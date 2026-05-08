بر اساس تحلیلهای هواشناسی، آسمان تهران و دیگر استانها در روزهای آینده با تغییرات جوی و افزایش باد و رگبار همراه خواهد بود. همچنین، هشدارهای جوی برای خراسان رضوی و آذربایجان غربی صادر شده است. علاوه بر این، جزئیات واریزهای بازنشستگان و قیمت سکه امامی اعلام شده است. روزنامه شرق نیز از افزایش خشونت خانگی در شرایط بحران و جنگ گزارش میدهد.
بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشبینی، در پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و باد پیشبینی میشود.
از بعد از ظهر امروز جمعه تا فردا شنبه، با بروز ناپایداری جوی در سطح استان، افزایش ابر و باد در برخی ساعات، بهخصوص در مناطق شمالی و ارتفاعات، همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی استان گاهی همراه با گرد و خاک با احتمال کاهش دید و کاهش موقت کیفیت هوا مورد انتظار است. اداره کل هواشناسی استان تهران گزارش داده است که آسمان تهران فردا ۱۹ اردیبهشت قسمتی ابری در برخی ساعات با افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق با حداکثر و حداقل دمای ۲۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
همچنین برای یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، آسمان صاف با افزایش باد در بعد از ظهر و حداکثر و حداقل دمای ۲۹ و ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است. پیشبینی هوای لرستان برای فردا پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت نشان میدهد که افزایش وزش باد در استان مورد انتظار است. آخرین وضعیت جادههای شمالی نیز اعلام شده است که جاده کندوان یکطرفه خواهد شد.
در همین حال، پیشبینی هوای مشهد برای فردا شنبه ۱۹ اردیبهشت نشان میدهد که هشدار نارنجی در خراسان رضوی صادر شده است. همچنین، پیشبینی هوای آذربایجان غربی برای فردا شنبه ۱۹ اردیبهشت نشان میدهد که دمای هوا افزایشی خواهد بود. جزئیات سه واریز مهم برای بازنشستگان اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است. همچنین، قیمت سکه امامی امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است.
روزنامه شرق در گفتوگو با متخصصان و بررسی تجربههای جهانی از افزایش خشونت خانگی در سایه بحران و جنگ گزارش میدهد
