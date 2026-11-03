تحلیل جامع نقش هیئت‌های مذهبی و حضور شبانه مردم در خیابان‌ها به عنوان نمادهای یکپارچه مقاومت و همبستگی اجتماعی در فرهنگ شیعی ایران.

بسیاری از دوگانه‌های موجود در فضای عمومی، ناشی از ناتوانی در درک پیوندهای عمیق واقعیت است. تفکیک نادرست میان عزاداری سنتی در هیئت و حضور شبانه مردم در خیابان، خطایی است که اگر در روزهای پرالتهاب تکرار شود، هم معنای عزاداری را کوچک و هم حضور مردم را بد می‌فهمد. جامعه در پی فقدان شخصیت‌های بزرگ دینی و سیاسی، به‌طور خودجوش به خیابان‌ها سرازیر می‌شود. این مردم تنها برای گذراندن ساعتی از شب یا دیدن یک صحنه گرد هم نیامده‌اند.

آن‌ها برای جمعی کردن اندوه، قوت قلب دادن به یکدیگر و ساختن نشانه‌ای از پیوستگی ملی آمده‌اند. آن‌ها اعلام می‌کنند که در برابر اضطراب، تهدید و تلاش برای پراکندن جامعه، تنها نمی‌مانند. چنین حضوری خارج از دایره عزاداری نیست و نمی‌توان آن را مقابل هیئت قرار داد. پاسخ به این سوال روشن است که این دو گفتمان جدا از هم نیستند. هیئت و خیابان در لحظات تاریخی، دو جغرافیای مجزا را تشکیل نمی‌دهند.

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تحلیل عملکرد هیئت در حافظه تاریخی

هیئت عمق معنوی و حافظه تاریخی یک ملت را زنده می‌کند و خیابان، همان حافظه و معنا را در صورت اجتماعی و علنی نشان می‌دهد. یکی به دل‌ها جهت می‌دهد و دیگری دل‌های هم‌جهت را در میدان جامعه نمایان می‌سازد. اگر عزاداری عهد با راه حق و مقاومت در برابر باطل باشد، حضور مردم نیز اعلام عمومی همان عهد است. بخشی از گفتار مذهبی در سال‌های اخیر گرفتار نوعی ساده‌سازی شده است. این نگاه همه صورت‌های حضور مردم را با یک معیار ظاهری می‌سنجد.

در این دیدگاه، هرچه در فضای مسجد، حسینیه و برنامه رسمی رخ دهد ذاتا معتبر و هرچه در خیابان اتفاق بیفتد مشکوک تلقی می‌شود. این نگاه نه به سنت شیعی وفادار است و نه به تجربه تاریخی ملت ایران. هیئت در حافظه جمعی مردم ایران، تنها محل برگزاری یک آیین محدود نبوده است. در دوره‌های مختلف، هیئت پناه عاطفی مردم و کانون همبستگی محلی بوده است.

نقش هیئت در شبکه‌های کمک‌رسانی و همبستگی

هیئت به عنوان شبکه کمک‌رسانی، مدرسه روایت و تمرین حضور جمعی عمل کرده است. در هیئت، مردم تنها اشک نمی‌ریزند بلکه کنار هم می‌ایستند و دردهای مشترک را به زبان می‌آورند. همین ویژگی‌ها هیئت را به نهادی فراتر از یک مراسم تبدیل کرده است. وقتی مردم در شبی سنگین و در موقعیتی که احساس می‌کنند باید کنار هم باشند به خیابان می‌آیند، نباید فورا این حضور را مقابل هیئت قرار داد.

خیابان در چنین لحظه‌ای می‌تواند هیئتی بزرگ‌تر باشد نه به این معنا که جایگزین مسجد شود بلکه به این معنا که معنای نهفته در آن فضاها را گسترش دهد. جمعی که در سوگ، سکوت، دعا، پرچم، شعار یا همراهی آرام شکل می‌گیرد، تبلور اجتماعی همان پیوندی است که در روضه تجربه می‌شود. مشکل زمانی شروع می‌شود که برخی به جای فهم این امتداد، میان دو شکل حضور مرز می‌کشند. این یکی را عزاداری واقعی و آن دیگری را جمع‌شدن بی‌فایده می‌نامند.

عزت‌داری شیعی و حافظه مقاومت تاریخی

عزت‌داری برای اهل بیت در فرهنگ شیعی، صرفا روایت مصیبت نیست بلکه روایت انتخاب نیز هست. اشک بر امام حسین تنها سوگ بر یک فاجعه تاریخی نیست بلکه پاسداشت انسانی است که سازش با ظلم را نپذیرفت. عزت‌داری شیعی در طول قرن‌ها توانسته حافظه مقاومت را زنده نگه دارد. این حافظه به مردم می‌گوید حق حتی اگر در اقلیت بماند، از حقیقت خود دست نمی‌کشد. باید میان اندوه منفعل و سوگ مسئولیت‌آفرین تفاوت گذاشت.

اندوه منفعل انسان را از جهان جدا می‌کند اما سوگ مسئولیت‌آفرین، انسان را به بازسازی رابطه‌اش با جامعه فرا می‌خواند. در این سوگ، گریه پایان کار نیست بلکه آغاز پرسشی بزرگ‌تر است. اگر مردمی در یک موقعیت حساس و شبانه کنار هم می‌ایستند، حضورشان را نمی‌توان بی‌معنا نامید. آنان ممکن است در پی پاسخ به پرسش از وظیفه، امنیت، وفاداری، امید و آینده باشند. حضور جمعی در لحظات بحرانی، راهی برای تبدیل اضطراب پراکنده به آرامش مشترک است.

شهر به عنوان عرصه ظهور جامعه مدنی

شهرها سال‌هاست بیش از حد به خیابان، ساختمان، ترافیک و اقتصاد تقلیل داده شده‌اند. در حالی که شهر پیش از همه محل شکل‌گیری تجربه مشترک است. مردم در شهر خاطره می‌سازند، نگرانی‌های خود را تقسیم می‌کنند و امیدشان را منتقل می‌نمایند. در لحظات مهم، با حضورشان به یک واقعه معنای جمعی می‌دهند. خیابان فقط مسیر عبور خودرو نیست بلکه عرصه ظهور جامعه است.

خیابان می‌تواند محل آشوب باشد اما این امکان دلیل نمی‌شود هر حضور خیابانی را منفی بخوانیم. امکان آسیب در حضور عمومی مردم نیز وجود دارد و باید میان شکل‌های مختلف تمایز گذاشت. جامعه‌ای که توان حضور همدلانه را از دست بدهد، در برابر جنگ روانی آسیب‌پذیرتر می‌شود. حضور مردم با عقلانیت و نظم، بخشی از امنیت اجتماعی است. بی‌اعتمادی به مردم و تعیین معنای حضورشان از بیرون، نتیجه ادبیات تحقیرکننده است.