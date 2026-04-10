Head Topics

پیش‌بینی هوای خراسان شمالی: از سه‌شنبه منتظر رگبار، رعدوبرق و افزایش باد باشید

اخبار آب و هوا News

پیش‌بینی هوای خراسان شمالی: از سه‌شنبه منتظر رگبار، رعدوبرق و افزایش باد باشید
خراسان شمالیهواشناسیپیش‌بینی
📆4/10/2026 10:48 AM
📰SharghDaily
74 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 68%

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی از جو نسبتاً پایدار در روزهای آینده خبر داد و از ورود سامانه بارشی و بارش باران، رعد و برق و افزایش باد از روز سه‌شنبه خبر داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی اعلام کرد: تا روز دوشنبه، جو نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد بود. از روز سه‌شنبه، با ورود یک سامانه بارش ی، شاهد رگبار، رعدوبرق و افزایش سرعت باد خواهیم بود. نوربخش داداشی اظهار داشت: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی ، روزهای جمعه و شنبه در خراسان شمالی جوی نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود. پدیده غالب در این روزها، وزش باد و آسمان قسمتی ابری خواهد بود. احتمال رگبارهای پراکنده در نوار غربی استان در ساعات بعدازظهر شنبه وجود دارد.

\وی افزود: روز یکشنبه، جو نسبتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعات، شاهد افزایش سرعت باد و افزایش تدریجی ابر خواهیم بود. داداشی تصریح کرد: از روز دوشنبه، با عبور امواج ناپایدار از سطوح میانی جو و تقویت شاخص‌های همرفتی، در برخی نقاط، به‌ویژه نیمه جنوبی خراسان شمالی، رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود. این شرایط ناپایدار جوی، نویدبخش تغییرات قابل توجهی در وضعیت آب و هوای استان خواهد بود و لازم است شهروندان برای مقابله با شرایط جوی متغیر، آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین، با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق، رعایت نکات ایمنی ضروری است و از حضور در فضاهای باز و ارتفاعات خودداری شود.\مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تأکید کرد: در روز سه‌شنبه، در اوایل وقت در نیمه شمالی استان، رگبار باران همراه با رعدوبرق و افزایش لحظه‌ای سرعت باد، و در ارتفاعات، مه گرفتگی پیش‌بینی می‌شود. این تغییرات جوی، بر فعالیت‌های روزمره مردم تأثیرگذار خواهد بود و لازم است تا با توجه به پیش‌بینی‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. داداشی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز توضیح داد: طی روزهای آینده، شاهد روند نسبی افزایش دما در خراسان شمالی خواهیم بود. این افزایش دما، می‌تواند بر نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی در شب‌ها و ساعات سرد روز، تأثیرگذار باشد. با توجه به این تغییرات آب و هوایی، توصیه می‌شود شهروندان از آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی مطلع باشند و در صورت نیاز، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. همچنین، کشاورزان و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، باید با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حفظ محصولات و دارایی‌های خود انجام دهند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

خراسان شمالی هواشناسی پیش‌بینی بارش رعدوبرق باد

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-10 13:49:41