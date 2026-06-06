یواخیم کلمنت، اقتصاددان آلمانی، با استفاده از یک مدل پیچیده پیشبینی، از اختاپوس معروف، پل، پیشی گرفته و از سال ۲۰۱۴ تمام قهرمانان جام جهانی را درست پیشبینی کرده است. با وجود موفقیتهایش، کلمنت هشدار میدهد که پیشبینیهایش قابل اعتماد نیست و تنها بخشی از داستان را توضیح میدهند. با هر پیشبینی درست، فشار بر کلمنت بیشتر میشود و همکارانش در محل کار، از او میپرسند تاثیری بر مدل او خواهد داشت. اگر هلند از جام جهانی حذف شود، کلمنت ممکن است مجبور شود از خانه کار کند.
وقتی پل، اختاپوس معروف ، همه نتایج آلمان در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی را درست پیشبینی کرد، در سراسر جهان بهعنوان یک پیشگو مورد ستایش قرار گرفت.
از آن زمان، یواخیم کلمنت، اقتصاددان آلمانی، با استفاده از یک مدل پیچیده پیشبینی، از پل پیشی گرفته و از سال ۲۰۱۴ تمام قهرمانان جام جهانی را درست پیشبینی کرده است. بر اساس این مدل، اگر هلند در ماه ژوئیه جام قهرمانی را بالای سر ببرد، چهارمین پیشبینی درست آماری یواخیم کلمنت رقم خواهد خورد.
طبق این مدل، ژاپن در مرحله دوم به شکلی غافلگیرکننده برزیل را شکست خواهد داد و اسکاتلند نیز در همان مرحله مقابل کره جنوبی حذف میشود. این پیشبینی همچنین میگوید که انگلیس به نیمهنهایی میرسد و پرتغال، ۲۰ سال پس از حذف انگلیس در سال ۲۰۰۶، بار دیگر انگلیسیها را به خانه میفرستد.
برای یواخیم کلمنت، که خود را «بدبین» میداند و یک دهه است در بریتانیا زندگی میکند، هدف این پروژه هرگز جلوگیری از ناامیدی یا کسب درآمد از شرط بندی نبوده است. او میخواست نشان دهد تلاش برای پیشبینی نتایج تا چه اندازه میتواند مضحک باشد: «این کار در ابتدا فقط تمرینی بود برای این که به جهان نشان دهم اقتصاددانهایی که معتقدند، میتوانند چیزهایی را پیشبینی کنند، در واقع هیچ درکی ندارند که چقدر مغرورند.
»پوتین درخواست زلنسکی برای دیدار مستقیم را رد کرد این حالا تبدیل شده به تمرینی درباره این که اگر به اندازه کافی خوششانس باشید، مردم در نهایت باور میکنند که شما یک مرشد و پیشگو هستید. مردم فکر میکنند این مدل شکستناپذیر است
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