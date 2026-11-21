اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد فشار اقتصادی منجر به اختلاف در سپاه می‌شود. در ایران نیز گزارش‌ها از توقف خرید با کالابرگ و بدهی دولت به تعاونی‌ها منتشر شده است.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه‌ای که شامگاه جمعه ۲۹ آبان با شبکه نیوزمکس انجام داد، پیش‌بینی کرد که فشارهای فزاینده اقتصادی منجر به درگیری داخلی و اختلاف شدید در میان مقام‌های سپاه پاسداران خواهد شد. وی تأکید کرد که کارزار طرد اقتصادی اجرا شده، بزرگ‌ترین برنامه برای منزوی کردن یک کشور در تاریخ جهان بوده و اکنون نشانه‌هایی از تزلزل در صفوف حاکمیت ایران دیده می‌شود.

تحلیل تهدیدات بسنت درباره درگیری‌های داخلی سپاه

اسکات بسنت صریحاً بیان کرد که ممکن است اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر بیفتند و وی کم‌کم نشانه‌هایی از این اختلافات را در اظهارات علنی مقام‌های ایرانی مشاهده کرده است. وی حدس زد که به‌زودی این گروه‌ها علیه هم اقدام خواهند کرد و افزود که ممکن است آن‌ها در خاورمیانه کورکورانه دست به تیراندازی بزنند، زیرا مانند حیوانات زخمی‌ای هستند که راه فراری ندارند و احساس خطر می‌کنند.

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وزیر خزانه‌داری آمریکا که دو ماه و نیم از آغاز کارزار طرد اقتصادی می‌گذرد، معتقد است این فشارها می‌تواند مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور به نشستن پای میز مذاکره کند. وی امیدوار است این مذاکرات به توافقی منجر شود که خود مقامات نیز خواهان پایبندی به آن باشند، هرچند گزارش‌های متعددی در ماه‌های اخیر از اختلاف نظر میان دستگاه‌های حاکمیتی بر سر نحوه اداره کشور در شرایط جنگی و رویکرد مذاکره با واشنگتن منتشر شده است.

واکنش مقامات ایران به اختلافات و هشدارهای نفتی

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در سخنانی که شنبه ۳۰ آبان ایراد کرد، به کسانی که به کشورهای همسایه بد و بیراه می‌گویند، انتقاد شدیدی وارد کرد. وی تصریح کرد اگر قرار باشد به هر یک از کشورهای همسایه انگ بزنیم و فحاشی کنیم، آن‌ها نیز ما را نمی‌پذیرند و تا زمانی که بخواهیم به همسایگان فحش بدهیم، نمی‌توان با آن‌ها تجارت کرد و این رویکرد مانع تعاملات اقتصادی است.

در سوی دیگر، حسن عاملی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اردبیل، ۲۹ آبان در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد که مقامات تصمیم بسیار مهمی برای شکستن محاصره گرفته‌اند. وی خبر داد که نفتکش‌های ایرانی به‌زودی از جزیره خارک راهی چین خواهند شد و هشدار داد که اگر نیروهای آمریکایی به این نفتکش‌ها شلیک کنند، جمهوری اسلامی همه مراکز نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف مشروع خواهد دانست.

توقف عملیاتی کالابرگ و بدهی دولت به تعاونی‌ها

در بخش دیگری از تحولات اقتصادی داخلی، گزارش‌ها از توقف موقت خرید با کالابرگ در بازارهای تهران و استان قزوین حکایت دارد. در قزوین، یک فعال کارگری اعلام کرد که به دلیل بدهی دولت به یک تعاونی بزرگ، این تعاونی حدود ۱۰ روز فعالیت خود را متوقف کرده است. عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، اظهار داشت که این تعاونی حدود ۱۰ میلیارد تومان بابت فروش کالا در طرح کالابرگ از دولت طلب دارد و ادامه فروش در آن شرایط می‌توانست طلب آن‌ها را به ۲۰ میلیارد تومان برساند.

در بازارهای تهران نیز شهروندان با محدودیت‌های جدی روبرو شده‌اند. سمیه روی در بازار جلال آل‌احمد گزارش داد که تخم‌مرغ را فقط می‌توان به قیمت آزاد خرید و دولت حساب شارژ کالابرگ او را شارژ نکرده است. او که حقوقش تا پایان ماه کفاف مخارج خانه را نمی‌دهد، با تعجب پرسید چرا باید برای شارژ شدن کالابرگ این‌همه منتظر بماند در حالی که نمی‌تواند از اعتبار خود برای تهیه پروتئین استفاده کند.

علی بائیر در بازار سهروردی نیز گفت که فروشگاه‌ها فقط نیمی از بهای گوشت را با کالابرگ حساب می‌کنند و نیم دیگر باید از جیب پرداخت شود. وی توضیح داد که اگر پول اضافه داشت، این‌قدر برای شارژ کالابرگ منتظر نمی‌ماند و خانواده‌اش مدت‌هاست توان خرید گوشت قرمز را ندارند. سعید، خریدار دیگر در بازار اشرفی اصفهانی، افزود که بیش از یک ماه است مرغ را فقط به قیمت آزاد می‌فروشند و پرسید چرا برای استفاده از یک میلیون تومان اعتبار باید وقت و کرایه رفت‌وآمد زیادی صرف کرد.

تهدیدات ترور و آینده تحریم‌های هسته‌ای

اسکات بسنت در پاسخ به پرسش‌های مربوط به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، گفت که جایزه‌ای که برای سرش تعیین کرده، نشانه موفقیت کارزار اوست. وی افزود که این حکومت ده‌ها هزار ایرانی بی‌گناه را کشته و نظامیان شجاع آمریکا هر روز می‌جنگند، بنابراین او ترس به دل راه نمی‌دهد. وی تأکید کرد که ارزیابی آینده حیات جمهوری اسلامی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به ترکیب و رویکرد حکومت در آن زمان بستگی دارد.

بسنت تصریح کرد که باید دید مقامات ایران منافع مردم را در اولویت قرار می‌دهند یا همچنان با سماجت متعصبانه و خیال‌پردازانه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. وی هم‌نظر با ترامپ بود که تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و تنگه هرمز باید برای رفت‌وآمد آزادانه کشتی‌ها باز بماند. مقامات ایالات متحده طی هفته‌های اخیر به این ارزیابی رسیده‌اند که طرح‌های تهران برای هدف قرار دادن مقام‌های کنونی و پیشین این کشور وارد مراحل پیشرفته‌تری شده و شبکه العربیه نیز ۳۰ آبان گزارش داد که تهران با انتقال اورانیوم غنی‌شده خود به خارج از کشور مخالفت کرده است.