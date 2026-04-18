تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس، شامل ادعای محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، مشکلات اقتصادی برای شرکتهای هواپیمایی، و دیپلماسی پیچیده در مورد تنگه هرمز، نشاندهنده تشدید تنشها و پیامدهای گسترده آن است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ، سنتکام، اعلام کرده است که از زمان آغاز ادعای محاصره سواحل جنوبی ایران ، ۲۱ کشتی به دستور نیروهای آمریکا مبنی بر بازگشت به سوی ایران عمل کردهاند. این ادعا در حالی مطرح میشود که برخی شواهد، از جمله تصاویر ماهوارهای و دادههای رهگیری کشتیها، نشاندهنده ادامه جریان نفت ایران است. تحلیل این دادهها حاکی از آن است که دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و عملیات بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند.
همچنین، پنج نفتکش دیگر که حامل حدود ۹ میلیون بشکه نفت بودند، منطقه را ترک کردهاند، اما مقصد فعلی آنها نامشخص باقی مانده است. این گزارش که بر پایه تحلیل دادهها و گفتوگو با منابع آگاه تهیه شده، تصویری از فعالیتهای دریایی در محدوده ادعایی محاصره ارائه میدهد و نشان میدهد نفت همچنان از تاسیسات ایران به کشتیها منتقل میشود، حتی اگر این کشتیها در محدوده عملیاتی محاصره باقی مانده باشند. در همین راستا، انجمن خدمات مسافرتی در ایران اعلام کرده است که بخش عمده وجوه مربوط به سفرهای لغوشده در ایام جنگ، نزد شرکتهای هواپیمایی باقی مانده است. این وضعیت، دفاتر خدمات مسافرتی را به دلیل عدم دریافت این مبالغ، در بازپرداخت هزینهها به مسافران با مشکل مواجه کرده است. همچنین، شبکه خبری ایبیسی گزارش داده است که شرکت هواپیمایی «ایر کانادا» به دلیل کمبود سوخت جت و افزایش شدید قیمتها که ظاهراً تحت تاثیر تحولات منطقه است، خدمات خود به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک را در طول تابستان به حالت تعلیق در خواهد آورد. این تصمیم، پروازهای این شرکت از تورنتو و مونترال به نیویورک را از ۱۱ خرداد متوقف کرده و قرار است در سوم آبان از سر گرفته شود. ایر کانادا اعلام کرده است که با مشتریان تحت تاثیر این تصمیم، گزینههای سفر جایگزین ارائه خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی مبنی بر تشدید احتمالی اقدامات علیه ایران، عنوان کرده است که در صورت عدم حصول توافق بلندمدت برای پایان دادن به جنگ تا روز چهارشنبه، ممکن است آتشبس با ایران را تمدید نکند. او هشدار داده است که در صورت عدم توافق، محاصره بنادر ایران ادامه خواهد یافت و «بمبها دوباره فرو ریخته خواهد شد.» ترامپ همچنین قاطعانه اعمال محدودیتها یا گرفتن عوارض عبور از تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است که «به هیچ وجه» این اتفاق نخواهد افتاد و نمیتوان هم عوارض داشت و هم محدودیت. با این حال، او از دریافت «خبرهای نسبتاً خوب» درباره ایران خبر داده و تاکید کرده که تحولی در راه است که «باید رخ دهد» و «منطقی است رخ دهد.» ترامپ همچنین دیدار پیش روی خود با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، را «ویژه و احتمالا تاریخی» توصیف کرده و انتظار دارد این سفر با دستاوردهای مهم همراه باشد. این اظهارات در حالی بیان میشود که گمانهزنیهایی در مورد پیامدهای این دیدار بر تحولات منطقهای و جهانی وجود دارد. موضوع پیچیدگی دیپلماسی و فشارهای اقتصادی در کنار اقدامات نظامی، چشمانداز روشنی از آینده تنشها در منطقه خلیج فارس را ترسیم نمیکند
