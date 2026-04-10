اداره کل هواشناسی خراسان شمالی از جو نسبتاً پایدار در روزهای آینده خبر داد و از ورود سامانه بارشی و بارش باران، رعد و برق و افزایش باد از روز سهشنبه خبر داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی اعلام کرد: تا روز دوشنبه، جو نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد بود. از روز سهشنبه، با ورود یک سامانه بارش ی، شاهد رگبار، رعدوبرق و افزایش سرعت باد خواهیم بود. نوربخش داداشی اظهار داشت: بر اساس نقشههای پیشبینی ، روزهای جمعه و شنبه در خراسان شمالی جوی نسبتاً پایدار پیشبینی میشود. پدیده غالب در این روزها، وزش باد و آسمان قسمتی ابری خواهد بود. احتمال رگبارهای پراکنده در نوار غربی استان در ساعات بعدازظهر شنبه وجود دارد.
\وی افزود: روز یکشنبه، جو نسبتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعات، شاهد افزایش سرعت باد و افزایش تدریجی ابر خواهیم بود. داداشی تصریح کرد: از روز دوشنبه، با عبور امواج ناپایدار از سطوح میانی جو و تقویت شاخصهای همرفتی، در برخی نقاط، بهویژه نیمه جنوبی خراسان شمالی، رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش سرعت باد پیشبینی میشود. این شرایط ناپایدار جوی، نویدبخش تغییرات قابل توجهی در وضعیت آب و هوای استان خواهد بود و لازم است شهروندان برای مقابله با شرایط جوی متغیر، آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین، با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق، رعایت نکات ایمنی ضروری است و از حضور در فضاهای باز و ارتفاعات خودداری شود.\مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تأکید کرد: در روز سهشنبه، در اوایل وقت در نیمه شمالی استان، رگبار باران همراه با رعدوبرق و افزایش لحظهای سرعت باد، و در ارتفاعات، مه گرفتگی پیشبینی میشود. این تغییرات جوی، بر فعالیتهای روزمره مردم تأثیرگذار خواهد بود و لازم است تا با توجه به پیشبینیها، برنامهریزیهای لازم صورت گیرد. داداشی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز توضیح داد: طی روزهای آینده، شاهد روند نسبی افزایش دما در خراسان شمالی خواهیم بود. این افزایش دما، میتواند بر نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی در شبها و ساعات سرد روز، تأثیرگذار باشد. با توجه به این تغییرات آب و هوایی، توصیه میشود شهروندان از آخرین پیشبینیها و هشدارهای هواشناسی مطلع باشند و در صورت نیاز، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. همچنین، کشاورزان و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی، باید با توجه به شرایط جوی پیشبینی شده، برنامهریزیهای لازم را برای حفظ محصولات و داراییهای خود انجام دهند
