشورها از آن تنگه استفاده میکنند. بنابراین، دیگر کشورها خواهند آمد و در این کار کمک خواهند کرد. اما ما از این کمک استفاده نمیکنیم. این کار آسان نیست، اما اجازه دهید اینطور بگویم که بهزودی بازگشایی میشود.» با این وجود، رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که تمرکز مذاکرات روز شنبه بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است و گفت: «۹۹ درصد قضیه عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای است.» در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، ارتش آمریکا تلاش کرد با غرق کردن کشتیها و هدف قرار دادن پایگاههای دریایی، نیروی دریایی ایران را از بین ببرد. اما ایران صدها قایق کوچک تندرو در اختیار دارد که میتواند از آنها برای آزار کشتیها یا کار گذاشتن مین استفاده کند و نابود کردن تمامی این قایقها عملاً غیرممکن است. حتی پیش از آغاز مینگذاری، تهدیدات مقامات ایران مبنی بر هدف قرار دادن کشتیهای عبوری از تنگه هرمز منجر به مختل شدن حملونقل بینالمللی و افزایش شدید قیمت سوخت شد. ابراهیم جباری، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در دوم مارس تهدید کرد که نیروهای دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز حمله خواهند کرد و آنها را «به آتش» خواهند کشید. به گزارش نیویورکتایمز، ایران چند روز پس از این تهدیدات، مینگذاری تنگه هرمز را آغاز کرد. مقامات آمریکایی در آن زمان گفتند که ایران این مینها را با سرعت بالا و بهصورت کارآمد کار نمیگذارد. بر اساس این گزارش، از آنجا که ردیابی قایقهای کوچک ایران دشوار است، ایالات متحده اطلاعات دقیقی از تعداد و محل این مینها در تنگه هرمز ندارد
