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پیش‌نویس نهایی تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن شامل موضوعات مهمی می‌شود

توافقات و روابط بین الملل News

پیش‌نویس نهایی تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن شامل موضوعات مهمی می‌شود
توافق‌نامهتهرانواشینگتن
📆6/14/2026 12:23 PM
📰IranIntl
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یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد پیش‌نویس نهایی تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل پرونده هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و معافیت‌های تحریمی را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش که یک‌شنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، پس از موافقت دو طرف با این تفاهم‌نامه، مذاکرات درباره توافق نهایی طی ۶۰ روز آینده ادامه خواهد یافت.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد پیش‌نویس نهایی تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل پرونده هسته‌ای ، بازگشایی تنگه هرمز و معافیت‌های تحریمی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش که یک‌شنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، پس از موافقت دو طرف با این تفاهم‌نامه، مذاکرات درباره توافق نهایی طی ۶۰ روز آینده ادامه خواهد یافت. این مقام حکومت ایران گفت پیش‌نویس تفاهم‌نامه در بخش مربوط به تنگه هرمز، شامل بازگشایی این گذرگاه راهبردی از سوی جمهوری اسلامی بلافاصله پس از توافق و لغو محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا است

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توافق‌نامه تهران واشینگتن پرونده هسته‌ای تنگه هرمز معافیت‌های تحریمی

 

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