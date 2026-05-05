کارشناس هواشناسی گلستان از افزایش ابرناکی و احتمال بارش‌های پراکنده از روز سه‌شنبه تا پایان هفته خبر داد و هشدار داد که شدت بارش‌ها در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه افزایش می‌یابد.

مهدیه اصحابی ، کارشناس هواشناسی گلستان ، با ارائه آخرین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های جوی برای استان، اعلام کرد که امروز دوشنبه، شرایط جوی در سراسر گلستان نسبتاً پایدار و همراه با افزایش تدریجی دما خواهد بود.

این وضعیت آرامش جوی، فرصتی برای فعالیت‌های روزمره و کشاورزی را فراهم می‌آورد، اما با توجه به تغییرات پیش‌بینی شده در روزهای آتی، لازم است شهروندان و کشاورزان آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جدید داشته باشند. اصحابی تاکید کرد که این پایداری هوا موقتی است و از روز آینده، سه‌شنبه، با ورود یک سامانه بارشی جدید، شرایط جوی در استان تغییر خواهد کرد.

این سامانه بارشی، به تدریج باعث افزایش ابرناکی در آسمان گلستان می‌شود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده، به ویژه در ساعات عصر و شب، افزایش می‌یابد. این بارش‌ها در ابتدا خفیف و محدود به مناطق خاصی خواهد بود، اما با نزدیک شدن به اواخر هفته، شدت و گستره آن افزایش خواهد یافت. بنابراین، توصیه می‌شود شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه خودداری کنند و در صورت لزوم، احتیاط‌های لازم را به عمل آورند.

همچنین، کشاورزان باید نسبت به محافظت از محصولات خود در برابر بارش‌های احتمالی و سرمازدگی اقدام کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این سامانه بارشی، علاوه بر بارش، می‌تواند با خود وزش باد و کاهش دما نیز همراه باشد. به همین دلیل، لازم است شهروندان و مسئولان مربوطه، آمادگی لازم را برای مقابله با این شرایط جوی نامساعد داشته باشند. اصحابی همچنین به این نکته اشاره کرد که ماهیت این سامانه بارشی، پراکنده بودن بارش‌ها است.

به این معنی که همه مناطق استان به طور یکسان تحت تاثیر این بارش‌ها قرار نخواهند گرفت و برخی نقاط ممکن است بارش‌های شدیدتری را تجربه کنند. بنابراین، لازم است شهروندان در تمام مناطق استان، نسبت به شرایط جوی محلی خود آگاه باشند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند





